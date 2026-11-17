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Jorge a dezvăluit care sunt regulile pe care le respectă el și soția lui, Ramona Prodea, pentru a avea o căsnicie armonioasă.

Ce reguli au Jorge și soția lui în căsnicie

Într-un mesaj transmis pe Instagram, Jorge a vorbit despre cei 13 ani de căsnicie cu Ramona Prodea. Artistul și partenera sa de viață se ghidează după anumite reguli pentru a avea o relație de cuplu echilibrată.

13 ani. Câteva certuri, multe împăcări și 4 reguli care au rămas. Ce am învățat după 13 ani de căsnicie

4 reguli. A treia e cea mai sinceră

1. Nu ne culcăm supărați. Uneori stăm treji până târziu. Dar ne împăcăm. A doua o știu toate femeile

2. „N-am nimic” NU înseamnă niciodată „N-am nimic.” A treia e cea mai sinceră

3. Ea are mereu dreptare. Iar când nu are… Vezi regula 3. Și ultima, cea mai importantă

4. Înainte să spui o critică, spune mai întâi o laudă.

Jorge, dezvăluiri despre relația cu soția lui

Într-un interviu, Jorge a vorbit despre cum se înțelege acum cu soția lui, Ramona Prodea, după atâția ani de căsătorie.

„Ne-a unit Dumnezeu și noi credem foarte mult în conexiunea asta pe care ne-a dat-o, în legământul acesta pe care îl faci în fața lui Dumnezeu atunci când te căsătorești. Încurajăm foarte mult tinerii să facă pasul acesta. Chiar dacă spui că actele nu contează, că e doar o hârtie, e o conexiune acolo cu Dumnezeu, e un martor în viața noastră omniprezent, cum îmi place mie să spun, că e peste tot. Chiar contează să facă parte și din relație”, a declarat artistul pentru VIVA!.

Întrebat care este cea mai frumoasă dovadă de dragoste primită din partea soției lui, artistul a avut un răspuns neașteptat.

„Atenția pe care mi-o oferă. Timpul pe care ni-l oferim unul altuia. Noi comunicăm bine. Când iubești pe cineva, cel mai bun cadou este timpul pe care îl oferi. Degeaba îi spui „Te iubesc!” și pleci. Acela e momentul când îi arăți că îl iubești, când ești atent. Când te uiți la omul respectiv, și oferi timp din timpul tău, și stai și asculți și înregistrezi ce spune, nu doar auzi, ci și asculți”, a mai spus el pentru sursa citată.

Cum s-au cunoscut Jorge și Ramona Prodea

Jorge a vorbit în cadrul unui interviu despre cum și-a cunoscut soția și cum au devenit un cuplu.

„Relația cu soția mea a început timid, pentru că noi lucram împreună la teatru, unde eu jucam în „Romeo și Julieta”, iar ea venea la teatru cu Ilinca, fata noastră, care juca rolul Juliei în piesa pentru copii. Ilinca venea la toate repetițiile mele, iar Ramona o însoțea. Apoi, eu aveam un business cu flori, iar Ramona voia să facă daruri unor parteneri, și așa au început discuțiile, iar apoi am deschis o afacere împreună. Ulterior, eu am divorțat, iar relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție, cea în care suntem astăzi. Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta, a fost foarte complicată la început, însă așa a fost să fie, așa trebuiau să se întâmple lucrurile”, a declarat Jorge pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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