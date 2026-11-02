Ce au descoperit autoritățile din Mexic într-un spațiu de depozitare închiriat de Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle. Detalii șocante din anchetă

Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, se află în centrul unui nou scandal, după ce autoritățile mexicane au descins într-un spațiu de depozitare închiriat anterior de acesta.

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  de  ELLE.ro
Ce au descoperit autoritățile din Mexic într-un spațiu de depozitare închiriat de Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle. Detalii șocante din anchetă

Poliția mexicană a efectuat o percheziție într-un spațiu de depozitare închiriat anterior de Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, după ce au fost descoperite materiale suspecte care ar prezenta abuzuri sexuale asupra minorilor. Descinderea a avut loc sâmbătă dimineață, la doar o zi după ce publicația Daily Mail a alertat FBI-ul cu privire la conținutul cutiilor abandonate.

Potrivit Daily Mail, agenți ai Gărzii Naționale mexicane, alături de specialiști în criminalistică informatică și reprezentanți ai Parchetului General din Baja California, au percheziționat un container situat în Rosarito, la aproximativ cinci kilometri de fosta locuință a lui Thomas Markle.

Anchetatorii au confiscat mai multe obiecte, printre care un computer, hard diskuri, memorii USB, casete VHS și reviste. Unele dintre materialele descoperite ar conține imagini cu minori în ipostaze sexuale, potrivit informațiilor publicate de tabloidul britanic.

Mandatul de percheziție arată că autoritățile mexicane au fost autorizate să caute „probe constând în materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor”, dar și indicii privind „presupusa săvârșire a infracțiunii de trafic de persoane în formă agravată”. În timpul operațiunii, unul dintre agenți ar fi reacționat vizibil șocat la examinarea materialelor. După aproximativ două ore, spațiul a fost sigilat, iar obiectele ridicate urmează să fie analizate de specialiști.

Thomas Markle neagă acuzațiile

Containerul fusese închiriat în 2017, însă Thomas Markle ar fi încetat să mai plătească pentru depozitare în urmă cu aproximativ doi ani. La începutul anului 2025, acesta s-a mutat în Filipine, fără să își ridice bunurile. Contactat de Daily Mail, tatăl Ducesei de Sussex a negat că ar fi avut vreodată un asemenea spațiu de depozitare în Rosarito.

„Nu am avut niciun spațiu de depozitare în Rosarito!”, a declarat acesta.

Bărbatul în vârstă de 82 de ani este vizat și de o investigație în Filipine, după ce fiul său, Thomas Markle Jr., ar fi descoperit „sute, dacă nu chiar mii” de imagini cu conținut sexual care implică minori, în cutiile expediate de tatăl său. Markle a respins categoric acuzațiile, descriindu-le anterior drept „minciuni dezgustătoare”.

„Nu am întreținut niciodată relații sexuale cu cineva care avea sub 18 ani. Îmi plac femeile asiatice, dar asta nu este o infracțiune”, a declarat el pentru Daily Mail.

La anchetă participă atât autoritățile mexicane, cât și agenți FBI din Statele Unite. Examinarea materialelor confiscate ar putea dura câteva săptămâni.

Cum a reacționat Meghan Markle la acuzațiile care îl vizează pe tatăl său

Thomas Markle se află în prezent în Florida, unde primește îngrijiri medicale după ce, în decembrie 2025, i-a fost amputat piciorul stâng din cauza unui cheag de sânge. Acesta a fost diagnosticat și cu o afecțiune cognitivă. Cu doar câteva ore înaintea percheziției, bărbatul a fost fotografiat într-un scaun cu rotile, însoțit de fiica sa Samantha Markle și de partenerul acesteia, Mark Phillips.

Samantha și partenerul său au respins acuzațiile, susținând că Thomas Markle nu are nicio legătură cu materialele descoperite.

În ceea ce o privește pe Meghan Markle, Ducesa de Sussex a transmis săptămâna trecută că este „profund tulburată” de acuzațiile formulate împotriva tatălui său în Filipine. Soția Prințului Harry, care nu mai păstrează legătura cu tatăl său de mai mulți ani, nu a comentat deocamdată descoperirile făcute în Mexic.

Thomas Markle nu a fost declarat vinovat de vreo infracțiune în legătură cu aceste acuzații, iar ancheta este în desfășurare.

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foto: Profimedia

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