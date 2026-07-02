Fiul actriței Gwyneth Paltrow și-a făcut debutul ca model. Moses Martin a apărut în campania unui brand celebru

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Moses Martin, fiul actriței Gwyneth Paltrow și solistului trupei Coldplay, Chris Martin, și-a făcut debutul ca model. Tânărul în vârstă de 20 ani, care este student în prezent la Universitatea Brown, a apărut în campania unui brand cunoscut în întreaga lume.

Moses Martin a pășit în lumea modei

Moses Martin a făcut primii pași în industria modei și și-a făcut debutul ca model într-o campanie publicitară pentru Burberry. Pornind de la tematica Escape to the Countryside, tânărul apare în videoclipul campaniei purtând un ghiozdan în carourile emblematice Burberry. De asemenea, pe lângă că e protagonist în această campanie alături de Edie Campbell, Nora Attal și Sang Woo Kim, melodia For Hire, care se aude pe coloana sonoră a campaniei, e scrisă și interpretată de trupa de rock alternativ din care face parte, People I’ve Met, el fiind vocalistul și chitaristul principal al formației.

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Cu toate că o perioadă a stat departe de atenția publică, Moses Martin a decis să își exploreze pasiunile artistice și să își construiască propriul său drum muzical. În luna mai, trupa lui, People I’ve Met, a lansat EP-ul de debut, Bunny. Sora lui, Apple Martin, care a absolvit în 2026 Universitatea Vanderbilt, are deja experiență în modeling și a lucrat cu brandurile GapStudio, Self-Portrait și Chloé.

Gwyneth Paltrow și Chris Martin s-au despărțit în 2014, după aproape 11 ani de căsătorie, și au finalizat divorțul în 2016. După separare, cei doi au păstrat o relație bună și au fost văzuți împreună la evenimentele care îi implicau pe copiii lor, Apple Martin și Moses Martin.

În cadrul unui interviu oferit recent pentru publicația NYLON, Moses Martin a vorbit despre acest debut în modă și cum s-a simțit să fie în fața camerelor.

„Simt că e mai puțin stresant să fii în fața camerelor decât în ​​fața unor mulțimi de oameni. Deci da, am fost nervos în anumite privințe, dar a fost în mare parte distractiv, sincer.”

Moses Martin a dezvăluit și care sunt sfaturile pe care le-a primit de la celebrul său tată, Chris Martin. Cu mai multe ocazii, a colaborat cu liderul trupei Coldplay. El și-a adus contribuția în ceea ce privește scrierea pieselor All My Love, The Astronaut și Orphans.

„Există o mantră pe care mi-o spune mereu, și anume să nu renunți niciodată. E util când ajungi într-un punct muzical, sau oricând în viață, în care se acumulează multă muncă, care pare prea mult de gestionat, și uneori pur și simplu vrei să arunci totul la gunoi. Asta e una importantă. Din punct de vedere muzical, mi-a spus mereu să am încredere în cântece și să nu mă gândesc prea mult la nimic dincolo de asta. Oricât de multe numere ar fi, pur și simplu am încredere în cântece. Dacă mi se par grozave, atunci vor găsi locul unde ar trebui să ajungă. E genial.”

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Foto: Getty Images

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