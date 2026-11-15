Cele 8 culori care ne-au atras atenția pe podiumurile de modă în acest sezon

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Cine a spus că toamna trebuie să ne îmbrăcăm în negru, gri și maro? Colecțiile FW26 ne oferă suficiente motive să experimentăm. De la albastrul electric la movul intens și tonurile calde de portocaliu, designerii propun o paletă surprinzător de variată. Iar partea interesantă este că nu trebuie să porți o culoare din cap până în picioare. Uneori, un pulover, o pereche de pantofi sau o geantă într-o nuanță bine aleasă poate schimba complet o ținută.

Movul intens

După câteva sezoane dominate de burgundy, movul își revendică un loc important în garderobă. De la tonurile profunde de prună la nuanțele aproape electrice, l-am remarcat la Celine, Loewe, Mugler, Balenciaga și Tory Burch. Sofisticat și ușor dramatic, arată excelent cu maro ciocolatiu, gri sau bleumarin, dar și cu roșu intens, într-un contrast îndrăzneț care funcționează surprinzător de bine.

Albastrul electric

Dacă există o culoare care poate transforma instantaneu o ținută, aceasta este albastrul cobalt. La Bottega Veneta a apărut pe piese cu texturi spectaculoase, în timp ce Givenchy, Jil Sander, Stella McCartney și Chanel i-au explorat intensitatea. Are suficientă personalitate pentru a deveni singurul accent cromatic al unui look. Un pulover albastru electric purtat cu pantaloni masculini poate fi exact doza de culoare de care ai nevoie.

Roșul vibrant

Roșul nu este o noutate în modă, dar în FW26 revine cu o energie aparte. La Givenchy, Balenciaga, Gucci și Celine, a apărut pe rochii, piese de exterior și accesorii, uneori în ținute monocrome, alteori în combinații neașteptate. La Celine, de exemplu, a fost asociat cu rozul. Pentru o abordare mai discretă, o pereche de pantofi sau un pulover roșu poate fi suficientă pentru a anima o ținută neutră.

Ruginiul

Undeva între maro, teracotă și portocaliu se află una dintre cele mai interesante culori ale sezonului. Ruginiul a apărut la Saint Laurent, Chanel, Missoni și Max Mara, adăugând căldură colecțiilor de iarnă. Este o alternativă excelentă pentru clasicul maro și funcționează deosebit de bine pe piele, lână sau catifea. Poartă-l cu crem, gri antracit sau ciocolatiu pentru o combinație sofisticată, fără prea mult efort.

Galbenul unt

Galbenul pal refuză să dispară odată cu vara. Dior, Chloé, Tods și Conner Ives l-au inclus în colecțiile FW26, demonstrând că nuanțele delicate funcționează foarte bine și iarna. Luminos, dar deloc strident, galbenul unt se combină firesc cu gri, maro sau camel, adăugând o notă de prospețime ținutelor de sezon. Un pulover în această culoare poate fi o alternativă interesantă pentru clasicele tricotaje în tonuri neutre.

Burgundy și nuanțele de vin

Da, burgundy-ul rămâne relevant. Iar colecțiile Miu Miu, Chanel, Louis Vuitton și Gabriela Hearst ne arată și de ce. Este una dintre culorile suficient de profunde pentru a înlocui negrul, aducând în același timp mai multă căldură. În FW26, paleta se extinde către vișiniu închis și tonuri de vin roșu, care arată excelent pe piele, tricotaje fine și materiale fluide, mai ales alături de bleumarin sau gri.

Verdele profund

De la nuanțele de mușchi la verdele pădure, tonurile inspirate de natură oferă o alternativă interesantă pentru clasicele culori neutre. La Hermès, verdele s-a regăsit într-o paletă sofisticată, dominată de nuanțe profunde. Purtat cu maro, negru sau bej, creează ținute elegante și discrete, în timp ce asocierea cu albastru sau roșu aduce un contrast mai îndrăzneț. În plus, este o alegere versatilă, ușor de integrat în garderoba de zi cu zi.

Griul, într-o nouă interpretare

Nu toate tendințele cromatice trebuie să fie spectaculoase. Griul rămâne una dintre cele mai inteligente alegeri ale sezonului, mai ales în interpretările de la Alaïa, Stella McCartney și Hermès. De la tonuri deschise, aproape argintii, până la antracit, oferă o bază excelentă pentru combinații îndrăznețe. Încearcă să-l asociezi cu mov, roșu sau albastru cobalt pentru un look actual, fără să renunți la piesele clasice.

Poate că cea mai bună veste a sezonului este libertatea cu care putem folosi culoarea. Nu există o singură nuanță obligatorie și niciun motiv să renunțăm la ce avem deja. Podiumurile FW26 ne invită, mai degrabă, să privim garderoba cu puțin mai multă curiozitate. Uneori, un singur accent cromatic este suficient.

Foto: Profimedia, Celine

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