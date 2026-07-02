Monica Bîrlădeanu, schimbare superbă de look pentru un nou rol. În ce serial va apărea actrița și alături de ce vedete joacă: „Am început să filmăm…”

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit pe rețelele de socializare că a acceptat o nouă provocare profesională, care a venit la pachet și cu un nou look.

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  de  Andreea Ilie
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La 47 de ani, Monica Bîrlădeanu rămâne una dintre cele mai admirate prezențe din spațiul public românesc. Nu doar pentru cariera sa solidă în film și televiziune, ci și pentru felul în care arată: în formă, echilibrată, mereu cu o energie care pare să contrazică cifrele din buletin.

Monica Bîrlădeanu și-a schimbat look-ul pentru un nou rol

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit pe rețelele de socializare că a acceptat o nouă provocare profesională, care a venit la pachet și cu un nou look pentru care a primit numeroase felicitări.

Mai exact, Monica Bîrlădeanu a anunțat că s-a alăturat distribuției producției „Băieți buni: pe viață”, continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile. Noua producție îi va readuce în fața publicului pe unii dintre actorii emblematici ai primului sezon, dar va introduce și personaje noi, care vor completa universul Băieți Buni.

„Am început să filmăm sezonul 2 din #BaietiBuni, serialul de super succes din 2005 și mie personal, îmi place proiectul ăsta în toate felurile: povestea e scrisă smart și funny, personajul meu e o femeie splendidă, echipa și combinația de actori… pare genul acela de proiect pentru care s-au aliniat stelele”, a transmis actrița pe rețelele de socializare.

Noua tunsoare a fost remarcată imediat de fani și completează transformarea pregătită de actriță pentru personaj.

„Abia aștept să-l vedeți și voi.
Cine a văzut primul sezon când a ieșit la Protv, în 2005?”, și-a întrebat actrița fanii.

Cabral Ibacka și Dragoș Bucur, primele declarații despre filmările de la Băieți Buni: pe viață

Cabral Ibacka și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc, cei doi polițiști care sunt nevoiți să facă din nou echipă, după 20 ani, timp în care atât ei, cât și lumea din jurul lor au suferit modificări semnificative. Unul dintre ei a devenit șef de secție, iar celălalt a ajuns la Europol, însă, un lucru a rămas constant în tot acest timp: diferența dintre abordările lor, în plan profesional. Cosmina Păsărin va reveni și ea în rolul celebrei Guvida. 

„Să ne întoarcem în poveste, după fix 20 de ani, este complet neașteptat… dar plin de emoție. A fost un proiect pe care trecerea timpului l-a făcut și mai special, iar acum să revenim în povestea lui Boboc și a lui Bălan după atâția ani face cumva mult mai imersivă implicarea emoțională”, declară Cabral.

Băieți Buni este cel mai de succes proiect de ficțiune românesc la care am participat și este o bucurie să mă întorc în rolul lui Călin Boboc! Așteptam cu nerăbdare reîntâlnirea cu Cabral și cu universul Băieților Buni!”, spune Dragoș Bucur.

Cine mai joacă în Băieți Buni: pe viață

Echipei băieților buni se vor alătura și tineri polițiști interpretați de Oana Cârmaciu și Niko Becker. Soția personajului interpretat de Cabral Ibacka va fi jucată de Monica Bîrlădeanu, iar actorii Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor avea personaje noi surprinzătoare.

Noul sezon va putea fi urmărit în curând la PRO TV și pe VOYO.

„Acest sequel readuce la viață unul dintre cele mai îndrăgite și recognoscibile universuri de ficțiune locale, un titlu care a lăsat o amprentă reală în memoria publicului. Producția duce mai departe povestea unor personaje celebre, păstrând ADN-ul original, dar ridicând miza narativă la un nou nivel de intensitate și relevanță, cu teme și conflicte care reflectă realitatea și ritmul prezentului”, declară Antonii Mangov, Programming Director.

Primul sezon este disponibil acum pe VOYO, în varianta remasterizată. Noul sezon Băieți Buni: pe viață va aduce publicului un nou val de adrenalină, acțiune și scene cu umor, la PRO TV și pe VOYO.

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Foto: Instagram

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