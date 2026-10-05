Brooklyn Beckham a lipsit de la show-ul mamei sale, deși se afla la Paris Fashion Week. Ce se întâmplă în familia Beckham

Victoria Beckham și-a prezentat colecția Spring/Summer 2027 la Paris, înconjurată de aproape întreaga familie. Un singur loc a rămas, din nou, simbolic gol: cel al fiului său cel mare, Brooklyn Beckham. De data aceasta absența a fost greu de trecut cu vederea, pentru că Brooklyn se afla chiar la Paris și participase, alături de Nicola Peltz, la o altă prezentare în cadrul Fashion Week.

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  . Actualizat 05.10.2026, 09:57,  de  Simion Mădălina
Brooklyn Beckham a lipsit de la show-ul mamei sale, deși se afla la Paris Fashion Week. Ce se întâmplă în familia Beckham

Vineri, 2 octombrie, Victoria Beckham și-a prezentat colecția Spring/Summer 2027 la La Conciergerie, unul dintre cele mai spectaculoase monumente istorice ale Parisului. În primul rând s-au aflat David Beckham și trei dintre cei patru copii ai cuplului: Romeo, Cruz și Harper. Alături de ei au venit și partenerele celor doi băieți. Brooklyn Beckham și soția lui, Nicola Peltz, au fost însă absenți.

O absență care ar fi putut trece drept o simplă problemă de program, dacă Brooklyn nu s-ar fi aflat chiar atunci la Paris.

Cu o zi înainte, pe 1 octombrie, Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au stat în primul rând la show-ul Balenciaga, organizat la Tennis Club de Paris. Mai târziu, cei doi au participat și la evenimentul Messika de la Grand Palais.

În seara prezentării Victoria Beckham, în schimb, au fost fotografiați împreună pe străzile Parisului, în timp ce restul familiei se afla la show.
Cu alte cuvinte, Brooklyn nu a ratat Paris Fashion Week. A ratat, foarte specific, prezentarea mamei sale.

Victoria Beckham SS27

Dincolo de drama de familie, Victoria Beckham a prezentat una dintre cele mai importante colecții ale brandului său într-un moment foarte bun pentru business. Ultima colecți continuă estetica pe care designerul a rafinat-o în ultimii ani: rochii fluide și transparente, costume supradimensionate cu umeri bine definiți, pantaloni foarte largi, jachete parka strânse în talie și genți supradimensionate purtate sub braț.

Show-ul vine după ce compania Victoria Beckham a raportat primul său profit operațional de la lansarea brand-ului în 2008. Pentru 2025, business-ul a înregistrat un profit operațional de 7,3 milioane de lire și venituri de 129,8 milioane de lire, în creștere cu 15%, în timp ce expansiunea internațională a continuat cu primul magazin din New York.

După prezentare, David Beckham a publicat un mesaj în care spunea că familia este „foarte mândră” de Victoria, iar designerul a postat la rândul ei o fotografie de grup alături de cei prezenți: „Mă simt atât de binecuvântată să vă am pe toți alături de mine”. Brooklyn nu apare în fotografie.

De unde a început ruptura dintre Brooklyn și familia Beckham?

Primele zvonuri serioase despre o relație tensionată între Nicola Peltz și Victoria Beckham au apărut în jurul nunții dintre Nicola și Brooklyn, în aprilie 2022. Unul dintre principalele subiecte a fost chiar rochia de mireasă.

Nicola a purtat Valentino Haute Couture, deși se vehiculase că Victoria urma să îi creeze rochia. La vremea respectivă, alegerea Valentino a fost interpretată în presă drept un posibil afront adus Victoriei. Nicola a respins ulterior ideea unei dispute, însă povestea avea să reapară câțiva ani mai târziu într-o versiune mult mai dură.

Rochia Valentino, trebuie spus, nu fusese însă o soluție improvizată: Vogue relata la momentul nunții despre un proces elaborat de realizare, care presupusese inclusiv două deplasări la Roma pentru probe.

În ianuarie 2026, Brooklyn Beckham a decis să vorbească public despre ruptura de părinții săi și a declarat fără echivoc că nu dorește o reconciliere.

Într-o serie de postări pe Instagram, acesta i-a acuzat pe David și Victoria că au încercat ani întregi să controleze imaginea familiei în presă și că au încercat să îi afecteze relația cu Nicola încă dinaintea nunții. Brooklyn a susținut inclusiv că mama sa ar fi renunțat în ultimul moment la realizarea rochiei Nicolei, obligând-o să găsească o alternativă. Victoria și David nu au răspuns public, punct cu punct, acuzațiilor fiului lor.

Brooklyn Beckham, deranjat de gestul făcut de părinții săi, David și Victoria Beckham, a făcut și alte afirmații surprinzătoare despre nuntă.

Potrivit versiunii sale, părinții ar fi încercat înainte de ceremonie să îl convingă să semneze documente referitoare la drepturile asupra numelui său, iar Victoria ar fi intervenit inclusiv într-un moment pe care Brooklyn și Nicola îl pregătiseră drept primul lor dans ca soț și soție. Brooklyn a susținut că Marc Anthony l-a chemat pe scenă, însă în locul Nicolei îl aștepta mama lui, experiență pe care a descris-o ulterior drept profund inconfortabilă.

Ruptura a devenit între timp mult mai greu de prezentat drept o simplă neînțelegere între soacră și noră. Brooklyn a spus explicit că nu vrea să se împace cu familia și a respins teoria potrivit căreia Nicola ar fi cea care îl ține departe de părinți: „Nu sunt controlat, îmi iau apărarea pentru prima dată în viața mea”, a transmis el în ianuarie.

Tocmai de aceea, imaginile de la Paris Fashion Week spun mai mult decât orice declarație. În timp ce David, Romeo, Cruz și Harper se fotografiau împreună după show-ul Victoria Beckham, Brooklyn și Nicola se aflau în același oraș, după ce participaseră la unele dintre cele mai importante evenimente ale săptămânii.

Într-o familie care și-a construit timp de aproape trei decenii imaginea publică în jurul ideii de unitate, absența fiului răzvrătit spune mai multe decât orice declarație.

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Foto: Getty Images, Profimedia

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