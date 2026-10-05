Loewe SS27: Jack McCollough și Lazaro Hernandez rafinează noua direcție a casei

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După două sezoane în care Jack McCollough și Lazaro Hernandez și-au fixat reperele la Loewe, SS27 aduce o direcție mai așezată, în care ideile dezvoltate până acum sunt traduse într-un mod mai firesc de a construi și purta hainele. Colecția prezentată la Château de Vincennes pornește de la piese familiare, sacoul în carouri, tricoul polo, sweatshirt-ul gri sau jacheta sport, pe care le modifică discret prin materiale, proporții și detalii neașteptate.

Relaxarea asociată garderobei americane întâlnește aici preocuparea Loewe pentru material și execuție. Un sweatshirt aparent banal este acoperit integral cu mici mărgele, iar jachetele care par realizate din bumbac în dungi sunt, de fapt, construite din piele extrem de fină. În altă parte, puloverele polo sunt combinate cu fuste din micro-mărgele, iar cămășile și anorak-urile sport sunt purtate cu pantaloni cu talie foarte înaltă. Contrastul dintre familiar și elaborat devine unul dintre firele constante ale colecției.

Referințele spaniole apar fără ostentație. O fustă mini drapată, prinsă în talie cu un cordon elastic, pornește de la faldurile și volumele întâlnite în picturile lui Zurbarán și Velázquez, văzute de designeri la Prado. În același timp, jachetele din suede reiau discret una dintre primele direcții vestimentare ale casei din anii 60, într-un an în care Loewe marchează 180 de ani de existență.

Componenta sportivă rămâne importantă: șepci purtate invers, anorak-uri, pantaloni funcționali și încălțăminte cu influențe tehnice se întâlnesc cu siluete mai delicate și cu lucrături minuțioase. Chiar și maiourile de baschet sunt reinterpretate sub forma unor rochii fluide, construite în straturi și completate de detalii cu mărgele.

În SS27, McCollough și Hernandez par să găsească un echilibru tot mai precis între propriile referințe și limbajul Loewe. Excentricitatea rămâne prezentă, dar este mai temperată, iar accentul cade pe felul în care o piesă aparent simplă poate deveni interesantă prin construcție, material sau proporție. Este o colecție care sugerează o direcție mai matură și mai coerentă, fără să piardă libertatea și spiritul ludic care definesc acest nou capitol al casei.

Foto: Profimedia, Getty Images

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