Emisiunea Dansez pentru tine revine pe micile ecrane la două decenii de la debut. Anunțul oficial făcut de PRO TV

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Mai este puțin până când PRO TV lansează noua grilă de programe, iar pregătirile sunt deja în plină desfășurare pentru o ofertă diversificată, care va include unele dintre cele mai îndrăgite formate de divertisment din România, producții ambițioase, seriale noi și reveniri mult așteptate, precum și formate internaționale de succes.

În timp ce aceste proiecte prind contur în culise, PRO TV își reafirmă angajamentul de a le aduce telespectatorilor din România povești captivante, divertisment memorabil și experiențe unice.

Revine emisiunea Dansez pentru tine

Una dintre cele mai importante noutăți este revenirea emisiunii fenomen Dansez pentru tine, la două decenii de la debut. Momentan nu se știu detalii despre prezentatori, data premierii, însă potrivit surselor mondene, vom avea ocazia în foarte scurt timp să o vedem pe micile ecrane.

Douăzeci de ani de la lansarea producției originale marchează și continuarea serialului Băieți Buni: Pe Viață, cu Cabral Ibacka și Dragoș Bucur în rolurile principale.

Cabral Ibacka și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc, cei doi polițiști care sunt nevoiți să facă din nou echipă, după 20 ani, timp în care atât ei, cât și lumea din jurul lor au suferit modificări semnificative. Unul dintre ei a devenit șef de secție, iar celălalt a ajuns la Europol, însă, un lucru a rămas constant în tot acest timp: diferența dintre abordările lor, în plan profesional. Cosmina Păsărin va reveni și ea în rolul celebrei Guvida.

„Să ne întoarcem în poveste, după fix 20 de ani, este complet neașteptat… dar plin de emoție. A fost un proiect pe care trecerea timpului l-a făcut și mai special, iar acum să revenim în povestea lui Boboc și a lui Bălan după atâția ani face cumva mult mai imersivă implicarea emoțională”, declară Cabral. „Băieți Buni este cel mai de succes proiect de ficțiune românesc la care am participat și este o bucurie să mă întorc în rolul lui Călin Boboc! Așteptam cu nerăbdare reîntâlnirea cu Cabral și cu universul Băieților Buni!”, spune Dragoș Bucur.

Primăvara lui 2027 aduce pentru cei de acasă și lansarea formatului de succes internațional Most Wanted, precum și serialul Tati Time, care extinde universul creat de filmele de succes Tati Part-Time și Tati Full-Time, cu Eva Măruță în rol principal.

Noua grilă include și o adaptare românească a formatului Kitchen Nightmares – Pe muchie de cuțit, precum și un sezon special MasterChef Celebrity.

Grila PRO TV nu ar fi completă fără câteva dintre producțiile îndrăgite de public: Românii au talent, care revine cu un sezon REAL spectaculos, având-o în juriu pe legendara Nadia Comăneci; Săriți de pe Fix, care aduce rețeta sa consacrată de umor, răsturnări de situație neașteptate și momente de divertisment imprevizibile; și Las Fierbinți, care revine cu farmecul său inconfundabil și personajele sale emblematice, ce au cucerit inimile telespectatorilor din generații întregi.

„PRO TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiția noastră este să o consolidăm și mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, povești care captivează și surprind, precum și idei noi care ne duc mai departe. Ne dorim să creăm televiziune relevantă, care aduce oamenii împreună și le oferă telespectatorilor motive să aleagă PRO TV. Ne bazăm pe atuurile noastre, dar continuăm, în același timp, să ne provocăm să evoluăm și să oferim din ce în ce mai mult”, spune Christian Anting, CEO PRO TV.

Odată cu conturarea unei noi grile, PRO TV continuă să ridice standardele în materie de divertisment și reunește producții locale premium, formate apreciate la nivel internațional și povești captivante, care rezonează cu pasiunile și interesele publicului din România. Îmbinând magia emisiunilor îndrăgite cu entuziasmul unor producții noi și experiențe inedite, viitoarea grilă promite să surprindă, să inspire și să distreze, creând momente de neuitat care aduc împreună milioane de telespectatori. Pentru că, la PRO TV, divertismentul de calitate înseamnă mai mult decât ceea ce se întâmplă pe ecran – înseamnă emoțiile, conexiunile și experiențele împărtășite, care rămân cu noi mult timp după încheierea emisiunii.

Citește și:

Fiul lui Patrick Dempsey, Sullivan, surprinde într-o campanie de modă de lux. Tânărul de 19 ani a pozat în rochii spectaculoase

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro