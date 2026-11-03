Brooklyn Beckham, pus într-o situație stânjenitoare de soția sa, Nicola Peltz. Detaliul care a atras atenția tuturor la petrecerea de Halloween

Brooklyn Beckham a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale după ce a apărut la o petrecere de Halloween alături de soția sa, Nicola Peltz, și de prietenul lor, Damian Hurley.

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  de  ELLE.ro
Brooklyn Beckham, pus într-o situație stânjenitoare de soția sa, Nicola Peltz. Detaliul care a atras atenția tuturor la petrecerea de Halloween

Brooklyn Beckham a atras atenția la o petrecere de Halloween, însă nu neapărat din motivele pe care și le-ar fi dorit. Fiul cel mare al familiei Beckham a părut mai degrabă în plus în fotografiile realizate alături de soția sa și de un prieten apropiat. Brooklyn, în vârstă de 27 de ani, a fost surprins într-o ipostază stânjenitoare, stând în spatele soției sale, Nicola Peltz, de 31 de ani, și al prietenului lor, Damian Hurley, de 24 de ani, care pozau braț la braț la o petrecere organizată în Los Angeles.

Printr-o coincidență surprinzătoare, ținutele din piele purtate de Nicola și Damian, din cap până în picioare, semănau izbitor cu cele alese de părinții lui Brooklyn, David și Victoria Beckham, în 1999, când acesta avea doar trei luni.

Nicola, costumată în Catwoman și accesorizată cu un bici, și Damian, fiul actriței Elizabeth Hurley, au atras toate privirile, eclipsându-l pe Brooklyn, care a optat pentru o ținută mult mai simplă: un tricou cu Superman și o pereche de ochelari supradimensionați. Fotografiile au fost publicate pe Instagram.

„Săracul de el, pare complet în plus”, a comentat un fan la postare, în timp ce altcineva a fost de acord, scriind că „Brooklyn pare total nelalocul lui”. „Brooklyn pare că nu are ce căuta acolo”, a observat un alt utilizator, în timp ce o altă persoană a considerat că acesta „dă impresia că este a treia roată la căruță”. „De ce poartă ea un costum asortat cu un alt bărbat?”, s-a întrebat unul dintre urmăritorii lui Brooklyn.

Un alt comentator a remarcat că „în această situație, un costum de Batman i s-ar fi potrivit mai bine lui Brooklyn”. „Nicola și Damian = cuplul ideal”, a glumit un alt utilizator.

Brooklyn, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, și Damian, singurul copil al lui Elizabeth Hurley, sunt prieteni încă din copilărie. Cei doi au, de asemenea, același naș, pe Sir Elton John. Pe lângă petrecerea de Halloween din Los Angeles, Brooklyn, Nicola și Damian au participat împreună, în urmă cu o săptămână, la aniversarea de 64 de ani a lui David Furnish, soțul lui Elton John, organizată la Veneția.

Joi, Brooklyn și Nicola au sărbătorit șapte ani de relație, ocazie cu care au publicat pe rețelele sociale mesaje romantice, în care și-au exprimat dragostea unul față de celălalt. Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, Brooklyn a părut deranjat de comentariile primite din partea urmăritorilor. El a distribuit o fotografie în care Nicola avea o expresie surprinsă, însoțită de mesajul: „Da, sunt obsedat de soția mea. Să vină comentariile, nu-mi pasă. Este perfectă xx.”

Pentru a-și sublinia și mai mult poziția, acesta a adăugat și un emoji cu degetul mijlociu ridicat.

Anterior, Brooklyn îi dedicase soției sale un mesaj emoționant, publicând o fotografie recentă în care o săruta pe obraz, în timp ce aceasta ținea în mână o geantă Chanel roșie, în valoare de 5.390 de lire sterline. Postarea includea și o imagine cu două buchete de flori, precum și o scrisoare de dragoste scrisă de mână.

„Frumoasa mea Nicola, însemni absolut totul pentru mine. Ești întreaga mea lume, cea mai bună prietenă a mea și cea mai importantă persoană din viața mea. Sunt atât de norocos că pot să te iubesc și să-mi petrec tot restul vieții alături de tine. Te iubesc mai mult decât aș putea exprima vreodată în cuvinte.”, a scris el.

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foto: Getty Images

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