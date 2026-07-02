Cum s-a îmbogățit Melania Trump cu câteva milioane de dolari într-un singur an? Și Donald Trump e mai bogat cu 2 miliarde

Melania Trump s-a îmbogățit cu câteva milioane în anul după întoarcerea soțului ei la Casa Albă, în vreme ce acesta a acumulat 2 miliarde.

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  de  ELLE.ro
Cum s-a îmbogățit Melania Trump cu câteva milioane de dolari într-un singur an? Și Donald Trump e mai bogat cu 2 miliarde

Dacă încă mai crezi că munca cinstită și reținerea în a lăsa bacșiș sau a consuma cafea de specialitate te vor face să pui bani deoparte, astfel încât să duci o viață prosperă, nu strică să citești cum a acumulat Melania Trump câteva milioane în anul care a urmat revenirii soțului său la Casa Albă, pentru un al doilea mandat ca președinte. Firește, și acesta se poate lăuda cu 2 miliarde în plus la averea sa deja considerabilă.

Ei bine, noi declarații obligatorii arată că Melania Trump a câștigat milioane de dolari anul trecut. Cele 927 de pagini ale unui raport publicat de U.S. Office of Government Ethics arată că Prima Doamnă a Statelor Unite a câștigat 10,7 milioane de dolari doar din documentarul despre viața ei, lansat de Amazon MGM Studios, film care nu s-a bucurat de prea mare popularitate.

Conform raportului, Melania Trump a câștigat 6 milioane din vânzarea de NFT-uri (Non-Fungible Token), în vreme ce publicarea volumului său de memorii în 2024 i-a adus 521 de mii de dolari.

Filmul Melania, însă, pare a fi adus grosul banilor în bugetul Primei Doamne, acesta fiind achiziționat pentru distribuire de Amazon, cu suma de 40 de milioane. Studioul a cheltuit, de asemenea, 35 de milioane pentru campania de promovare a filmului. În ciuda acestor eforturi, multe săli de cinema nu au reușit să vândă nici măcar un singur bilet.

Documentarul cu pricina o înfățișează pe Melania Trump pe parcursul campaniei electorale pentru cel de-al doilea mandat ca președinte al soțului său, Donald Trump. Filmul a fost realizat de Brett Ratner, cel care a regizat și Rush Hour, The Family Man, X-Men: The Last Stand and Tower Heist. Brett Ratner este un personaj extrem de controversat, fiind acuzat că a agresat sexual o serie întreagă de femei, printre care Olivia Munn și Natasha Henstridge. Conform Box Office Mojo, documentarul Melania a reușit să strângă doar 16,6 milioane de dolari din vânzarea biletelor. Totuși, miliardarul Jeff Bezos, care a devenit apropiat de Donald Trump în timpul campaniei acestuia, a apărat decizia Amazon de a achiziționa filmul, spunând în același timp că el nu a fost implicat în luarea deciziei.

„Povestea cu Melania este un fals care nu trece. Văd vorbindu-se despre asta peste tot, se spune că am fost implicat într-un fel. Oricum, se pare că a fost o bună decizie de afaceri. Filmul a vândut bine la cinema. A fost urmărit și pe platforma de streaming. Oamenii sunt curioși în legătură cu Melania. Chiar dacă nu am avut de-a face cu povestea asta, se pare că echipa Amazon a luat o decizie de afaceri foarte bună”, a spus proprietarul Amazon.

Pe lângă milioanele acumulate de Melania Trump și de Donald Trump, câștigurile vicepreședintelui JD Vance și ale soției sale, Usha Vance, pălesc, la doar câteva sute de mii de dolari. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, nu a reușit, nici ea, să strângă sume impresionante. Aceasta deținea titluri în fonduri de pensie, și a câștigat 53 de mii de dolari într-un an din vânzări de cărți și din evenimentele la care a fost invitată să vorbească, pe lângă salariul său de la Northern Virginia Community College, care ajungea la 90.000 de dolari pe an.

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Foto: arhiva ELLE

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