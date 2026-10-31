Zodiile care abia așteaptă să se căsătorească

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Pentru fiecare dintre noi, căsătoria înseamnă altceva. Dacă unii abia așteaptă să facă pasul acesta, alții nu vor deloc să se căsătorească și nu ar trebui judecați pentru asta.

Există oameni care sunt dornici să se căsătorească și vor să facă asta în momentul în care întâlnesc persoana potrivită pentru ei, cu care rezonează pe toate planurile. Nu vor să fie într-un mariaj de dragul de a fi sau la presiunea celorlalți. Fac asta pentru că așa simt și este un angajament pe care îl văd ca fiind esențial în relația lor de cuplu. Află în continuare care sunt semnele zodicale pe care le vei vedea căsătorindu-se:

Taur

Încă din adolescență, Taurii își imaginau cum va arăta nunta lor, dar și cum va decurge căsnicia lor. Pentru ei, reprezintă o etapă importantă pe care vor să o aibă și peste care nu concep să treacă. Își doresc să își întemeieze o familie, să aibă un copil, dar și să se căsătorească. Spun încă de la începutul relației care sunt dorințele lor și speră să găsească o persoană cu care să împărtășească aceleași valori în ceea ce privește căsătoria.

Rac

Racii sunt adepții relațiilor serioase. Speră ca atunci când au un angajament de lungă durată să urmeze și o căsătorie. Când formează un cuplu alături de cineva, acești nativi se dedică complet relației și au planuri serioase de viitor. Împreună cu ei, poți consolida o conexiune emoțională profundă. Sunt atenți și grijulii la nevoile partenerului și sunt deschiși către un mariaj.

Balanță

În această listă le regăsim și pe Balanțe, care speră să se căsătorească devreme cu cineva. Consideră că este un pas important în evoluția lor. Văd mariajul ca pe o experiență pe care trebuie să o încerce. Sunt convinse că vor găsi o persoană care va dori, la fel ca ele, să se căsătorească și cu care să împartă aceleași planuri și convingeri. Nu le sperie deloc să facă asta, ba din contră, așteaptă cu nerăbdare să fie căsătorite.

Foto: PR

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