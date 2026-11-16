Catifeaua nu mai așteaptă o invitație la petrecere

Mult timp asociată cu rochiile de seară și ținutele festive, catifeaua își face loc în garderoba de zi cu zi. Pe podiumurile FW26, designerii îi propun o nouă atitudine, mai relaxată, mai modernă și surprinzător de ușor de purtat.

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  de  Georgescu Daria
Alaïa FW26
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Dacă până acum catifeaua își făcea apariția în garderobă cam în aceeași perioadă cu invitațiile la petrecerile de Crăciun, sezonul acesta lucrurile stau puțin diferit. Materialul care ne duce imediat cu gândul la rochii elegante, interioare somptuoase și un aer aristocratic a decis că merită mai mult decât câteva ieșiri pe an. Și, judecând după colecțiile FW26, designerii sunt de acord.

La Khaite, Alaïa și Calvin Klein Collection, catifeaua a îmbrăcat siluete construite cu precizie, demonstrând că poate arăta la fel de bine în variante sobre, contemporane, precum în cele spectaculoase. Ralph Lauren a explorat latura sa sofisticată, în timp ce Balmain și Victoria Beckham au inclus materialul în propriile interpretări ale garderobei de toamnă. Rezultatul? O catifea care nu mai are nevoie de o ocazie specială pentru a-și justifica prezența.

Secretul acestei transformări stă, în mare parte, în styling. Catifeaua are deja suficientă personalitate datorită texturii sale bogate și felului în care reflectă lumina, așa că nu trebuie neapărat însoțită de alte elemente prețioase. Dimpotrivă, contrastele o fac mult mai interesantă. Un sacou din catifea purtat cu jeans, pantaloni din catifea combinați cu un pulover simplu sau o fustă din același material alături de o cămașă masculină sunt câteva dintre formulele care o aduc firesc în garderoba cotidiană.

Și paleta cromatică merită puțină atenție. Dincolo de clasicul negru, catifeaua arată excelent în nuanțe de maro ciocolatiu, burgundy, verde închis sau bleumarin. Sunt culori care îi pun în valoare textura fără să transforme automat orice ținută într-una de seară.

Desigur, nimeni nu spune să renunțăm la rochia spectaculoasă din catifea, mai ales că sezonul petrecerilor se apropie. Dar poate că adevărata noutate este tocmai libertatea de a purta acest material și într-o zi absolut obișnuită, fără tocuri, bijuterii extravagante sau o invitație în geantă. Până la urmă, cine a decis că trebuie să fie o ocazie specială ca să ne îmbrăcăm frumos?

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Foto: Profimedia, Alaia, Khaite

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