Nadia Comăneci, declarații emoționante la 50 de ani de la performanța de la Jocurile Olimpice de la Montreal: „A fost un moment istoric”

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Nadia Comăneci a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Nadia Comăneci, declarații la 50 de ani de la performanța de la Montreal

Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța înregistrată de Nadia Comăneci, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria olimpică a gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În aceeași zi, a fost inaugurată o sală de gimnastică din Otopeni care îi poartă numele, care a fost construită de Fundația Ion Țiriac. Cu ocazia celor două momente cu semnificație specială, Nadia Comăneci a făcut declarații emoțioanante despre ziua care avea să îi schimbe toată viața.

„18 iulie a fost și va fi întotdeauna cea mai emoționantă zi din viața mea, pentru că a fost un moment istoric. Mi-am văzut întreaga viață prin acest film și cu emoție am privit această fetiță care a crescut aici, s-a dezvoltat aici, a avut opțiuni să facă sport și este excepțional să văd asemenea sală care s-a ridicat în câteva luni, fără să cred că așa ceva se poate face într-un timp atât de scurt”, a spus Nadia Comăneci, conform Agerpres.

Legendara campioană și-a amintit de ziua în care a luat primul 10 din istoria gimnasticii la Olimpiadă.

„Azi dimineață când m-am trezit, am avut aceiași fiori ca acum 50 de ani la Montreal. Acest exercițiu este cel impus și împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca acel exercițiu să fie mai bine decât cel impus. Și m-am gândit ca la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit „atingerea Nadiei.” Și asta m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar eu când am aterizat nu m-am uitat la notă, mă gândeam că vine bârna și îmi era foarte frică.”

Nadia Comăneci, o legendă a sportului românesc

Nadia Comăneci, care este originară din Onești, s-a născut pe 12 noiembrie 1961 și a intrat în istoria sportului odată cu performanța sa uluitoare de la Montreal. Fosta gimnastă avea 14 ani pe 18 iulie 1976, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, ediție cunoscută sub numele de „Olimpiada Nadia Comăneci.” Nadia Comăneci a plecat de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 cu trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. La distanță de patru ani, a mai obținut alte două titluri olimpice și două medalii de argint la Moscova în 1980.

Afișajul electronic de la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal nu era programat să afișeze nota 10, iar pe ecran a apărut nota 1.00. Nadia Comăneci a început să facă gimnastică la vârsta de 5 ani, la Onești. La 11 ani a câștigat primul său titlu de campioană națională absolută. În 1974 s-a bucurat de primul mare succes la nivel internațional, câștigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera.

Nadia Comăneci a câștigat de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală. În 1975 a obținut „Trofeul Campioanelor” iar în 1979, la „Cupa Mondială”, de la Tokyo, a obținut primul loc la sol și sărituri, al doilea loc la bârnă şi al treilea la individual compus. Cariera și-a încheiat-o la vârsta de 23 de ani, reușind să acumuleze 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene.

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Foto: Profimedia

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