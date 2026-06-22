Keith Urban, gest neașteptat pentru Nicole Kidman, la câteva luni de la finalizarea divorțului. Ce mesaj i-a transmis public

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Keith Urban i-a transmis public un mesaj special fostei sale soții, Nicole Kidman, cu ocazia aniversării acesteia. Gestul vine la câteva luni de la finalizarea divorțului lor, încheiat după 19 ani de căsnicie.

Sâmbătă, 20 iunie, cântărețul a publicat pe Instagram Story următorul mesaj: „La mulți ani, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!”. Nicole Kidman, al cărei nume complet este Nicole Mary Kidman, a împlinit 59 de ani.

Deși actrița nu a reacționat public la urarea fostului său soț, a doua zi, cu ocazia Zilei Tatălui, i-a dedicat acestuia o postare pe Instagram Story. Nicole a distribuit o fotografie alb-negru din copilărie, în care apare alături de regretatul său tată, Antony Kidman, suprapusă peste o imagine mai veche cu Keith Urban purtându-le în spate pe cele două fiice ale lor, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 15 ani.

„La mulți ani tuturor taților”, a scris Nicole Kidman.

Nicole Kidman a ales să își petreacă ziua de naștere în natură și a publicat pe Instagram o fotografie în care se relaxează în aer liber, bucurându-se de soare.

„Încă o călătorie în jurul soarelui. Mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea xx #SummerSolsticeBaby”, a scris actrița.

Printre cei care i-au transmis urări s-au numărat și câțiva dintre prietenii săi celebri, precum Natalie Portman, Mariska Hargitay, Kerry Washington și Michelle Pfeiffer.

Detalii despre divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban

În ianuarie, Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul, punând capăt unei căsnicii care a durat aproape două decenii. Documente depuse recent la tribunal arată că foștii soți au fost de acord să renunțe la orice drept privind pensia alimentară pentru copii și sprijinul financiar între soți.

Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose și Faith Margaret, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend”.

Nicole Kidman și Keith Urban au mai stabilit ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa.

Totodată, fiecare parte va suporta propriile cheltuieli și onorarii legale. Rămâne neclar dacă cei doi au avut un contract prenupțial.

Relația artistului cu fiicele sale a ajuns, de asemenea, în atenția publicului în luna aprilie, după ce Sunday a încetat temporar să își mai urmărească tatăl pe Instagram. La doar câteva ore distanță, adolescenta a revenit asupra deciziei și l-a urmărit din nou.

Tot în aprilie, Daily Mail relata că Sunday și Faith ar fi ales să fie de partea mamei lor în contextul separării părinților. O sursă apropiată familiei a declarat publicației: „Fetele sunt complet de partea lui Nicole și, în acest moment, Keith este personajul negativ. În mintea lor, el este cauza tuturor problemelor, iar pentru el situația este devastatoare”.

Aceeași sursă a susținut că muzicianul ar fi fost profund afectat de situație.

„Își iubește enorm fiicele, dar ele sunt foarte supărate pe el și îl învinuiesc. Nici măcar nu cred că Nicole le influențează percepția. Fetele au ajuns singure la această concluzie”, a adăugat aceasta.

În luna martie, Nicole Kidman a oferit primele declarații despre divorțul de Keith Urban. Într-un interviu acordat publicației Variety, actrița a abordat atât proiectele sale profesionale, cât și schimbările din viața personală din ultimul an.

Interviul a inclus detalii despre continuarea filmului Practical Magic, despre noul serial Scarpetta, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut după separarea de Keith Urban.

Întrebată de Variety dacă „se descurcă bine” după despărțire, Nicole Kidman a răspuns:

„Da, pentru că voi merge mereu către ceea ce este bun”.

Actrița a subliniat că, în această perioadă, familia rămâne prioritatea ei.

„Pentru mine, recunoștința se leagă de familia mea, de a o păstra așa cum este și de a merge mai departe. Asta e tot”, a declarat ea pentru Variety. „Despre restul nu vorbesc, din respect. Rămân într-un punct în care spun: «Suntem o familie» și asta vom continua să fim. Fetele mele frumoase, dragile mele, care dintr-odată sunt femei”.

Foto: Arhiva ELLE

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