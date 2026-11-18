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Cine ar fi crezut că garderoba bunicii va deveni una dintre cele mai bune surse de inspirație ale sezonului? Acele accesorii păstrate cu grijă în sertare, scoase la lumină doar la ocazii speciale și considerate, nu demult, puțin demodate, au ajuns din nou în centrul atenției. Doar că, în FW26, nimeni nu pare interesat să le poarte exact ca odinioară. Dimpotrivă, farmecul lor stă în contrastul cu hainele contemporane, în combinațiile aparent nepotrivite și în libertatea de a ignora regulile clasice ale eleganței.

Să începem cu broșa, probabil cea mai spectaculoasă revenire. La Chanel, Dior și Khaite, florile decorative au transformat piese familiare în apariții cu personalitate, în timp ce Ralph Lauren a explorat eleganța bijuteriilor vintage. Broșa nu mai este rezervată reverului unui sacou elegant. Poate fixa o eșarfă, poate decora un pulover supradimensionat sau poate deveni punctul de interes al unui palton masculin. Cu cât contrastul este mai neașteptat, cu atât rezultatul este mai interesant.

Mănușile lungi și-au pierdut și ele caracterul exclusiv ceremonial. Prezente la Alaïa, Michael Kors și BOSS, acestea au fost integrate în ținute care depășesc cu mult codurile vestimentare ale unei seri la operă. Din piele, în nuanțe clasice sau culori puternice, purtate cu mâneci scurte, sacouri ori paltoane, adaugă o doză de teatralitate chiar și celor mai simple combinații. Iar ideea de a le asocia cu denim-ul pare mult mai atrăgătoare decât cea de a aștepta următoarea invitație la un bal.

Nici pălăriile nu mai sunt simple accesorii funcționale. La Lanvin, borurile ample au adus dramatism unor siluete sofisticate, în timp ce Givenchy și Yohji Yamamoto au explorat forme neconvenționale. Secretul unui styling actual? O pălărie cu personalitate, purtată cu haine relaxate, fără încercarea de a recrea o ținută de epocă.

Eșarfa de mătase traversează o transformare la fel de interesantă. La Polo Ralph Lauren, a fost legată în jurul taliei, iar la Chloé, imprimeurile au completat combinații relaxate de texturi și proporții. În locul nodului impecabil sub bărbie, încearcă să o porți peste o cămașă, prinsă cu o broșă, sau în jurul taliei, peste pantaloni.

Și, bineînțeles, perlele. La The Row, au fost integrate subtil în stylingul pieselor tricotate, în timp ce Chanel le-a reinterpretat în versiuni supradimensionate și iridescente. Nu mai trebuie să fie perfect rotunde, discret așezate la baza gâtului sau asociate cu o rochie elegantă. Un colier de perle peste un pulover, alături de denim și pantofi masculini, poate fi infinit mai interesant.

Farmecul acestor accesorii stă tocmai în combinația dintre eleganța lor clasică și felul neașteptat în care sunt purtate astăzi. Pentru că un detaliu bine ales poate schimba nu doar o ținută, ci și întreaga ei atitudine.

Foto: Profimedia, Alaïa

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