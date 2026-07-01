Accidentări reale și dureroase ale actorilor, care s-au văzut și pe ecrane

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Accidentările sunt des întâlnite pe platourile de filmare, iar actorii nu au făcut un secret din faptul că deseori au parte de diverse incidente, unii dintre aceștia având nevoie să meargă inclusiv la spital. Câteva dintre astfel de momente, așa cum sunt exemplele de mai jos, au fost păstrate în versiunea finală a filmelor, pentru o doză considerabilă de realism.

1. Tom Cruise

În Mission Impossible: Fallout, Tom Cruise a fost nevoit să învețe să piloteze un elicopter. Pe lângă asta, actorul a făcut o săritură spectaculoasă de pe acoperișul unei clădiri, iar la un moment dat s-a lovit de un zid. După această săritură, Tom Cruise și-a rupt glezna, iar filmările au fost întrerupte până când actorul s-a recuperat. Cu toate acestea, acea scenă a rămas în film.

2. Ellen Burstyn

În deja celebrul film horror The Exorcist, regizat de William Friedkin, Ellen Burstyn a interpretat-o pe Chris MacNeil, o mamă care are o fiică, pe nume Rega, posedată de o forță mistică. În cadrul unei secvențe, unde era aruncată la podea de către fiica ei, Ellen Burstyn s-a accidentat foarte rău la coloana vertebrală. Toată scena nu a fost eliminată, ci integrată în film.

3. Jake Gyllenhaal

În thrillerul Nightcrawler scris și regizat de Dan Gilroy, Jake Gyllenhaal joacă rolul unui infractor, pe nume Lou Bloom. El pătrunde în jurnalismul de investigație și e mereu pe teren pentru a filma locul crimei, sperând apoi să își vândă materialele posturilor de știri locale. Într-una dintre scenele violente, actorul a lovit o oglindă, care ulterior s-a spart. El s-a accidentat la mână, a primit îngrijirile medicale necesare, iar întreg momentul a apărut în film.

4. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio a avut rolul negativ în filmul Django Unchained. Actorul a avut de filmat o scenă violentă, unde a dat cu mâna într-o masă și a spart un pahar de sticlă. S-a rănit destul de tare și i-a sângerat mâna. Pe marile ecrane s-a văzut scena cu mâna lui plină de sânge, iar actorul s-a folosit de acest incident dureros pentru o demonstra realismul agresiv al personajului său.

5. Viggo Mortensen

În franciza cinematografică Lord of the Rings, Viggo Mortensen a avut rolul lui Aragorn. Când filma pentru The Lord of the Rings: The Two Towers, actorul s-a accidentat rău la picior într-o scenă în care lovea o cască. Acea secvență, care reflecta furia personajului său și din cauza căreia și-a rupt două degete de la picioare, și-a găsit un loc în varianta finală a filmului.

6. Brad Pitt

În filmul Troy, regizat de Wolfgang Petersen, Brad Pitt a avut rolul lui Ahile în timpul Războiului Troian. Actorul s-a pregătit intens din punct de vedere fizic pentru acest personaj. Într-o secvență de luptă, ce părea să fie urmată după scenariu, Brad Pitt și-a rupt tendonul lui Ahile. Având în vedere această coincidență, scena a rămas în film.

7. Martin Sheen

Filmul Apocalypse Now, semnat de Francis Ford Coppola, și-a câștigat în timp un loc pe lista filmelor clasice. Cu o acțiune plasată în timpul Războiului din Vietnam, pelicula l-a avut în rol principal pe Martin Sheen, care l-a jucat pe căpitanul Willard. Actorul s-a rănit destul de tare într-o secvență, când a lovit o oglindă și s-a accidentat la mână. El nu a dorit să oprească filmările, iar scena se vede în film.

8. Gianni Russo

În The Godfather, actorul Gianni Russo l-a jucat pe Carlo Rizzi, soțul abuziv al singurei fiice a familiei Corleone. În film, a existat o scenă violentă între Sonny Corleone (interpret de James Caan) și cumnatul său, Carlo Rizzi. Gianni Russo a suferit multiple lovituri din partea lui James Caan, iar altercația lor foarte brutală, în urma căreia și-a rupt două două coaste, a apărut în film.

9. Soldatul din Star Wars: A New Hope

Într-o scenă din Star Wars: A New Hope, filmul clasic scris și regizat de George Lucas, a existat o scenă în care unul dintre actorii care jucau rolul unui soldat imperial s-a lovit cu capul de o ușă glisantă. Incidentul, dureros în acel moment, dar devenit hilar ulterior, și-a făcut loc în versiunea finală a filmului.

Citește și:

10 miniserii pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei acțiune și suspans

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro