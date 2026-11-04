Filme și seriale noi de văzut în luna noiembrie 2026 pe Netflix

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Black Doves – Sezonul 2

Helen continuă să transmită secretele națiunii sale către organizația clandestină pe care o servește, intitulată Black Doves. Însă, după încurcăturile petrecute Crăciunul trecut și problemele cu soțul ei, Wallace, aflat pe punctul de a deveni prim‑ministru, fiecare pas pe care îl face devine mai periculos decât oricând.

În timp ce enigmatică ei coordonatoare, doamna Reed, este prinsă într-un complot dur, menit să-i submineze influența în Black Doves, Helen se reîntâlnește cu cel mai bun prieten al ei, Sam. Pe măsură ce caută răspunsuri, loialitățile sunt puse la încercare, încrederea se destramă, iar lupta de a-i proteja pe cei pe care îi iubesc riscă să-i coste totul.

Cu același umor remarcabil precum în primul sezon, misiunea lui Helen și Sam îi poartă înapoi spre vechi prieteni și dușmani, prin deciziile sumbre și sacrificiile dureroase ale trecutului lor, până în inima organizației Black Doves. Keira Knightley, Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Andrew Buchan, Kathryn Hunter, Sam Troughton, Babou Ceesay, Ambika Mod, Ella Lily Hyland și Gabrielle Creevy fac parte din distribuție.

Premiera: 5 noiembrie

Possible Love

Un muncitor concediat și soția lui se apropie de o regizoare de documentare și de soțul ei, înfruntându-și dorințele ascunse. Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung și Cho Yeo-jeong fac parte din distribuție.

Premiera: 6 noiembrie

The Mosquito Bowl

După atacul de la Pearl Harbor, patru dintre cei mai buni jucători de fotbal american din universități renunță la faimă pentru a se înrola în rândul pușcașilor marini. În timp ce se pregătesc pentru invazia brutală din Okinawa, vor intra pe teren într-un meci legendar, alături de unii dintre cei mai mari jucători din istorie – un meci care, pentru mulți dintre ei, va fi ultimul. Bill Skarsgård, Nicholas Galitzine, Peter Berg, Ray Nicholson, Pat McAfee, Olga Petsa, Brent Comer, Dominic Bogart, Stacy Clausen, Ella Newton și Claudia Ware fac parte din distribuție.

Premiera: 25 noiembrie

Mike Tyson: Return of the Mike

În acest one-man show teribil de amuzant, legenda boxului Mike Tyson se dezlănțuie ca niciodată cu povești șocante și reflecții trăsnite, fără cenzură.

Premiera: 3 noiembrie

A Dog’s Perfect Christmas

Când o urgență medicală dezbină familia Goss, câinele Winstead face tot posibilul să-și aducă stăpânii din nou împreună înainte de Ajunul Crăciunului.

Premiera: 4 noiembrie

Taken: Natalee Holloway

În 2005, Natalee Holloway a dispărut în Aruba. Acest documentar prezintă anii de căutări care au adus-o pe mama ei față în față cu presupusul criminal. Vezi și alte documentare pe care chiar ar merita să le vizionezi.

Premiera: 4 noiembrie

Unprotected: Murder in Galicia

În 2015, niște presupuși hoți aproape o ucid pe Isabel Fuentes în propria casă. Documentarul arată cum suspiciunile se îndreaptă rapid spre apropiații ei.

Premiera: 6 noiembrie

The Good Lawyer

Ajuns la dezintoxicare după o supradoză la tribunal, un avocat are o săptămână să-și salveze cariera și să se pregătească de procesul său, ajutat de o stagiară tenace.

Premiera: 9 noiembrie

Avedon

Acest documentar intim aduce în prim-plan viața și opera legendarului fotograf Richard Avedon, prin imagini de arhivă și interviuri noi.

Premiera: 11 noiembrie

The Body

În noaptea de Halloween, o echipă de dansatoare cade pradă vinovăției catolice, dorințelor păcătoase și viziunilor fantomatice când o inițiere se transformă într-un iad.

Premiera: 11 noiembrie

The Gospel of Christmas

Un pastor aflat într-un moment de cumpănă se mută cu familia într-un cartier modest din New York și încearcă să salveze o biserică neglijată de la executare silită.

Premiera: 11 noiembrie

Allen

La 20 de ani de la întâlnirea din copilărie cu un extraterestru, Petey nu și-a mai revenit. Acum vechiul prieten s-a întors, dar revederea ascunde un secret apocaliptic.

Premiera: 12 noiembrie

Never Surrender

Când o bandă criminală îi asaltează casa izolată, un veteran măcinat de vinovăție și nepoții pe care abia îi cunoaște trebuie să se unească pentru a supraviețui. Nu rata și aceste filme de acțiune pe care merită să le urmărești dacă până acum le-ai trecut cu vederea.

Premiera: 12 noiembrie

The Christmas Switch

Dornică de o schimbare de ritm, o orășeancă ambițioasă și petrecăreață face schimb de vieți de Crăciun cu sora ei, o fire introvertă, dând de cu totul alte încurcături.

Premiera: 12 noiembrie

The Empress – Sezonul 3

Pe fondul noilor dificultăți din căsnicia sa și din imperiu, Elisabeta este atrasă de o cale care îi va schimba viața, dar și viitorul Europei, pentru totdeauna.

Premiera: 12 noiembrie

Heartland

Fosta vedetă country Misty Jones (Jessica Chastain) se întoarce la Nashville pentru a descoperi adevărul din spatele dispariției nepoatei sale, o stea în ascensiune.

Premiera: 13 noiembrie

Stars and Vows: Anele & Buzza

Urmărește-i pe Anele Mdoda, răsfățata presei, și pe Buzza James, logodnicul ei regal, de la petrecerile prenupțiale și tensiunile din familie până la mult-așteptatul „Da”.

Premiera: 13 noiembrie

Guarding Stars

O gardă de corp pragmatică ajunge la o fermă din Montana cu faimosul actor pe care-l protejează. Dar când pozează în cuplu de Crăciun, se naște curând o iubire adevărată. Merită să vezi și aceste comedii romantice de neratat, care au devenit clasice.

Premiera: 18 noiembrie

The Law of Beasts

Panica revine în Polonia: un ucigaș de copii condamnat urmează să fie eliberat, redeclanșând conflictul moral dintre anchetatoarea principală și psihiatra cazului.

Premiera: 18 noiembrie

Valentina and the 12 Signs

După o despărțire devastatoare, Valentina hotărăște să iasă cu câte un bărbat din fiecare zodie. Dar universul are alte planuri pentru ea.

Premiera: 18 noiembrie

The Altruists

Tineri, idealiști și, deodată, miliardari, au vrut să facă bine, dar au scos ce e mai rău unul din celălalt. O poveste de dragoste toxică, inspirată de o fraudă reală.

Premiera: 19 noiembrie

Primetime Preacher$

Apropiații povestesc cum trei dintre cei mai influenți teleevangheliști din anii ’80 au vândut mântuirea la TV, până când lăcomia, sexul și orgoliul le-au adus decăderea.

Premiera: 20 noiembrie

Steps

În această comedie de acțiune fermecător de atipică, Lilith, sora vitregă și „rea” a Cenușăresei, fură bagheta Zânei Bune și dă peste cap povestea pe care o știm.

Premiera: 20 noiembrie

The Trials of Karen Read

Când John O’Keefe, polițist în Boston, este găsit mort în mijlocul unui viscol, în fața unei case din Canton, Massachusetts, suspiciunile se îndreaptă rapid către iubita sa, Karen Read, una dintre primele persoane ajunse la fața locului. Cu interviuri exclusive cu persoane care s-au aflat în casă în acea noapte, precum și cu familia și prietenii lui O’Keefe și cu membri ai juriului, acest serial reconstituie cazul de la primele etape ale anchetei până la anii de confruntări tensionate din sala de judecată care au urmat.

Premiera: 23 noiembrie

Always on Call

O echipă dedicată de cadre medicale se confruntă cu greutăți personale, presiuni politice și angajarea riscantă a unui nou coleg într-o secție de urgențe din Oslo.

Premiera: 26 noiembrie

The Hunting Wives – Sezonul 2

Sophie și Margo sunt în relații tensionate și nu-și mai vorbesc. Însă secretele din trecut și noii adversari le obligă curând să-și unească din nou forțele. În timp ce se angajează în jocuri periculoase, o întrebare se conturează: sunt ele cele care vânează sau cele vânate?

Premiera: 26 noiembrie

Toos: The Van der Valk Kidnapping

Matriarha unui imperiu hotelier neerlandez este răpită pentru recompensă, iar familia ei face un efort disperat de a o elibera. Inspirat de o poveste adevărată.

Premiera: 26 noiembrie

The Hunchback, Soul of Paris

Paris, 1830. Holera amenință să devasteze orașul, iar un cocoșat vânat pentru experimente medicale este prins între tulburările politice și o iubire imposibilă.

Premiera: 27 noiembrie

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro