Ce să nu îi spui partenerului tău atunci când îți ceri scuze

Știi cât de important este să îi ceri scuze partenerului tău, dar contează nu doar să o faci, ci mai ales cum.

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  de  Cristescu Catalina
Ce să nu îi spui partenerului tău atunci când îți ceri scuze

A-ți cere scuze este unul dintre cele mai importante gesturi pentru repararea unei relații. Totuși, nu orice scuză apropie partenerii. Uneori, felul în care este formulată poate invalida emoțiile celuilalt, poate muta responsabilitatea sau poate transforma un moment de reconectare într-o nouă ceartă.

Îmi pare rău că te-ai simțit așa

La prima vedere pare o formulare politicoasă, însă transmite un mesaj subtil. Problema este reacția partenerului, nu comportamentul tău. În loc să îți asumi ceea ce ai făcut, sugerezi că emoțiile lui sunt cele care au creat conflictul. O formulare mai sănătoasă este: îmi pare rău că am spus acele lucruri și că te-am rănit. Astfel, responsabilitatea rămâne acolo unde îi este locul.

Dar și tu ai făcut… x lucru

Cuvântul DAR de regulă anulează întreaga scuză. În momentul în care adaugi imediat o acuzație la adresa partenerului, mesajul devine unul defensiv. Îmi cer scuze, însă și tu ești vinovat. Dacă există și comportamente ale partenerului care merită discutate, acestea pot fi abordate într-o conversație separată. O scuză autentică nu este momentul potrivit pentru a echilibra balanța responsabilității.

Dacă te-am rănit…

Acest tip de formulare lasă impresia că nici măcar nu ești convinsă că ai greșit. Nu cred că am făcut ceva rău, dar dacă tu ai interpretat așa… Partenerul se simte nevăzut, neauzit, ori chiar manipulat și asta poate afecta serios conexiunea voastră emoțională.

Așa sunt eu sau…

… uite ce am pățit, în ce context mă aflu. Explicațiile punctuale sunt utile, prezinți partea ta de realitate, aspecte pe care poate că partenerul tău nu le-a văzut, în relație cu care lui i-a fost dificil să devină empatic. Atenție totuși ca acestea să nu devină scuze permanente. De tipul ești obosită, e o perioadă dificilă la serviciu, ești îngrijorată pentru părinții tăi etc. Scuzele repetate și celebrul așa sunt eu transmit că nu există intenția de schimbare.

Hai să trecem peste

Fiecare persoană are propriul ritm în care procesează o rană emoțională. Atunci când grăbești împăcarea, îi transmiți indirect partenerului că disconfortul lui este incomod pentru tine și că ai prefera să dispară cât mai repede. Iar dacă ți-ai cerut scuze mecanic și la dorința de clarificare a partenerului și setarea de noi reguli tu reacționezi cu hai să trece peste, asta ridică serioase semne de întrebare despre felul în care îți asumi, ori mai degrabă nu îți asumi, propriile comportamente.

Ok, îmi cer scuze. Ești mulțumit acum?

O scuză spusă cu iritare, sarcasm sau furie transmite că o faci doar pentru a opri conflictul. Partenerul nu simte regret autentic din partea ta. Scuzele eficiente nu urmăresc să închidă rapid discuția, ci să repare încrederea afectată, să corecteze detașarea și să restabilească conexiunea emoțională.

Nu am vrut să te rănesc

Este o frază transmisă din suflet și care pune accentul pe intenție, dar chiar și o intenție bună poate avea uneori un efect negativ, iar despre efectele comportamentului este vorba. Scuzele nu șterg ceea ce s-a întâmplat, însă pot reconstrui sentimentul de siguranță și încrederea că relația este suficient de importantă încât ambii parteneri să își asume propriile greșeli, împreună cu dorința de a preveni repetarea aceleiași situații.

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Foto: PR

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