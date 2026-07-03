Cum au apărut CRBL și iubita lui, Olga Guțanu, în vacanță în Grecia: „Iubirea noastră nu cere vot…”

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CRBL și iubita lui, Olga Guțanu, au decis să se relaxeze într-o escapadă. Cei doi nu au plecat foarte departe de România, pentru că au ales Grecia drept destinație de vacanță.

CRBL și Olga Guțanu, apariție inedită din vacanță

După ce s-a despărțit de soția lui, Elena Vîșcu, CRBL a început o relație cu Olga Guțanu. Întâlnirea lor a avut loc la scurt timp după ce artistul a anunțat oficial divorțul. Cei doi s-au cunoscut într-un cadru relaxat, în timpul unei ieșiri în oraș, iar conexiunea dintre ei s-a construit treptat.

CRBL și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, alături de iubita lui, Olga Guțanu. Artistul a împlinit 48 de ani pe data de 30 iunie, iar partenera lui i-a transmis un mesaj special: „La mulți ani fericiți, babe!”

De asemenea, CRBL și Olga Guțanu au împărtășit fanilor de pe Instagram o imagine cu ei din vacanță, alături de un mesaj prin care dau de înțeles că relația lor este mai solidă ca niciodată, în ciuda numeroaselor obstacole pe care le-au întâmpinat.

„Iubirea noastră nu cere vot din tribună.”

CRBL, mesaj în versuri pentru Olga Guțanu la aniversarea de 2 ani de relație

Cu ocazia aniversării a doi ani de relație, CRBL a publicat un mesaj în versuri care reflectă modul în care el și Olga Guțanu își trăiesc povestea de iubire, în ciuda criticilor primite, cele mai frecvente fiind cele care vizează diferența de vârstă de peste două decenii între ei.

„Am crescut pe vinil, ea pe live-uri de Insta,

Dar când ne privim, dispare vârsta

Toți devin experți când simt că n-au ce noi simțim,

N-au trăit, nu vor trăi, nu trăiesc ce noi trăim.”

CRBL și Olga Guțanu, detalii despre relația lor

CRBL și Olga Guțanu au vorbit deschis la TV despre începuturile relației lor și despre cum au reușit să depășească toate obstacolele. Artistul a rememorat perioada grea în care nu puteau să se afișeze împreună și erau nevoiți să-și trăiască iubirea în umbră.

„Noi am avut o relație grea. Pentru noi era o relație simplă, dar pentru administrarea ei, a fost greu, era presiunea de fiecare secundă pe toate ecranele, pe toate platformele. Modul în care toată lumea a văzut asta, ne-a făcut pe noi să facem 100.000 de compromisuri. Luni de zile nu am putut să ne afișăm, nu am putut să ieșim. Nu am putut să stăm de mână, nimic pe nicăieri. Unde să mergem să bem o cafea, în living sau în bucătărie. Dacă ieșeam în oraș era pe ‘prieteni style, trebuia să dozez totul. Noi la 3 noaptea ne dădeam cu rolele în parc și jucam șotron. Oamenii sunt foarte răi. Oamenii au preluat anumite informații nedeclarate de mine sau de oamenii din jur. A ieșit ceva rău și s-au scris multe lucruri false. Nu știu câte persoane în locul Olgăi ar fi rezistat în locul ei”, a povestit CRBL în cadrul emisiunii „Cu ochii pe insulă.”

Olga Guțanu a vorbit și ea despre cum a reușit să facă față valului de judecăți și comentarii negative, menționând că sprijinul necondiționat al lui CRBL a fost esențial pentru echilibrul ei emoțional.

„Au fost momente de presiune venite din afară, tot hate-ul ăsta, dar nu mi-a venit niciun gând să cedez și să plec. Am avut susținere și ne spunem tot, de bine, de rău. Ne susținem unul pe altul”, a mărturisit Olga Guțanu, într-un moment de sinceritate rară.

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Foto: Arhiva ELLE

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