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Brooklyn Beckham a renunțat la demersurile pentru înregistrarea mărcii Cloud23, sub care comercializează sosuri picante. Numele brandului reprezintă un omagiu adus carierei fotbalistice a tatălui său, David Beckham, cu care tânărul are în prezent o relație tensionată.

„Cererea a fost abandonată deoarece nu a fost depusă la timp o declarație de utilizare sau o solicitare de prelungire a termenului, după emiterea notificării de aprobare”, au transmis reprezentanții autorităților, într-o declarație oferită publicației The Sun.

Potrivit sursei citate, Brooklyn Beckham, care încearcă să își construiască o carieră în domeniul gastronomiei, depusese anterior o cerere de înregistrare a mărcii „Cloud23” la Oficiul pentru Brevete și Mărci din Statele Unite (USPTO). Întrucât tânărul nu a răspuns în termenul stabilit solicitărilor reprezentanților instituției, cererea a fost clasificată drept „inactivă”.

Brooklyn a lansat gama de sosuri picante în 2024, însă solicitarea de înregistrare a mărcii fusese depusă încă din 2022. Potrivit The Sun, și alte două cereri de înregistrare a unor mărci, „C23” și „Becks Buns”, figurează în prezent ca inactive.

Denumirea Cloud23 face trimitere la celebrul său tată, David Beckham, care a purtat tricoul cu numărul 23 în perioada în care a evoluat pentru Real Madrid și LA Galaxy.

În vârstă de 27 de ani, Brooklyn Beckham a lansat oficial sosurile picante în octombrie 2024, într-o perioadă în care relația cu familia sa părea să fie una bună. De altfel, doar două luni mai târziu, tânărul și-a petrecut Crăciunul alături de părinți și frați. Între timp, relațiile dintre Brooklyn și părinții săi, David și Victoria Beckham, s-au deteriorat considerabil. Tensiunile s-au extins și asupra legăturii cu cei trei frați ai săi, Romeo, în vârstă de 24 de ani, Cruz, de 21 de ani, și Harper, de 15 ani.

În luna ianuarie, Brooklyn Beckham a provocat un adevărat scandal după ce a publicat pe Instagram un mesaj amplu, în care și-a acuzat părinții că ar fi încercat să îi saboteze relația cu soția sa, Nicola Peltz, și că ar fi afectat desfășurarea nunții lor. Printre acuzațiile formulate, tânărul a susținut că mama sa, Victoria Beckham, ar fi dansat cu el într-un mod „nepotrivit” în timpul petrecerii de nuntă.

În același mesaj, Brooklyn Beckham a declarat că nu își dorește să se împace cu familia. Cu câteva luni înainte de această declarație publică, începuseră deja să circule zvonuri despre conflictele dintre familia Beckham și fiul cel mare.

În luna iunie, Page Six relata că Harper Beckham ar fi încercat să reia legătura cu fratele său, mergând la locuința acestuia din Beverly Hills, California. Cu toate acestea, adolescenta ar fi plecat după doar câteva secunde, fără să reușească să îl vadă.

O sursă a confirmat la vremea respectivă că nici Brooklyn, nici Nicola Peltz nu se aflau acasă. Ulterior, cei doi ar fi susținut că tentativa de apropiere fusese înscenată. Câteva săptămâni mai târziu, Brooklyn Beckham a făcut o aluzie la relația sa „complicată” cu părinții într-o reclamă pentru serviciul de livrare DoorDash.

„Probabil vă întrebați de ce urmăresc Campionatul Mondial de Fotbal 2026 de acasă. Este o poveste lungă”, a spus tânărul în videoclip.

Pe ecran a apărut apoi mesajul „Este complicat. Mai multe în curând”, după care Brooklyn s-a ridicat de pe canapea și a părăsit încăperea.

Foto: Profimedia

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