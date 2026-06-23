Brooklyn Beckham, deranjat de gestul făcut de părinții săi, David și Victoria Beckham

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Relația dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria Beckham, pare să rămână tensionată. Fiul cel mare al celebrului cuplu ar fi fost deranjat de faptul că a fost inclus în mesajele publicate de cei doi cu ocazia Zilei Tatălui, în ciuda distanțării dintre ei.

Recent, David Beckham a distribuit pe Instagram mai multe fotografii de familie, inclusiv o imagine veche cu Brooklyn din perioada copilăriei și o fotografie în care apare alături de toți cei patru copii ai săi. Fostul fotbalist a transmis și un mesaj emoționant.

„A fi tată este cel mai important rol al meu. Vă iubesc pe toți și îți mulțumesc, mami @victoriabeckham, că ne-ai oferit această familie frumoasă. La mulți ani tuturor taților din întreaga lume”, a scris David Beckham.

Și Victoria Beckham l-a inclus pe Brooklyn în propria postare dedicată soțului său.

Deși Brooklyn Beckham nu a comentat public situația, o sursă citată de The Sun a susținut că acesta ar fi fost deranjat de postările părinților săi.

„Este furios din cauza asta. Le-a cerut să îl lase în pace, iar ei continuă să posteze fotografii cu el. Toată povestea este readusă în atenție de fiecare dată. Își dorește să lase lucrurile așa și să fie lăsat în pace”, a declarat sursa.

Brooklyn Beckham, atac subtil la adresa familiei sale

Chiar dacă ar fi fost deranjat de postările părinților săi, și Brooklyn Beckham a vorbit ironic despre relația cu aceștia într-o reclamă. În teaserul lansat pe 15 iunie pentru compania de livrări DoorDash, Brooklyn apare privind un meci și spune: „Probabil vă întrebați de ce urmăresc Cupa Mondială FIFA 2026 de acasă… Este o poveste lungă”.

„E complicat. Mai multe în curând”, apare apoi un text pe ecran, în timp ce Brooklyn se ridică și părăsește încăperea.

Mai mulți fani l-au criticat pentru această asociere, unii dintre ei catalogându-l drept „lipsit de clasă”.

Conform Daily Mail , Brooklyn Beckham ar fi câștigat cel puțin un milion de dolari pentru această reclamă.

Totuși, potrivit Page Six, apropiații familiei Beckham nu ar fi privit cu ochi buni campania.

„Brooklyn susține că își dorește pace și intimitate și că nu mai vrea să aibă nimic de-a face cu familia sa, iar acum încearcă să profite financiar de întreaga situație”, a declarat o sursă.

Un apropiat al familiei Beckham a declarat pentru jurnalista Katie Hind de la Daily Mail:

„Este șocant să faci o reclamă bazată pe ruptura de familie, tratând-o ca pe o glumă, în condițiile în care familia sa este devastată. Mai ales din partea cuiva care spune că își dorește pace și intimitate”.

De asemenea, Brooklyn ar fi sugerat recent că vizita surorii sale a fost „regizată”. Harper Beckham, în vârstă de 14 ani, a fost văzută vizitând locuința fratelui său din Los Angeles, unde acesta trăiește alături de Nicola Peltz. Vizita a avut loc la scurt timp după ce adolescenta a participat la ceremonia în cadrul căreia tatăl său, David Beckham, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Totuși, demersul ei nu ar fi avut rezultatul dorit. Surse citate de publicația americană susțin că Harper a părăsit proprietatea la foarte scurt timp după sosire, fără să îl întâlnească pe Brooklyn. Aceleași surse au afirmat că Brooklyn și Nicola nu se aflau acasă în acel moment.

Ulterior, Brooklyn a publicat pe Instagram Stories un mesaj din care reieșea că se afla la New York în ziua în care sora sa a trecut pe la reședința sa din Los Angeles.

Cu toate acestea, un reprezentant al cuplului a declarat pentru Page Six că întreaga situație ridică semne de întrebare.

„Faptul că fotografii erau deja acolo când scrisoarea a fost livrată spune totul. Totul a fost organizat pentru camerele de filmat’, a transmis acesta.

Vizita lui Harper vine într-un context tensionat în relația dintre Brooklyn Beckham și familia sa. Cu doar câteva luni în urmă, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham a făcut declarații surprinzătoare pe rețelele sociale, afirmând că nu își dorește o reconciliere cu părinții săi.

În mesajul respectiv, Brooklyn a susținut că mama sa ar fi intervenit într-un moment important de la nunta sa cu Nicola Peltz, din 2022, și a acuzat familia că ar controla imaginea publică a relațiilor dintre membrii săi.

„Nu sunt controlat de nimeni, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat modul în care a fost prezentată în presă povestea familiei noastre, prin postări demonstrative pe rețelele sociale, evenimente de familie și relații care nu erau autentice. (…) Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate informații false în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și proteja propria imagine”, declara el la acel moment.

În acest context, absența lui Brooklyn de la ceremonia în care David Beckham a fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame nu i-a surprins pe apropiații familiei. O sursă declara recent pentru Page Six că participarea sa la eveniment nu a fost luată în calcul niciun moment.

Foto: Arhiva ELLE

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