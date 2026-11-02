Ce se întâmplă în relația dintre CRBL și Olga Guțanu. Confesiunea artistului după ce a șters unele fotografii de cuplu de pe rețelele de socializare

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De mai bine de doi ani, CRBL trăiește o poveste de dragoste discretă, dar profundă, alături de Olga Guțanu.

De ce a șters CRBL unele fotografii cu partenera lui de pe rețelele de socializare

După ce s-a despărțit de soția lui, Elena Vîșcu, CRBL a început o relație cu Olga Guțanu. Întâlnirea lor a avut loc la scurt timp după ce artistul a anunțat oficial divorțul. Cei doi s-au cunoscut într-un cadru relaxat, în timpul unei ieșiri în oraș, iar conexiunea dintre ei s-a construit treptat.

Cuplul a trecut prin momente dificile la începutul relației, în special din cauza presiunii publice care a venit odată cu expunerea lor. Deși sentimentele dintre ei au fost puternice încă de la început, lipsa intimității și atenția constantă a celor din jur au pus la încercare legătura lor.

Atât CRBL, cât și Olga Guțanu au dezvăluit constant fotografii de cuplu, în special din vacanțe sau cu anumite ocazii speciale. Fanii au observat însă că unele dintre aceste fotografii nu se mai regăsesc acum pe internet și au început să apară zvonuri cu privire la despărțirea celor doi.

Artistul a ținut să pună capăt acestor zvonuri, precizând într-un interviu acordat recent că nu există probleme în relația dintre el și Olga, ștergerea unor imagini având o altă semnificație.

„Da, știu. Au trecut și pe la mine aceste vorbe scrise. Viața personală va fi din ce în ce mai departe de voi, o să încerc s-o țin cât mai aproape de mine, ca să pot să mă bucur mai mult”, a spus CRBL pentru Spynews.ro.

Artistul a precizat că el și Olga Guțanu formează în continuare un cuplu, iar, la un eveniment recent, acesta a venit însoțit de iubita sa, în ciuda zvonurilor din ultima perioadă.

„Nu, nu neapărat m-a afectat, mă afectează ce se întâmplă în lume, în general. E o răutate gratuită mult prea agresivă. Și oamenii, generații noi, generații vechi, nu contează, da? Că nu putem să-i punem pe toți la un loc, dar e mult, e mult prea mult, știi? Oamenii nu mai filtrează. Oamenii sunt cumva într-un mecanism din ăsta care se rostogolește și atunci… muzică. CRBL = muzică. Da, suntem bine (n.red. – despre el și iubita)”, a mai zis cântărețul pentru sursa citată.

CRBL și Olga Guțanu, detalii despre relația lor

CRBL și Olga Guțanu au vorbit deschis la TV despre începuturile relației lor și despre cum au reușit să depășească toate obstacolele. Artistul a rememorat perioada grea în care nu puteau să se afișeze împreună și erau nevoiți să-și trăiască iubirea în umbră.

„Noi am avut o relație grea. Pentru noi era o relație simplă, dar pentru administrarea ei, a fost greu, era presiunea de fiecare secundă pe toate ecranele, pe toate platformele. Modul în care toată lumea a văzut asta, ne-a făcut pe noi să facem 100.000 de compromisuri. Luni de zile nu am putut să ne afișăm, nu am putut să ieșim. Nu am putut să stăm de mână, nimic pe nicăieri. Unde să mergem să bem o cafea, în living sau în bucătărie. Dacă ieșeam în oraș era pe ‘prieteni style, trebuia să dozez totul. Noi la 3 noaptea ne dădeam cu rolele în parc și jucam șotron. Oamenii sunt foarte răi. Oamenii au preluat anumite informații nedeclarate de mine sau de oamenii din jur. A ieșit ceva rău și s-au scris multe lucruri false. Nu știu câte persoane în locul Olgăi ar fi rezistat în locul ei”, a povestit CRBL în cadrul emisiunii „Cu ochii pe insulă.”

Olga Guțanu a vorbit și ea despre cum a reușit să facă față valului de judecăți și comentarii negative, menționând că sprijinul necondiționat al lui CRBL a fost esențial pentru echilibrul ei emoțional.

„Au fost momente de presiune venite din afară, tot hate-ul ăsta, dar nu mi-a venit niciun gând să cedez și să plec. Am avut susținere și ne spunem tot, de bine, de rău. Ne susținem unul pe altul”, a mărturisit Olga Guțanu, într-un moment de sinceritate rară.

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Foto: Arhiva ELLE

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