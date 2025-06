Jorge și Ramona Prodea și-au reînnoit jurămintele. Cei doi au aniversat 12 ani de căsnicie

Jorge și soția sa, Ramona Prodea, au ales să marcheze cea dea 12-a aniversare a căsniciei lor într-un cadru special. Cuplul a plecat într-o vacanță de vis în insula grecească Santorini, care are o semnificație aparte pentru ei. Ca în fiecare an, cei doi și-au reînnoit jurămintele și au împărtășit imagini și pe rețelele de socializare.

Jorge și Ramona Prodea au împlinit 12 ani de căsnicie

Așa cum este tradiția în familia lor, Jorge a decis să ofere soției sale un nou set de verighete, un gest pe care îl face an de an.

„Oficial a zis Da’ și a 12 oară. Cei care mă urmăriți demult, știți că în fiecare an o cer din nou pe soția mea @ramona_papagheorghe. Este un mod personal de a ține flacăra aprinsă, de a ne reaminti de energia cuplului de la începuturi, de a fi sigur că mă vrea în continuare. În fiecare an îi iau un inel nou sau îl schimbăm cu unul mai frumos, însă anul acesta am schimbat verighetele și am ales acest model minunat (…) din aur roz cu 5 diamante care simbolizează și stimulează armonia, abundență și claritatea. Toate relațiile au momente superbe și unele mai tensionate, însă trebuie separat ego-ul cât mai departe de binele relației… asta cred că e ceva crucial. Aaaaa și am un mesaj și pentru anumiți așa-ziși bărbați: violență verbală, emoțională sau fizică sunt dovadă de neputință, de lipsă de inteligență mentală și emoțională. A domina prin violență de orice fel este dovadă de incapabilitate, de lipsă de control, de fapt, ești dominat de propriul ego care te otrăvește prin falsă bărbăție. Să fim sănătoși cu toții”, a transmis artistul într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Jorge, dezvăluiri despre relația cu soția lui

Jorge a vorbit despre relația cu soția lui, Ramona Prodea. Artistul a surprins pe toată lumea cu dezvăluirea făcută despre momentul în care și-a cerut partenera în căsătorie.

„Atunci când am cerut-o în căsătorie pe soția mea, am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur. Îmi era teamă că o să mă părăsească și din frica de a nu rămâne singur am cerut-o în căsătorie. Ne certasem de câteva ori deja, ne despărțisem de câteva ori, ne împăcaserăm de câteva ori. Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă. Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea. A zis: Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici”, a declarat Jorge în podcastul moderat de Horia Brenciu.

Într-un interviu, Jorge a făcut dezvăluiri despre viața lui de familie și despre gesturile romantice pe care le face pentru soția lui.

„Am văzut că ei îi plac gesturile mărunte și dese, adică îi plac serviciile, limbajul iubirii ei este despre servicii: să mă duc să fac nu știu ce, să o ajut să meargă nu știu unde, să o las undeva, să se întoarcă cu mine. La ea serviciile contează cel mai mult și, bineînțeles, atenția și cuvintele frumoase. Dar, așa, suprize uau, ce își imaginează lumea, o vacanță nu știu unde, nu am fost niciodată genul acesta. Poate un film undeva noi doi. Uite, am luat-o pe soția mea anul acesta și am plecat amândoi 3 zile, fără copii, așa, fără să o anunț. Am fost undeva în țară, dar am vrut să stăm doar noi doi. Ne place foarte mult la munte, vrem să mai mergem la munte, dar nu avem când. Weekendurile sunt ocupate, eu am evenimente, ea în timpul săptămânii nu poate și atunci rămânem noi la final”, a declarat Jorge pentru Impact.ro.

Foto: Instagram

