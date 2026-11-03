Următoarea ta mișcare în carieră ar putea fi mai aproape decât crezi: Ultima șansă de a profita de 20% reducere la programele ELLE Education

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Cum ar fi dacă evoluția în carieră nu ar însemna să o iei de la capăt, ci să descoperi ce poți face cu abilitățile pe care le ai deja?

O carieră în modă, lux sau design nu începe întotdeauna cu o schimbare radicală de direcție. Uneori, este vorba despre dezvoltarea unei noi expertize, explorarea unei alte laturi a industriei sau dobândirea cunoștințelor necesare pentru a transforma experiența acumulată în noi oportunități profesionale.

De la marketing de modă și managementul brandurilor de lux până la design interior, visual merchandising și personal styling, industriile creative oferă o gamă largă de parcursuri profesionale.

Prin intermediul programelor sale de MBA, Masterat, Diplome și Certificate, ELLE Education by Mindway pune la dispoziție programe orientate spre industrie, concepute pentru diferite profiluri profesionale și niveluri de ambiție. Datorită formatelor flexibile de studiu — Online și Executive —, studenții își pot dezvolta competențe specializate, rămânând conectați la cerințele în continuă schimbare ale lumii creative.

20 de ani. 20 de zile. 20% reducere. Numărătoarea inversă a început

Pentru a sărbători a 20-a aniversare a Mindway, ELLE Education by Mindway a lansat o promoție specială de 20 de zile, oferind 20% reducere la toate programele sale pentru seria din martie 2027.

Acum, numărătoarea inversă este aproape de final.

Promoția aniversară se încheie duminică, 8 noiembrie 2026, aceasta fiind ultima oportunitate de a beneficia de discount folosind codul promoțional 20YEARS.

Oportunitatea profesională potrivită nu cere întotdeauna să începi de la zero. Uneori, totul pornește din dorința de a învăța ceva nou.

Descoperă programele ELLE Education și bucură-te de reducerea de 20% înainte de expirarea ofertei aniversare!

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*Se aplică termeni și condiții.

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