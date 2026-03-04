Ce lecții a învățat Jorge pe parcursul relației cu soția lui, Ramona Prodea: „Iubirea adevărată nu vine să te repare”

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Jorge, despre lecțiile învățate din căsnicia cu Ramona Prodea

Jorge și soția lui, Ramona Prodea, au o căsnicie solidă, iar artistul nu a ascuns faptul că au reguli bine stabilite în relație. Artistul a dezvăluit recent o parte din lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor din căsnicia cu partenera lui de viață.

„Lecția iubirii necondiționate. E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme. O înveți din viață, din greșeli, din zilele în care nu ești cea mai bună versiune a ta și totuși cineva rămâne lângă tine fără să-ți ceară explicații. Ramona m-a învățat că iubirea adevărată nu vine să te repare, ci să te însoțească. Că pot fi iubit și în zilele mele gri, nu doar în cele luminoase”, a declarat Jorge pentru Libertatea.

Jorge a extras și din rolul de tată câteva învățăminte prețioase.

„Am învățat că nimic nu te ține mai aproape de adevăr decât un copil, doi și, mai mult decât atât, trei. Ei nu te lasă să te ascunzi! Îți arată cine ești cu o sinceritate zdrobitoare. Îți testează limitele lor pe limitele tale! Fiind tată, am descoperit resurse pe care nu știam că le am. Am învățat că exemplul meu valorează mai mult decât sfaturile mele. Că fiecare reacție a mea se transformă într-o lecție pentru ei și că, de multe ori, ei sunt profesorii, nu eu.”

Jorge, dezvăluiri despre relația cu soția lui

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Jorge, care a lansat și o aplicație dedicată sănătății mintale, a vorbit despre cum se înțelege acum cu soția lui, după atâția ani de căsătorie.

„Ne-a unit Dumnezeu și noi credem foarte mult în conexiunea asta pe care ne-a dat-o, în legământul acesta pe care îl faci în fața lui Dumnezeu atunci când te căsătorești. Încurajăm foarte mult tinerii să facă pasul acesta. Chiar dacă spui că actele nu contează, că e doar o hârtie, e o conexiune acolo cu Dumnezeu, e un martor în viața noastră omniprezent, cum îmi place mie să spun, că e peste tot. Chiar contează să facă parte și din relație”, a declarat artistul pentru VIVA!.

Întrebat care este cea mai frumoasă dovadă de dragoste primită din partea soției lui, Jorge a avut un răspuns neașteptat. În fiecare an, artistul și Ramona Prodea își reînnoiesc jurămintele, fiind o tradiție care are o semnificație deosebită pentru ei.

„Atenția pe care mi-o oferă. Timpul pe care ni-l oferim unul altuia. Noi comunicăm bine. Când iubești pe cineva, cel mai bun cadou este timpul pe care îl oferi. Degeaba îi spui „Te iubesc!” și pleci. Acela e momentul când îi arăți că îl iubești, când ești atent. Când te uiți la omul respectiv, și oferi timp din timpul tău, și stai și asculți și înregistrezi ce spune, nu doar auzi, ci și asculți”, a mai spus el pentru sursa citată.

Citește și:

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Unul dintre marile noastre câștiguri personale este…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro