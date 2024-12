Ce planuri au Vlad Gherman și Oana Moșneagu după ce au dispărut de pe rețelele de socializare. Anunțul făcut de actor

Recent, Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au pus pe gânduri fanii după ce nu au mai fost la fel de activi pe rețelele de socializare. Pentru a înlătura îngrijorările lor, actorul a decis să spună ce anume se întâmplă în viața lor.

Pe Instagram, Vlad Gherman a dezvăluit care este motivul pentru care el și soția lui, Oana Moșneagu, au decis să nu mai apară pe social media. Actorul a dezvăluit că s-au confruntat cu o situație în familie, despre care nu a oferit foarte multe detalii. Acesta a ținut să îi asigure pe fani că el și actrița sunt foarte bine în ceea ce privește relația lor.

„Referitor la mine și la Oana Moșneagu am luat o pauză de la social media pentru că am trecut printr-o situație în familie și am decis să ne luăm puțin timp ca să ne revenim. Noi suntem foarte bine și mai conectați ca oricând unul cu celălalt de când am luat această pauză și vă sugerăm și vouă, din când în când, să vă luați timp pentru voi și pentru cei dragi vouă!”, este mesajul transmis de Vlad Gherman pe Instagram.

Într-un interviu acordat recent, Vlad Gherman a vorbit despre planurile pe care el și soția lui le au pentru perioada Sărbătorilor.

El a oferit și câteva detalii despre perioada pe care o vor petrece în Thailanda.

În luna august a anului 2023, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu. Momentul a avut loc la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, și în care cei doi interpretează rolurile principale. Cererea în căsătorie a fost inedită, iar spectatorii au privit cu emoție momentul. Actorul a ținut și un discurs în fața tuturor înainte să se așeze în genunchi și să îi ofere inelul de logodnă iubitei sale. Ulterior, actrița l-a luat în brațe pe Vlad Gherman și s-au sărutat.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie, iar cei doi au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare primele imagini după ce au spus marele „Da!” în fata ofițerului de la Stare Civilă. Pe 2 iunie, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Deși au avut parte de o petrecere superbă, Vlad Gherman și Oana Moșneagu regretă totuși faptul că au ales să se căsătorească într-o zi de duminică.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă. Prietenii apropiați și familia au rămas, noi am închis cu totul la 5 dimineața, dar ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp cu toți invitații, nu doar cu o parte dintre ei. Și aș mai schimba timpul de pregătiri, mi-aș da mai mult timp, noi ne-am cam grăbit și, din cauza asta, am făcut alegeri fiind limitați de disponibilități, pentru că am luat multe decizii pe ultima sută de metri. Până și rochia am ridicat-o cu doar jumătate de zi înainte”, a mărturisit Oana Moșneagu pentru VIVA!