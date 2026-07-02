Operațiune de salvare cu final fericit pentru pisica de la stația de metrou Politehnică. Unde a ajuns animalul?

După patru zile, pisica blocată în stația de metrou Politehnică a fost în cele din urmă salvată. Unde a ajuns animalul?

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  . Actualizat 02.07.2026, 12:25,  de  ELLE.ro
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După patru zile de operațiuni fără succes, pisica de la Politehnică a fost în cele din urmă salvată, spre fericirea tuturor celor implicați și a celor care au urmărit saga a cărei eroină a fost pisicuța.

Pisica a fost captivă vreme de cel puțin patru zile în zona căii de rulare a stației de metrou Politehnică, iar numeroși oameni au încercat să găsească o soluție la situația aparent fără ieșire în care se afla aceasta. Două intervenții succesive au fost necesare pentru salvarea pisicii, iar acum aceasta se află în grija echipei medicale a Asociației Sache, unde va beneficia de evaluare completă, tratament și recuperare.

Operațiunea în urma căreia a fost salvată în cele din urmă pisica de la Politehnică s-a desfășurat preț de două ore, după ora 00:30, când s-a oprit circulația trenurilor și tensiunea pe linii a fost întreruptă, pentru eliminarea oricărui risc atât pentru pisică, cât și pentru echipele implicate. Cu o noapte în urmă s-au încercat mai multe metode de capturare, inclusiv utilizarea unor cuști-capcană, însă comportamentul extrem de speriat al felinei a făcut ca intervenția să fie una dificilă și de durată.

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„Toate eforturile au dus la un deznodământ fericit și acum pisica este în afara pericolului. La o primă evaluare s-a constatat o stare ușoară de malnutriție, deshidratare, leziuni superficiale la nivelul urechilor datorită expunerii la temperaturi ridicate, precum și ochii iritați. Acest caz demonstrează că salvarea unui animal aflat într-o situație critică necesită timp, răbdare și o colaborare strânsă între instituții și organizațiile dedicate protecției animalelor.”, a transmis Laura Fincu, fondatoarea Asociației Sache, despre pisica de la Politehnică.

Asociația Sache a transmis un comunicat de presă prin intermediul căruia mulțumește tuturor celor care au contribuit la reușita salvării pisicii de la Politehnică. Aceștia i-au numit pe Laura Oporanu, persoana care a semnalat inițial situația și care a urmărit cazul în permanență; echipele Metrorex, care au aprobat operațiunea, au asigurat accesul și au ghidat salvatorii pentru a acționa în condiții de siguranță; pe salvatorul Ion Dobre Animal Rescue, cel care a reușit recuperarea efectivă a animalului din zona șinelor; pe Laura Enache, director de programe Asociația Sache, care a mobilizat toate resursele; dar și pe voluntarii implicați și pe iubitorii de animale care au făcut presiune constant în spațiul public; precum și pe reprezentanții Protecției Animalelor Sector 1 dar și Platformei Totul pentru Animale.

Asociația Sache a arătat totodată, că există indicii că pisica de la Politehnică a trăit anterior într-un mediu domestic. În acest moment nu se cunoaște modul în care a ajuns în tunelul metroului și nici dacă a fost abandonată sau s-a pierdut. Asociația Sache consideră că acest caz depășește povestea unei singure salvări și readuce în atenție o problemă care afectează constant comunitățile urbane: abandonul animalelor și lipsa de responsabilitate față de acestea. Fiecare animal lăsat în urmă poate ajunge într-o situație care îi pune viața în pericol și implică resurse importante pentru a fi salvat.

„Ne dorim ca această întâmplare să transmită un mesaj esențial: animalele depind de deciziile oamenilor. Responsabilitatea nu se încheie odată cu preluarea lor în familie, iar abandonul nu este niciodată o soluție. Atunci când observăm un animal aflat în dificultate, implicarea fiecăruia dintre noi poate face diferența dintre viață și moarte.”, a declarat Laura Fincu, de la Asociația Sache.

Asociația Sache poate fi susținută printr-un SMS la 8835 cu textul VITAL pentru o donație de 5 EURO pe lună. Astfel, urgențele veterinare pot fi transformate în povești de supraviețuire și îngrijirea se oferă acolo unde este cea mai mare nevoie.

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Foto: Asociația Sache

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