Courteney Cox și Johnny McDaid s-ar fi despărțit după mai bine de un deceniu de relație

După mai bine de un deceniu împreună, Courteney Cox și Johnny McDaid ar fi decis să meargă pe drumuri separate.

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  de  ELLE
Courteney Cox și Johnny McDaid s-ar fi despărțit după mai bine de un deceniu de relație

Courteney Cox și Johnny McDaid s-ar fi despărțit după mai bine de zece ani de relație. Potrivit Daily Mail, actrița și muzicianul ar fi luat această decizie la sfârșitul anului trecut, iar surse apropiate celor doi susțin că despărțirea nu a fost marcată de conflicte, ci a venit în mod firesc, după ce viețile lor au început să urmeze direcții diferite.

„Johnny vorbește întotdeauna extraordinar de frumos despre Courteney. Au avut o relație foarte profundă și au rămas în relații extrem de bune. Sunt prieteni foarte apropiați și țin foarte mult unul la celălalt”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Courteney Cox și Johnny McDaid s-au cunoscut în 2013, la o petrecere organizată chiar de actriță. Într-un interviu acordat în 2022, în cadrul emisiunii The Howard Stern Show, actrița din serialul Friends a vorbit despre prima întâlnire pe care a avut-o cu artistul.

„Îmi amintesc că l-am văzut pe Johnny și am spus: „Oh, wow. Este foarte intens.” Are privirea aceea și cânta la pian. Și m-am gândit: „Este incredibil de atrăgător.”

Un an mai târziu, în 2014, Johnny McDaid a cerut-o în căsătorie pe Courteney Cox, iar actrița a anunțat logodna printr-o fotografie publicată pe rețelele de socializare, în dreptul căreia a scris: „Sunt logodită cu el!”.

În 2015, muzicianul vorbea cu entuziasm despre relația lor într-un interviu acordat publicației People.

„Tot ce îmi doresc este să fiu alături de această femeie pentru tot restul vieții mele. Asta este tot ce contează. Ceremoniile sunt doar un detaliu”.

Cu toate acestea, la finalul aceluiași an, Page Six a relatat că cei doi și-au anulat logodna. La acel moment, o sursă declara pentru People: „Se confruntau cu probleme de mult timp”.

Despărțirea nu a fost însă definitivă. În 2016, Courteney Cox și Johnny McDaid au decis să își mai acorde o șansă, iar actrița a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut relația lor în cadrul emisiunii Running Wild with Bear Grylls.

„Am fost logodiți mai bine de un an, iar apoi ne-am despărțit”.

Courteney Cox a explicat că diferențele culturale au făcut-o să privească iubirea dintr-o altă perspectivă.

„El este din Irlanda. Iar modul în care privește iubirea este ceva prețios. Trebuie să o tratăm într-un mod diferit. Este ceva special — trebuie să ai grijă de ea”.

Actrița a recunoscut că, la acel moment, avea multe lucruri de învățat despre relații.

„Cu siguranță am făcut multe greșeli pe care acum le văd foarte clar — fie că vorbim despre codependență sau despre dorința de a le face pe plac celorlalți. Nu știam cum să gestionez toate aceste lucruri. Totul era mereu orientat spre exterior”.

Ea spunea atunci că amândoi au depus eforturi pentru a-și îmbunătăți relația.

„Totul este nou. Amândoi am lucrat foarte mult la acele aspecte care aveau cea mai mare nevoie de atenție. Iar acum totul se simte cu adevărat diferit”.

În 2017, într-un interviu acordat publicației NewBeauty, Courteney Cox mărturisea că își dorea să devină mamă alături de Johnny McDaid.

„Mi-ar plăcea să am un copil acum. Vreau să spun că aș putea accepta să port ovulul altei femei. Poate că aș fi una dintre cele mai în vârstă persoane care ar face asta, dar mi-ar plăcea, împreună cu Johnny”.

Înainte de relația cu Johnny McDaid, Courteney Cox a fost căsătorită cu actorul David Arquette, între 1999 și 2013. Cei doi au împreună o fiică, Coco, în vârstă de 22 de ani.

La rândul său, David Arquette și-a refăcut viața alături de Christina McLarty, pe care a cunoscut-o în 2011. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au împreună doi fii, Charlie și Augustus.

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Foto: Profimedia

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