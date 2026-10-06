Florin Ristei, apariție rară alături de partenera lui, Andreea Ramona, și fiul acesteia

Florin Ristei a făcut un nou pas important în relația cu Andreea Ramona. Artistul a fost surprins alături de iubita sa și de fiul acesteia la meciul România – Suedia.

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  de  ELLE.ro
Florin Ristei, apariție rară alături de partenera lui, Andreea Ramona, și fiul acesteia

Florin Ristei și Andreea Ramona sunt tot mai des văzuți împreună, chiar dacă au ales să își păstreze povestea de dragoste departe de expunerea excesivă. Recent, artistul și partenera sa au mers pe Arena Națională pentru a urmări meciul România – Suedia, iar alături de ei s-a aflat și băiețelul Andreei.

Florin Ristei, alături de partenera lui și fiul ei

Relația dintre Florin Ristei și Andreea Ramona a început în urmă cu câteva luni, iar lucrurile par să fi evoluat între timp. Prezentatorul de la „Neatza” l-a cunoscut deja pe fiul iubitei sale și, recent, cei trei au petrecut timp împreună la partida disputată de echipa națională. Pentru această ocazie, Florin, Andreea și băiețelul ei au purtat tricouri în culorile României și au urmărit meciul din tribune. Cei trei au făcut și o fotografie împreună, oferind astfel o rară imagine din viața personală a artistului.

De-a lungul timpului, Florin Ristei a evitat să ofere prea multe detalii despre relațiile sale și a preferat să își protejeze viața privată. În ultima perioadă, însă, acesta a început să publice mai multe imagini și momente în care apare alături de Andreea Ramona.

Cine este Andreea Ramona

Deși la început au ales să fie discreți, cei doi nu mai par preocupați să își ascundă relația. Fotografiile postate pe rețelele sociale și ipostazele apropiate în care au fost surprinși au fost interpretate drept semne clare că povestea lor de dragoste devine tot mai serioasă.

Andreea Ramona activează în domeniul fitnessului și promovează un stil de viață sănătos. Este instructoare de fitness și foarte activă în mediul online, unde publică frecvent imagini de la antrenamente și sfaturi dedicate celor pasionați de sport. Totodată, Andreea este mama unui băiețel și reușește să îmbine viața de familie cu cea profesională.

Numele ei a mai apărut în atenția publicului în trecut, datorită relației pe care a avut-o cu omul de afaceri Vincenzo Castellano. Primele speculații privind apropierea dintre ea și Florin Ristei au apărut după o fotografie distribuită de Andreea Ramona pe Instagram.

Florin Ristei, despre viața lui de când are o nouă iubită

În cadrul podcastului Sold Out Media, Florin Ristei și Speak au avut o discuție deschisă despre schimbările care au avut loc în viața lor, în special în cea a lui Ristei, care are acum o nouă iubită. Cântărețul a mărturisit pe un ton amuzant că iubita i-a interzis să facă ceva ce înainte era un obicei.

Florin Ristei este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, fiind urmărit pe rețelele de socializare de un număr foarte mare de fani. La rândul lui, acesta urmărește atât colegi de breaslă, cât și persoane care îi atrag atenția într-un mod deosebit.

În cadrul discuției cu Speak, Florin Ristei a mărturisit că acum nu mai urmărește alte persoane de gen feminin pe rețelele de socializare, iubita lui nefiind de acord cu acest obicei.

„Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a răspuns el.

Chiar dacă Speak a încercat să obțină mai multe detalii despre noua relație a lui Ristei, artistul a fost zgârcit în dezvăluiri.

Nu toate relațiile merită să îmbunătățești, adică nu vrei să îmbunătățești în toate, decât în alea în care chiar vrei să investești. Sau pe care le vezi pe termen lung. Că nu vrei să îmbunătățești o dată (…) Nu știu la ce te referi (n.red. dacă noua lui relație e pe termen lung sau nu)”, a spus Florin Ristei.

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foto: Arhiva ELLE

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