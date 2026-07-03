Spike, primele declarații despre Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, și începutul controversat al relației lor: „Nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă”

Livia Eftimie și Paul Mărăcine, cunoscut publicului drept Spike, au avut o relație intens criticată.

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  de  Andreea Ilie
2. Livia Eftimie și Spike
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Livia Eftimie și Paul Mărăcine, cunoscut publicului drept Spike, au fost în centrul unei mari controverse, fiind criticați intens pentru relația lor, mai ales că Spike era considerat unul dintre cei mai buni prieteni al lui Cătălin Bordea.

Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a dezvăluit faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a confirmat despărțirea.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a avut în perioada divorțului și o lungă perioadă după aceea o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement. Relația dintre Livia și Spike a ajuns însă la final în urmă cu câteva luni.

Spike a vorbit acum deschis despre relația cu Livia Eftimie negând faptul că el ar fi fost cel care a dus la destrămarea acestui cuplu. Mai mult, artistul susține că relația de prietenie dintre el și Cătălin Bordea se stinsese de mult timp.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia. Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată. Eu și Cătălin eram de mult timp despărțiți. Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a declarat Spike, la podcastul Fain și Simplu.

Spike a mai declarat că relația dintre Livia și Cătălin nu mai funcționa de foarte mult timp, Livia fiind cea care își dorea, de mulți ani, despărțirea.

„Livia era într-un proces de despărțire. O zic cu toată dragostea: Cătălin nu a vrut să accepte. Se vorbea de trei ani de zile. Eu am aflat când deja era ‘pa’ povestea, iar noi ne-am apropiat când Livia a venit la noi la studio. Atunci ne-a dat seama că avem într-adevăr ceva în comun. Ea era deja albă la față, cu ochii negri și în depresie. (…) Nu mă privește pe mine ce e între ei. Dar e nasol că nu s-a vorbit. Ea era prizonieră în propria relație. Mi-a zis: ‘Încerc să îi spun de doi ani. Spune-i tu'”, a mai spus artistul.

Spike l-a criticat dur pe Cătălin Bordea, declarând că acesta a rămas cu toate bunurile acumulate în timpul căsătoriei cu Livia și că a profitat de întreaga situație pentru a câștiga popularitate.

„A fost 10 ani lângă tine, ți-ai făcut o carieră pe numele ei și la sfârșit ți-a lăsat ție tot. Trebuia doar să o lași și pe ea în pace să își revină. Atât!”, a adăugat Spike.

Cătălin Bordea, despre relația dintre Livia, fosta lui soție, și Spike

Cătălin Bordea nu a vorbit prea des despre relația dintre fosta lui soție și Spike, însă de această dată a surprins cu declarațiile sale.

El a fost întrebat de Denise Rifai dacă l-a iertat pe Spike pentru tot ceea ce s-a întâmplat.

„Doamne, dar nici nu mi-am pus problema să-l iert. Niciodată nu mi-am pus problema să-i iert, nici pe el, nici pe ea. Niciodată. Atât de tare m-am detașat de ei, încât m-am concentrat pe mine. Nici măcar nu mi-am pus problema să-i iert, pentru că nu am ce să iert. Și nici nu și-au cerut scuze”, a declarat acesta.

Cătălin Bordea a ținut să precizeze că nu are resentimente pentru nimeni, deși întreaga situație a fost foarte neplăcută pentru el.

„Este foarte departe de mine sentimentul ăsta. Cred că dacă i-aș fi urât, procesul meu de vindecare ar fi durat mult mai mult. Ura te ține blocat în acel moment și nu te lasă să mergi mai departe. „Eu îmi doresc să le fie bine. Am o concepție poate mai ciudată. Ca eu să te urăsc pe tine, trebuie să îți fie bine. Dacă ești la pământ, mi se face milă și nu mai pot să te urăsc”, a spus Bordea.

Cătălin Bordea, noi dezvăluiri despre divorțul de Livia Eftimie

După divorțul de Livia Eftimie, Bordea a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de introspecție și terapie. A ales să-și concentreze energia asupra carierei, dar a încercat și să își refacă viața sentimentală, fără prea mult succes. El a avut și o scurtă relație cu Olga Barcari, care a devenit și subiectul mai multor ediții Asia Express 2025.

Recent, comediantul a fost invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai și a făcut declarații rare despre fosta soție.

Una dintre greșelile mele mari este că nu am fost mai hotărât. Cum se zice acum să îi dai senzația cuiva că tăiește cu un bărbat în casă și nu cu un băiat. Principala chestie pe care mi-o reproșez este că nu am fost bărbat. Așa mă văd eu, cel puțin. N-am creat o formă de respect pe termen lung. (…) Infidelitatea ar trebui să fie pedepsită prin lege. E nasol. Îți bușește realitatea. Sunt oameni care nu își mai revin niciodată”, a declarat el.

Actorul a fost întrebat și dacă își dorește o nouă relație, însă răspunsul a fost negativ.

Am iubit-o din tot sufletul meu. Am trecut prin greutăți împreună. Sunt 11 ani… toate aceste chestii acumulate, din punctul meu de vedere, au făcut ca aceasta să fie ultima mea relație serioasă. Nu (n.red. – e pregătit pentru o nouă relație serioasă). Nu mai văd rostul. Nici atunci când m-am cunoscut cu Livia nu am avut un plan. Se poate întâmpla, dar șansele sunt minime. Eu nu mai cred în relație serioasă, care să mă definească”, a declarat Cătălin Bordea.

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Foto: Instagram

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