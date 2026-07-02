Anisia Gafton, dezvăluiri din intimitate: Cum se înțelege cu socrii și ce reacție au avut părinții ei când au aflat că vor fi bunici

Anisia Gafton a vorbit deschis despre dinamica din familia sa și a dezvăluit cum a fost primită de părinții soțului ei, Florin Serghei.

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  de  ELLE.ro
Anisia Gafton și Florin Serghei
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Anisia Gafton trăiește una dintre cele mai intense și frumoase perioade din viața ei, iar fericirea este împărtășită din plin de întreaga familie. Actrița și soțul ei, Florin Serghei, se pregătesc să își mărească familia. Cei doi vor avea împreună un băiețel. 

Cum se înțelege Anisia Gafton cu socrii

Într-un interviu exclusiv, Anisia Gafton a vorbit deschis despre relația pe care o are cu părinții soțului ei, Florin Serghei, dar și despre cum a fost primită vestea marii minuni în ambele familii. Contrar clișeelor clasice despre neînțelegerile dintre noră și soacră, actrița a punctat că dinamica cu socrii ei este una extrem de caldă și relaxată. Vedeta a explicat, în stilul său caracteristic și plin de umor, că relația lor este departe de a fi un scenariu dramatic de film, totul bazându-se pe respect reciproc și armonie.

„Mă înțeleg foarte bine cu ei și chiar avem o relație relaxată. Cu soacra mea mă înțeleg atât de bine, încât încă nu i-am dat motive. (râde) Nu avem relația aceea „de film”, cu tensiuni și replici dramatice. Sunt oameni calzi și mă bucur că avem o relație naturală și relaxată. Cred că, atunci când există respect și umor, totul vine natural”, a spus Anisia Gafton pentru VIVA!

Momentul în care părinții actriței au aflat că vor deveni bunici a fost unul extrem de emoționant. Reacția acestora a fost marcată de o bucurie uriașă, urmată imediat de o avalanșă de întrebări și planuri pentru rolul de bunici cu normă întreagă. Anisia Gafton este deja convinsă că micuțul va fi, fără doar și poate, cel mai răsfățat membru al familiei.

„S-au bucurat foarte tare, după care au început imediat întrebările și planurile de bunici full-time. (râde) Cred că din momentul acela am înțeles că bebelușul nostru deja o să fie cel mai răsfățat din familie.”

Deși urmează să devină mamă, Anisia Gafton nu are de gând să stea departe de scenă pentru mult timp. Actrița își dorește să transforme această experiență unică într-o sursă de inspirație pentru spectacolele sale de stand-up comedy, pregătind deja numere speciale despre gravide – un subiect pe care îl consideră extrem de ofertant și încă neexploatat pe deplin în România.

În ceea ce privește concediul de maternitate, planul este ca ambii părinți să fie implicați în mod egal. În timp ce Anisia își propune o revenire rapidă pe scenă, Serghei se pregătește intens pentru rolul de tată full-time și, după cum glumește chiar artista, pentru cel de „somelier de biberoane” la primele ore ale dimineții.

Anisia Gafton, confesiuni despre sarcină

Vorbind despre sarcină, Anisia Gafton a mărturisit că se află într-o stare foarte bună și se simte energică. Actrița ar urma să nască în toamnă. 

„Sunt foarte bine, am trecut de primul trimestru și sunt foarte bine acum. Sunt mai plină de energie, fac altfel lucrurile. În trimestrul doi ești mai plină de energie, e mult mai ușor, trimestrul doi e ca o vacanță în sarcină. Nu am aflat încă dacă vom avea băiețel sau fetiță. Urmează să nasc prin toamnă. E bine că acum, vara, am multe legume și fructe proaspete în alimentație”, a declarat Anisia Gafton pentru Spynews.ro.

Anisia Gafton intenționează să nu își pună pe pauză proiectele profesionale, dar nici să pună presiune pe ea, astfel încât să se bucure de perioada sarcinii

„Nu iau pauză, o să am grijă de mine și de bebeluș, dar, în același timp, abia aștept să îmi construiesc materiale, să muncesc. O să muncesc până când pot și după, imediat. O să mă organizez astfel încât să am grijă și de copil, dar să am și materiale. Încă n-am emoții legate de naștere, dar cine știe mai încolo. Posibil ca, în apropierea evenimentului, să am emoții, deocamdată nu am nicio treabă. Nu știu încă dacă voi naște natural sau prin cezariană, vom vedea atunci.”

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Foto: Arhiva ELLE

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