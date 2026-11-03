10 motive pentru care să mergi la IRIDESCENT

Luna noiembrie a debutat în forță la București, cu deschiderea IRIDESCENT - Festivalul Internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului organizat de Centrul Național al Dansului București. Dacă încă nu ai decis să participi la cel puțin un spectacol, iată câteva motive care să te convingă să o faci.

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  de  ELLE.ro
10 motive pentru care să mergi la IRIDESCENT

IRIDESCENT, Festivalul Internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului organizat de Centrul Național al Dansului București, s-a lansat pentru o lună întreagă de reprezentații, începând cu 1 noiembrie. Fie că ești deja familiarizată cu dansul contemporan sau dornică să încerci ceva nou, IRIDESCENT îți propune întâlniri artistice care merită trăite pe viu. Iată 10 motive pentru care să-ți rezervi câteva seri din noiembrie pentru festival!

Nu ai fost niciodată la un spectacol de dans contemporan

Festivalurile sunt ocazii destinate mai ales popularizării, de unde și diversitatea selecției de evenimente propuse. Fiind un context gândit pentru a acomoda un public larg, un festival e ca o extindere firească a zonei de confort. Dacă vrei să fii prietena care spune că a făcut ceva diferit în weekend, este ocazia perfectă să mergi la primul tău spectacol de dans – sigur găsești ceva care să îți atragă atenția.

Vrei să îți cultivi gusturile

Poate că ai tot auzit de numele unui coregraf, dar încă nu ai văzut nici un spectacol realizat sub coordonarea lui. Poate ai dat peste imagini de la anumite reprezentații în online și ți-au rămas vag în minte. IRIDESCENT te invită să iei contact direct cu o serie de producții culturale de actualitate.

Imagine din spectacolul All Arme, foto Nina Durdevic

Revizitezi un vis din copilărie

Gândește-te la acea versiune a ta micuță, care, întrebată fiind ce vrea să fie când se face mare, se prea poate să se fi închipuit balerină. Sau la cea care, atunci când adulții se ridicau de la masă să danseze în doi la evenimente, se intimida – așteptând să-i vină rândul, să o ia și pe ea tata la dans. Adu la spectacol entuziasmul lor, care este, de fapt, al tău și ți-a aparținut întotdeauna!

Ai o relație personală cu dansul

Vei descoperi că nu ești singura: multe spectacole recente includ reflecții autobiografice pe marginea devenirii profesionale și personale a artiștilor. Sunt tematizate aspecte ce țin de parcursul formativ, dar și de confruntarea cu diverse constrângeri sau stereotipuri, în relație cu limitele libertății de mișcare. Aceste reflecții pe marginea mișcării pot intra în dialog cu ale tale, sub formă de ciocniri, completări sau potriviri unu-la-unu, creând un teren fertil pentru dezvoltarea propriilor opinii.

Imagine din spectacolul Mișcări neautorizate, foto Petre Fall

Pentru elementul surpriză

Nu e nevoie să ai o anume motivație profundă ca să vii la IRIDESCENT. Fă-o dintr-o curiozitate personală. Nu trebuie să știi dinainte ce cauți, poți să-ți creezi propriul motiv-surpriză. Observă contextul: modul în care persoanele din sală își ajustează poziția pe scaun după cum corpurile preiau pulsul reprezentației, vibe-ul care traversează încăperea la un moment dat. E un mod de a fi atentă la efectele pe care le produce mișcarea.

Te pasionează mijloacele de expresie corporală

Suntem suprasaturate de text și discurs: de la corespondențe interminabile pe e-mail, la ședințe prelungite la locul de muncă, la schimburi de replici după care nu îți amintești care a fost subiectul conversației. Nu ne-ar strica o pauză de la acest registru – în care să înțelegem că putem comunica și altfel, că un gest sau o postură pot exprima, uneori, mai mult decât zeci de cuvinte.

Imagine din spectacolul Metanoia, foto Ana Sassin

Ca să descoperi ce se întâmplă acum în dansul contemporan

Dansul este un mediu fluid, care intră în permanență în contact cu alte medii: sunet, imagine, text. Granița dintre ce percepem ca fiind performance versus dans contemporan este din ce în ce mai permeabilă. Vei vedea structuri de instalație de artă în care corpul e doar unul dintre medii (cel mai viu) sau spectacole de dans gândite ca lecturi performative de poezie. Dacă ai o afinitate pentru restul mediilor artistice, IRIDESCENT îți permite să înțelegi mișcarea în cadrul lor.

Ca să nu ratezi întâlniri artistice rare

IRIDESCENT aduce pe scenă producții internaționale pe care s-ar putea să nu ai ocazia să le vezi a doua oară. Selecția de spectacole invitate îți oferă o perspectivă mai amplă asupra dansului contemporan, conectând direcții artistice dincolo de granițele scenei locale.

Imagine din spectacolul The End of the Amusement Phase, foto Pinelopi Gerasimou

Pentru că dansul pune în mișcare întrebările lumii de azi

De la supravegherea pe platformele digitale până la realitatea din spatele inteligenței artificiale, impactul istoriei curente se resimte și asupra corpurilor: în legătură cu cine le poate accesa, cum limităm acest acces, cum ne revendicăm propriile corpuri din tensiunile care le traversează. Mișcarea poate deveni o forță contestatară. Fiecare spectacol devine astfel o invitație de a privi critic realitatea în care trăim și de a regândi raporturile dintre corp și putere.

Cauți o experiență care să rămână cu tine după ce s-au încheiat aplauzele

Cu toții ne dorim să simțim acel declic în relație cu arta, că o anumită lucrare ni s-a adresat în mod direct sau că ne-a atins. Oferă-le spectacolelor ocazia de a-ți ridica întrebări sau de a te ajuta să îți găsești răspunsuri. S-ar putea ca preocupările tale să nu fie exclusiv ale tale și să își traseze corespondențe în acest context comun.
Programul complet al festivalului poate fi consultat aici.

Material realizat de Ruxandra Barna

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Foto: prin amabilitate Centrului Național al Dansului București

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