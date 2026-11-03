Florin Ristei, pregătit să se căsătorească cu iubita lui, Ramona Andreea? Ce declară artistul

Florin Ristei a făcut noi dezvăluiri despre relația cu Ramona Andreea, alături de care trăiește o poveste de dragoste de câteva luni.

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  de  ELLE.ro
Florin Ristei, pregătit să se căsătorească cu iubita lui, Ramona Andreea? Ce declară artistul

Florin Ristei pare să traverseze o perioadă frumoasă pe plan sentimental. Artistul, care formează de câteva luni un cuplu cu Ramona Andreea, a făcut noi dezvăluiri despre relația lor și a recunoscut că nu exclude posibilitatea unei căsătorii. Mai mult, cei doi au făcut deja un pas important în viața de cuplu.

Florin Ristei, declarații despre o posibilă nuntă cu Ramona Andreea

Viața amoroasă a lui Florin Ristei a devenit subiect de discuție în ediția din 2 noiembrie a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, difuzată de Antena 1. Invitată în platou, Maria Dragomiroiu a fost curioasă să afle cum evoluează relația artistului cu actuala sa parteneră.

Discuția a luat o întorsătură amuzantă în momentul în care prezentatorul a mărturisit că nu mai locuiește singur. Mărturisirea a făcut-o pe Maria Dragomiroiu să creadă că acesta s-ar fi căsătorit deja.

„Nu mai suntem vecini, am părăsit zona! M-am mutat mai aproape, aici. Am trecut la alt statut. Nu mai sunt singur!”, a spus Florin Ristei.

„Stai puțin, te-ai însurat?!”, l-a întrebat imediat Maria Dragomiroiu.

„Nu încă!”, a răspuns artistul, lăsând să se înțeleagă că o eventuală căsătorie nu este exclusă din planurile sale de viitor.

Reacția interpretei de muzică populară nu a întârziat să apară. Încântată de posibilitatea ca Florin Ristei să ajungă în fața altarului, aceasta s-a oferit chiar să îi cânte la nuntă.

„Mi-ai făcut o bucurie dacă e așa, vin să îți cânt la nuntă”, i-a transmis Maria Dragomiroiu.

Cum se înțelege Florin Ristei cu fiul iubitei sale

După ce și-a făcut publică relația cu Andreea Ramona, antrenoare de fitness și mamă a unui băiețel, Florin Ristei a început să ofere ocazional detalii despre timpul petrecut împreună. De această dată, cântărețul a adus în discuție un subiect care îl apropie de fiul iubitei sale: jocurile video.

Invitat în podcastul Sold Out Media, artistul a povestit că băiatul este curios să afle ce jocuri preferă și el. Conversațiile lor l-au făcut să observe cât de diferit se raportează copiii de astăzi la divertismentul online, comparativ cu generația sa.

„Vorbeam cu iubita mea… Are un băiat de nouă ani și ceva și vorbeam despre cum joacă jocuri (…) Vorbeam despre copii și ce mai joacă, că mă întreba ăla micul ce mai joc eu (…) Nu pot să joc singur în casă eu (…) Nu-mi place să joc online, nu pot să stau singur, dacă n-am pe unul… Nu (…) Copiii stau online și n-au nevoie de altceva, totul se vorbește acolo, totul se face acolo (…) Numai eu nu am fost subiect de podcast la mine în podcast”, a declarat Florin Ristei.

Cântărețul a explicat astfel că, pentru el, jocurile video sunt mai distractive atunci când are pe cineva alături. În schimb, copiii sunt obișnuiți să se joace și să comunice cu prietenii prin intermediul platformelor online, fără să simtă nevoia să se întâlnească fizic.

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foto: Arhiva ELLE

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