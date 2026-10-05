Nicole Cherry, despre dorința de a deveni din nou mamă. Ce a dezvăluit despre fiica ei, Anastasia: „Câteodată e o perioadă grea”

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Nicole Cherry trăiește o poveste de dragoste alături de Florin Popa. Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au împreună o fiică, pe nume Anastasia, care a venit pe lume în 2021.

Nicole Cherry, despre posibilitatea de a mai avea un copil

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit cu deschidere despre posibilitatea de a deveni din nou mamă. Artista a recunoscut că ea și soțul ei, Florin Popa, nu se gândesc pentru moment la ideea de a-și mări familia.

„Momentan nu, nu ne-am gândit la asta. Anastasia nu spune nici ‘nu’, nici ‘da’, pentru că nu-și dă seama nici de ce ar însemna asta. Dar am și avut foarte mulți bebeluși pe lângă noi, pentru că a născut și fina mea, Larisa, sora mea la fel a născut, are băiețelul de un an… adică am avut foarte multă bebelușeală în jurul nostru și nu ne-a lipsit. Și cum eu sunt foarte apropiată de toți finii mei și de familie, m-am încărcat așa cu bebelușeală, m-am dus acasă și a fost foarte bine”, a declarat Nicole Cherry pentru spynews.ro.

Nicole Cherry a ținut să vorbească și despre provocările de care a avut parte în calitate de mamă.

„Câteodată e o perioadă grea. Cel puțin o mamă care trece prin episodul colicilor, cum am fost eu, da, e greu. Și cu cât trece mai mult timp, există o zonă de confort de care ți-e greu să te desparți. Dar nu suntem… nu spunem nici ‘da’, nici ‘nu’, suntem pregătiți pentru orice vrea Dumnezeu pentru noi. Sănătatea să fie, asta-i important!”

Nicole Cherry, despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani

Nicole Cherry îmbină cât de bine se poate viața de familie cu cea de artist, iar vedeta reușește să petreacă timp de calitate alături de fiica ei, Anastasia, postând adesea imagini inedite cu aceasta. De asemenea, cântăreața nu neglijează nici responsabilitățile profesionale și este tot timpul în mijlocul unor proiecte inedite.

În 2022, vestea dată de Nicole Cherry potrivit căreia ea și partenerul ei, Florin Popa, vor avea un copil împreună i-a uimit pe toți. Deși vedeta a fost încurajată și apreciată de foarte mulți fani pentru faptul că va deveni mamă, artista s-a confruntat și cu foarte multe critici, pe care însă le-a demontat imediat.

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani.

„Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri, iar mama mereu îmi spunea: ‘Îmi place că ți le dorești, dar, în același timp, mă gândesc că de Sus se uită la tine și cam râde, pentru că planul acesta niciodată nu se potrivește și poate nu mereu reușim să ne ținem de el. Aici a fost un cumul de multe momente potrivite, oameni potriviți, la locul potrivit”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Nicole Cherry rămâne profund recunoscătoare părinților săi, care au fost alături de ea încă de la începutul carierei, sprijinind-o în momentele dificile.

„Am fost un copil care de fiecare dată a ținut cont de părerea părinților, iar asta le-a oferit lor încredere în mine. Faptul că m-au urmărit la fiecare pas și știau că Nicole nu își dorește să își dezamăgească părinții și ține cont de ei i-a ajutat foarte mult. Chiar dacă au fost grijulii, mi-au arătat asta fără să simt un stres din partea lor”, a mai spus ea.

Artista se bucură de sprijin necondiționat din partea soțului ei, formând o echipă pe cinste atât pe plan personal, cât și profesional.

„Am crescut împreună cu Anastasia și cu tot ceea ce vine odată cu rolul de părinți, care presupune multe lucruri. Am reușit să ne adaptăm foarte repede, zic eu. A fost o comunicare foarte bună între mine și soțul meu. Este cheia în tot ceea ce facem și am simțit că mă pot baza pe el, că este o persoană care mă susține, fie că vorbim despre cariera artistică, fie despre cea de acasă. Sunt norocoasă și din punctul acesta de vedere”, a mai mărturisit cântăreața.

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Foto: Instagram

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