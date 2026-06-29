TOP 10 cele mai bune seriale de acțiune și de spionaj, pe care merită să le vizionezi

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În cazul în care ești în căutarea unor povești captivante, despre operațiuni realizate în secret și răsturnări de situație palpitante, iată câteva recomandări de seriale cu și despre spioni, care te vor ține cu sufletul la gură până la ultimul episod.

1. A Spy Among Friends

Miniseria A Spy Among Friends a avut șase episoade, cu o acțiune plasată în 1963 în Anglia. Pe parcursul lor am aflat povestea lui Kim Philby, un jurnalist care a ajuns ofițer de informații britanic și agent dublu KGB, dar și informator al Uniunii Sovietice. Din distribuție au făcut parte Guy Pearce, Damian Lewis, Anna Maxwell Martin și Stephen Kunken.

2. The Americans

În serialul de spionaj The Americans, Elizabeth Jennings și Philip Jennings, jucați de Keri Russell și Matthew Rhys, formează în aparență un cuplu din Washington, cu un loc de muncă la o agenție de turism și cu o familie armonioasă. Însă, în secret, sunt de fapt spioni KGB, care comit acțiuni discutabile în numele patriei și a ceea ce numesc ei dreptatea.

3. The Avengers

The Avengers este un serial care a rulat din 1961 până în 1969 și a avut șapte sezoane. Latura lui marcată de spionaj și mister s-a împletit cu cea amuzantă, rezultând, astfel, o comedie de acțiune despre un agent, pe nume John Steed, care lucrează pentru Serviciile Secrete Britanice, și care are ca misiune să salveze lumea.

4. The Ipcress File

Acțiunea din miniseria The Ipcress File, formată de șase episoade, se petrece în timpul Războiului Rece. Serialul, care are la bază cartea cu același nume scrisă de Len Deighton, îl surprinde pe agentul de informații Harry Palmer, în mijlocul unei misiuni în care trebuie să dea de urma unui om de știință nuclear.

5. Killing Eve

Serialul Killing Eve, care a avut patru sezoane, ne arată cum două femei ajung să fie obsedate una de cealaltă, una dintre ele fiind o criminală, Villanelle, iar cealaltă victima perfectă, Eve. Pe lângă asta, vei vedea ce anume înseamnă abuzul de putere, dar și cum poți ajunge să influențezi o femeie.

6. Mission: Impossible

Mission: Impossible este un serial creat de Bruce Geller și cu Petru Graves, Barbara Bain și Greg Morris în rolurile principale. Povestea se concentrează pe un șef al unei agenții guvernamentale, nevoit să ducă la capăt unei misiuni secrete alături de echipa sa.

7. Get Smart

În serialul de acțiune și comedie Get Smart, creat de Mel Brooks și Buck Henry, Maxwell Smart este un spion destul de stângaci. Norocul lui că are parte de spijin din partea partenerei sale, Agenta 99, cea care se asigură că fiecare operațiune se încheie cu succes.

8. Slow Horses

Serialul Slow Horses, creat de Mick Herron, are la bază romanul lui Mick Herron. River Cartwright este un agent MI5, care, după ce dă greș cu o misiune, decide să își va lua revanșa după ce ajută la salvarea unui tânăr răpit.

9. Deutschland 83-86-89

Deutschland este o trilogie, iar acțiunea din fiecare parte se petrece în ani diferiți, mai exact în 1983, 1986 și 1989. Jonas Nay a jucat rolul unui tânăr soldat est-german, care se infiltrează în secret în armata vest-germană, dându-se drept un locotenent decedat.

10. Homeland

În serialul Homeland, Claire Danes a jucat rolul unei agente CIA pe nume Carrie Mathison, care e pe urmele unui sergent din pușcași marini americani, fiind convinsă că el lucrează în secret cu al-Qaeda împotriva Statelor Unite. Din distribuție mai fac parte Mandy Patinkin, Rupert Friend, Maury Sterling, Damian Lewis și Morena Baccarin.

Foto: PR

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