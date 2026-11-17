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Alexandru Ion Țiriac, nepotul cunoscutului om de afaceri Ion Țiriac, a făcut o dezvăluire neașteptată în timpul inaugurării complexului sportiv Allianz Țiriac Summer Arena din Otopeni. Tânărul a povestit că și-a petrecut o parte din vară lucrând pe șantierul bazei sportive, unde s-a ocupat de instalarea cablurilor de internet.

Nepotul lui Ion Țiriac, despre experiența de pe șantier

Inaugurarea noii piscine olimpice din Otopeni a reunit mai multe personalități din lumea sportului, printre care și campionul David Popovici, care a participat la eveniment alături de iubita sa.

Unul dintre momentele care au atras atenția a fost discursul susținut de Alexandru Ion Țiriac. Nepotul miliardarului a dezvăluit că, în timpul verii, a urmat un stagiu de practică în cadrul Țiriac Group, care i-a oferit ocazia să participe direct la lucrările de construcție ale complexului. Tânărul a explicat că s-a ocupat de montarea cablurilor de internet, însă ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost efortul depus de oamenii implicați în realizarea proiectului.

„Vara asta am făcut un stagiu la Țiriac Group, domnul Dan Nicolae era șeful meu și am fost un fel de electrician, puneam cabluri de internet în sala Nadia și în această piscină. De ce vă spun asta? Nu e faptul că puneam cablurile alea, era faptul că eu am venit aici zi de zi și am văzut eforturile făcute de oamenii ăștia. Toată lumea care a venit împreună să construim această arenă fabuloasă, nou-nouță, de judo, scrimă și înot. A fost un moment excelent”, a declarat Alexandru Ion Țiriac.

La scurt timp după eveniment, Alexandru Ion Țiriac a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la inaugurarea complexului sportiv, însoțite de un mesaj în care a vorbit despre importanța investițiilor în sport și despre misiunea Fundației Țiriac de a sprijini tinerii și persoanele vulnerabile.

„Finalizarea Allianz Țiriac Summer Arena marchează încă un reper în drumul de completare a complexului sportiv de la Otopeni. Obiectivul fundației Țiriac a fost dintotdeauna clar ca lumina zilei și continuă să fie același: oferirea de oportunități copiilor de a practica sportul și de a se educa, promovarea sănătății, sprijinirea celor aflați în nevoie și sprijinirea persoanelor în vârstă. Am avut onoarea de a vorbi la inaugurarea noii piscine olimpice. Sportul mi-a permis și continuă să le permită miliardelor de oameni să facă ceea ce iubesc și să se exprime fără cuvinte. Construirea unei piscine, a unei săli de gimnastică sau a câtorva terenuri de tenis nu va rezolva epidemia de lipsă a oportunităților în sport cu care ne confruntăm. Cu o floare nu se face primăvara. Totuși, ne apropie cu un pas de acest drum. Mulțumesc Allianz Țiriac și tuturor sponsorilor”, a scris tânărul pe Instagram.

Ce facilități oferă noul complex sportiv din Otopeni

Allianz Țiriac Summer Arena este un proiect dedicat sportivilor și include o piscină olimpică, dar și spații pentru practicarea unor discipline precum judo, scrimă și gimnastică.

Noua investiție își propune să ofere condiții moderne de pregătire pentru sportivi, iar inaugurarea a marcat încheierea unei etape importante a lucrărilor.

Complexul sportiv din Otopeni, dezvoltat de Grupul Țiriac, include și Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci”, inaugurată în iulie 2026, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

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Foto: Instagram

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