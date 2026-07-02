Fiul actriței Gwyneth Paltrow și-a făcut debutul ca model. Moses Martin a apărut în campania unui brand celebru

Moses Martin, fiul actriței Gwyneth Paltrow și solistului trupei Coldplay, Chris Martin, a debutat ca model pentru un brand cunoscut în întreaga lume.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Braslasu Iulia
Fiul actriței Gwyneth Paltrow și-a făcut debutul ca model. Moses Martin a apărut în campania unui brand celebru

Moses Martin, fiul actriței Gwyneth Paltrow și solistului trupei Coldplay, Chris Martin, și-a făcut debutul ca model. Tânărul în vârstă de 20 ani, care este student în prezent la Universitatea Brown, a apărut în campania unui brand cunoscut în întreaga lume.

Moses Martin a pășit în lumea modei

Moses Martin a făcut primii pași în industria modei și și-a făcut debutul ca model într-o campanie publicitară pentru Burberry. Pornind de la tematica Escape to the Countryside, tânărul apare în videoclipul campaniei purtând un ghiozdan în carourile emblematice Burberry. De asemenea, pe lângă că e protagonist în această campanie alături de Edie Campbell, Nora Attal și Sang Woo Kim, melodia For Hire, care se aude pe coloana sonoră a campaniei, e scrisă și interpretată de trupa de rock alternativ din care face parte, People I’ve Met, el fiind vocalistul și chitaristul principal al formației. 

Moses Martin, declarații rare despre părinții săi, Gwyneth Paltrow și Chris Martin

Cu toate că o perioadă a stat departe de atenția publică, Moses Martin a decis să își exploreze pasiunile artistice și să își construiască propriul său drum muzical. În luna mai, trupa lui, People I’ve Met, a lansat EP-ul de debut, Bunny. Sora lui, Apple Martin, care a absolvit în 2026 Universitatea Vanderbilt, are deja experiență în modeling și a lucrat cu brandurile GapStudio, Self-Portrait și Chloé.

Gwyneth Paltrow și Chris Martin s-au despărțit în 2014, după aproape 11 ani de căsătorie, și au finalizat divorțul în 2016. După separare, cei doi au păstrat o relație bună și au fost văzuți împreună la evenimentele care îi implicau pe copiii lor, Apple Martin și Moses Martin. 

În cadrul unui interviu oferit recent pentru publicația NYLON, Moses Martin a vorbit despre acest debut în modă și cum s-a simțit să fie în fața camerelor. 

„Simt că e mai puțin stresant să fii în fața camerelor decât în ​​fața unor mulțimi de oameni. Deci da, am fost nervos în anumite privințe, dar a fost în mare parte distractiv, sincer.”

Moses Martin a dezvăluit și care sunt sfaturile pe care le-a primit de la celebrul său tată, Chris Martin. Cu mai multe ocazii, a colaborat cu liderul trupei Coldplay. El și-a adus contribuția în ceea ce privește scrierea pieselor All My Love, The Astronaut și Orphans.

„Există o mantră pe care mi-o spune mereu, și anume să nu renunți niciodată. E util când ajungi într-un punct muzical, sau oricând în viață, în care se acumulează multă muncă, care pare prea mult de gestionat, și uneori pur și simplu vrei să arunci totul la gunoi. Asta e una importantă. Din punct de vedere muzical, mi-a spus mereu să am încredere în cântece și să nu mă gândesc prea mult la nimic dincolo de asta. Oricât de multe numere ar fi, pur și simplu am încredere în cântece. Dacă mi se par grozave, atunci vor găsi locul unde ar trebui să ajungă. E genial.”

Citește și:
Monica Bîrlădeanu, schimbare superbă de look pentru un nou rol. În ce serial va apărea actrița și alături de ce vedete joacă: „Am început să filmăm…'

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum și-a sărbătorit Ada Condeescu ziua de naștere. Actrița a împlinit 38 de ani: "Nici că puteam fi mai norocoasă"
People
Cum și-a sărbătorit Ada Condeescu ziua de naștere. Actrița a împlinit 38 de ani: "Nici că puteam fi mai norocoasă"
Adelina Pestrițu revine în televiziune după 10 ani. Ce emisiune va prezenta: "Este un show pe care nu trebuie să îl ratați"
People
Adelina Pestrițu revine în televiziune după 10 ani. Ce emisiune va prezenta: "Este un show pe care nu trebuie să îl ratați"
Anisia Gafton, dezvăluiri din intimitate: Cum se înțelege cu socrii și ce reacție au avut părinții ei când au aflat că vor fi bunici
People
Anisia Gafton, dezvăluiri din intimitate: Cum se înțelege cu socrii și ce reacție au avut părinții ei când au aflat că vor fi bunici
Cum s-a îmbogățit Melania Trump cu câteva milioane de dolari într-un singur an? Și Donald Trump e mai bogat cu 2 miliarde
People
Cum s-a îmbogățit Melania Trump cu câteva milioane de dolari într-un singur an? Și Donald Trump e mai bogat cu 2 miliarde
Când apare la PRO TV serialul "Trafic", în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Premiera are loc mai curând decât se așteptau fanii
People
Când apare la PRO TV serialul "Trafic", în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Premiera are loc mai curând decât se așteptau fanii
Anne Hathaway, reacție hilară după ce a fost acuzată de o gafă vestimentară de proporții
People
Anne Hathaway, reacție hilară după ce a fost acuzată de o gafă vestimentară de proporții
Publicitate
Ce fac românii în vacanță în 2026 i-a surprins până și pe specialiști. Ce caută acum turiștii în vacanță
Ce fac românii în vacanță în 2026 i-a surprins până și pe specialiști. Ce caută acum turiștii în vacanță
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Mirabela Grădinaru, apariție inedită! Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție inedită! Cum a apărut partenera lui Nicușor Dan
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent
Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cu ce s-a ocupat în trecut Dan, logodnicul Paulei Chirilă. Dezvăluirea neașteptată făcută de actriță: "A lucrat în Anglia..."
Cu ce s-a ocupat în trecut Dan, logodnicul Paulei Chirilă. Dezvăluirea neașteptată făcută de actriță: "A lucrat în Anglia..."
People

Paula Chirilă și Dan Giuvelic au o relație de aproximativ doi ani, iar actrița se declară mai fericită ca oricând.

+ Mai multe
Jennifer Aniston și iubitul ei, Jim Curtis, au sărbătorit un an de relație. Ce fotografii speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie
Jennifer Aniston și iubitul ei, Jim Curtis, au sărbătorit un an de relație. Ce fotografii speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie
People

Aniston și Curtis, care este hipnoterapeut, au fost asociați din punct de vedere romantic începând din iulie 2025.

+ Mai multe
Mădălina Ghenea, imagini adorabile alături de fiica ei. Cum au apărut actrița și Charlotte
Mădălina Ghenea, imagini adorabile alături de fiica ei. Cum au apărut actrița și Charlotte
People

Mădălina Ghenea și-a încântat fanii cu imagini adorabile cu fiica ei. Cum arată astăzi Charlotte?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC