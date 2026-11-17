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Theo Rose a ajuns în centrul unei controverse după concertul susținut recent la Sala Palatului din București. Un moment artistic în care mai mulți copii au urcat pe scenă îmbrăcați în uniforme de pionieri a stârnit reacții critice în mediul online, artista fiind acuzată că ar promova simbolurile comunismului. În urma acuzațiilor, echipa sa de management a oferit explicații, iar Anghel Damian, soțul cântăreței, a intervenit public pentru a clarifica mesajul spectacolului.

Theo Rose, criticată pentru un moment artistic cu pionieri

Pe 12 noiembrie, Theo Rose a susținut la Sala Palatului spectacolul „Acorduri Ample”, o producție muzicală și teatrală inspirată din istoria muzicii românești și din realitățile sociale ale perioadei comuniste.

La finalul reprezentației, mai mulți copii îmbrăcați în uniforme de pionieri au apărut pe scenă și au interpretat melodia „Noi în anul 2000”. Secvența a fost filmată și distribuită pe rețelele sociale, unde a provocat numeroase reacții.

Printre cei care au criticat momentul s-a numărat Germina Nagâț, cercetătoare și membră a Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Aceasta a publicat pe Facebook un mesaj în care a atras atenția asupra semnificației uniformelor purtate de copii.

„Cei mai tineri, care ați sărit plicitisiți de ora de istorie, trebuie să știți că uniforma în care sunt îmbrăcați copilașii urcați pe scenă, în timp ce cântă fericiți șlagărul ‘Noi în anul 2000’, este uniforma organizației de pionieri a Partidului Comunist Român. Am purtat-o și eu, ca toți colegii mei de generație, fiindcă era obligatorie. Dacă erai școlar între 7 și 14 ani, nu puteai refuza să fii pionier.”

Cercetătoarea a explicat că, în perioada regimului comunist, apartenența la organizația pionierilor nu reprezenta o alegere, iar elevii erau obligați să poarte uniforma specifică. Totodată, aceasta a ridicat întrebări privind participarea minorilor la momentul artistic și acordul părinților pentru folosirea costumelor respective.

„Singura mea întrebare este dacă adulții responsabili pentru acești copii și-au dat acordul pentru o costumație care-i transformă, practic, într-un instrument de propagandă comunistă.”

Germina Nagâț și-a argumentat poziția și printr-o referire la libertatea de exprimare:

„Libertatea de expresie nu poate servi ca justificare a propagandei în favoarea dictaturii comuniste, în care s-au încălcat toate celelalte drepturi fundamentale”.

Ce spune echipa lui Theo Rose despre acuzațiile de propagandă comunistă

În urma controverselor, jurnaliștii de la Gen, știri au contactat echipa de management a artistei pentru a obține un punct de vedere. Reprezentanții acesteia au respins interpretarea potrivit căreia spectacolul ar promova regimul comunist și au explicat că producția urmărește, dimpotrivă, să prezinte aspectele întunecate ale acelei perioade.

Potrivit echipei, „spectacolul vorbește explicit despre atrocitățile regimului comunist, despre cenzură, despre limitarea libertății de exprimare”. De asemenea, managementul cântăreței a confirmat pentru Gen, știri că părinții tuturor copiilor care au participat la momentul artistic și-au dat acordul.

Anghel Damian, reacție după criticile aduse soției sale

Controversa l-a determinat și pe Anghel Damian să intervină. Regizorul a publicat pe Facebook un mesaj amplu, în care a explicat conceptul din spatele spectacolului și a criticat felul în care un fragment video a ajuns să fie interpretat fără context.

„Soția mea, Theo, a construit un spectacol de două ore care este, probabil, unul dintre cele mai puternice manifeste anticomuniste pe care un artist mainstream din România și le-a asumat în ultimii ani. ‘Acorduri ample’. Un spectacol în care, prin tablouri scenice, sunt prezentate ororile, abuzurile și traumele comunismului. În care sunt proiectate imagini de la Revoluție, sunt evocate victimele regimului, iar Theo își asumă public un discurs profund personal despre libertate, memorie și despre cât de important este să nu uităm.”

Anghel Damian a susținut că imaginile distribuite pe internet nu arată întreaga scenă și că mesajul finalului era, de fapt, unul de condamnare a dictaturii.

„Și ce ajunge să circule pe internet? Un filmuleț de câteva zeci de secunde, rupt complet din context, prezentat ca și cum spectacolul ar glorifica exact regimul pe care îl condamnă. În momentul respectiv, pe ecrane erau proiectate imagini de la Revoluție, însoțite de un text despre victimele comunismului. Personajul Ceaușescu era escortat, iar copiii care intrau pe scenă, îmbrăcați în uniforme de pionieri, aruncau simbolurile comuniste. Era un tablou despre eliberarea de un regim, nu despre celebrarea lui.”

În continuarea mesajului, regizorul a vorbit despre cât de ușor pot fi interpretate greșit imaginile distribuite pe rețelele sociale, mai ales atunci când publicul nu cunoaște contextul în care au fost realizate. Acesta a recunoscut că reacția sa este influențată și de relația personală cu Theo Rose, însă a subliniat că orice spectacol poate fi criticat, atât timp cât este analizat în întregime.

„Știu că, fiind soțul ei, ceea ce spun poate fi privit ca o reacție subiectivă. Și sigur că sunt subiectiv. O iubesc, o admir și știu cât a muncit pentru spectacolul ăsta. Dar tocmai pentru că o cunosc atât de bine, știu și cât de nedreaptă este distanța dintre ceea ce a vrut să transmită și ceea ce unii au ales să înțeleagă. Nu am nicio problemă cu critica. Cred că orice act artistic poate și trebuie să fie discutat, interpretat, chiar contestat. Dar ca să critici ceva, trebuie mai întâi să ai onestitatea de a încerca să înțelegi acel ceva. Și poate asta mă doare cel mai tare: că un spectacol despre pericolul manipulării, despre un regim care controla adevărul și despre nevoia de libertate a ajuns el însuși victima unei manipulări. Mi se pare de o ironie cumplită.”

Anghel Damian și-a încheiat mesajul exprimându-și susținerea pentru soția sa și aprecierea față de decizia acesteia de a aborda un subiect sensibil prin intermediul muzicii și teatrului.

„Sunt mândru de Theo. Nu pentru că a făcut un spectacol perfect sau pentru că ar trebui să fie ferită de critică. Ci pentru că a avut curajul să spună ceva, să își asume un punct de vedere și să facă mai mult decât să urce pe scenă și să cânte.”

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Foto: Arhiva ELLE

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