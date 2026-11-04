Ipostaza neașteptată în care Ramona Olaru a apărut pe internet. De ce a plâns asistenta TV: „Să îmi spuneți dacă doar eu sunt…”

Ramona Olaru s-a filmat plângând și a mărturisit că este o persoană emotivă, iar motivul care a dus la acea stare a fost complet neașteptat.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Ramona Olaru plângând (2)
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Ramona Olaru este una dintre cele mai populare și iubite asistente TV din România, reușind să-și câștige un număr impresionant de fani de-a lungul timpului.

Ramona Olaru, în lacrimi pe internet

Ramona Olaru este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde menține o legătură constantă cu comunitatea sa de fani, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, ea s-a filmat plângând și a mărturisit că este o persoană emotivă, iar motivul care a dus la acea stare a fost complet neașteptat.

Mai exact, asistenta TV a vizionat o peliculă chinezească emoționantă și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

„Mie să îmi spuneți dacă doar eu sunt așa de idioată să plâng la niște filme chinezești. Ok? Prea bun (n.red. filmul)”, a spus Ramona Olaru, pe TikTok.

Ramona Olaru va apărea într-un film

De ceva timp, Ramona Olaru urmează cursurile unei școli de actorie și este foarte încântată să își dezvolte și această latură artistică. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit că în prezent filmează pentru o comedie, unde va avea un rol principal. Vedeta este mândră de noua latură pe care și-o descoperă cu ajutorul actoriei și e determină să exploreze și mai mult acest domeniu. 

„O să joc într-un film. Filmăm într-un film, o comedie românească, evident, și o să fiu protagonista acesteia. Să știi că nu sunt nici rea, nici bună. Sunt o persoană care se aseamănă foarte mult cu mine, pentru că trebuie să fac glume din multe situații. Deci o să fie amuzant, o să fiu eu, în mare parte. Mie mi-a plăcut dintotdeauna partea asta. Am fost conștientă că nu pot să o accesez dacă nu învăț niște lucruri înainte. Mi se pare fascinant și e o diferență. E o diferență pentru că la televizor trebuie să stau numai cu ochii în cameră, iar când filmezi pentru un film sau o parte dintr-un proiect de genul, nu trebuie să stau deloc cu ochii pe cameră sau în cameră. La cursuri am făcut treaba asta de foarte multe ori, dar profesorii au fost atât de buni încât am înțeles cum stau lucrurile și acum pot să fac diferența între televiziune și, iată, filmări pentru un film”, a spus Ramona Olaru pentru spynews.ro

Ramona Olaru, declarații oneste despre viața ei

Ramona Olaru este prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, deține un brand de haine, este implicată în numeroase proiecte, iar pe lângă toate acestea mai face cursuri de actorie. Adoră să călătorească și foarte mulți sunt curioși să afle cum face față vedeta programului aglomerat din viața ei, așa că recent a dezvăluit o parte dintre secretele care o ajută să își poată onora toate responsabilitățile. 

„Echilibru, perseverență, seriozitate, punctualitate – acestea sunt lucrurile care mă caracterizează în ultimii ani! Nu am fost așa mereu, dar când am descoperit acest ritm de viață, mi-am dat seama că era bine să îl am mai din timp! Sunt foarte bine organizată. Nu dorm niciodată mai târziu de ora 22.00, iar singura zi în care îmi permit să stau până mai târziu este vinerea. Nu vreau să devin un robot, iar prin această seară mai rup rutina”, a spus Ramona Olaru pentru tvmania.ro

Citește și:
Ce părere are Smiley despre plecarea Irinei Rimes din juriul emisiunii Vocea României: „Ne înțelegem bine, vă dați seama, de atâția ani… Dar…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Rebecca Gayheart, dezvăluiri emoționante despre ultimele zile din viața lui Eric Dane. Ce a povestit soția regretatului actor
People
Rebecca Gayheart, dezvăluiri emoționante despre ultimele zile din viața lui Eric Dane. Ce a povestit soția regretatului actor
Cum arăta Ramona Păun în urmă cu 19 ani. Imaginea rară dezvăluită de prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV
People
Cum arăta Ramona Păun în urmă cu 19 ani. Imaginea rară dezvăluită de prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV
Justin Timberlake, dezvăluiri despre trecutul său într-un nou documentar. Artistul ar urma să vorbească despre relația cu Britney Spears și scandalul cu Janet Jackson
People
Justin Timberlake, dezvăluiri despre trecutul său într-un nou documentar. Artistul ar urma să vorbească despre relația cu Britney Spears și scandalul cu Janet Jackson
Denise Rifai revine în televiziune cu un nou format. La ce post se va difuza și ce a dezvăluit prezentatoarea: "O emisiune în direct, în care..."
People
Denise Rifai revine în televiziune cu un nou format. La ce post se va difuza și ce a dezvăluit prezentatoarea: "O emisiune în direct, în care..."
Sore, surpriză din partea fiicei sale. Ce i-a pregătit Erin de ziua ei de naștere
People
Sore, surpriză din partea fiicei sale. Ce i-a pregătit Erin de ziua ei de naștere
Kim Kardashian, criticată după ce a purtat un colier de milioane de dolari care i-a aparținut lui Elizabeth Taylor. Gestul care a stârnit controverse
People
Kim Kardashian, criticată după ce a purtat un colier de milioane de dolari care i-a aparținut lui Elizabeth Taylor. Gestul care a stârnit controverse
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Cum arăta Eduard Vlădescu pe vremea când era model. Cât de mult s-a schimbat ispita care a fermecat-o pe Claudia la Insula Iubirii
Cum arăta Eduard Vlădescu pe vremea când era model. Cât de mult s-a schimbat ispita care a fermecat-o pe Claudia la Insula Iubirii
Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții află cine merge în etapa finală. Momente noi și tensiuni uriașe
Ce vezi diseară, 4 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții află cine merge în etapa finală. Momente noi și tensiuni uriașe
Suma fabuloasă pe care Cristi Borcea o cheltuiește pentru cei nouă copii și întreținerea familiei. Câți bani îi trebuie lunar
Suma fabuloasă pe care Cristi Borcea o cheltuiește pentru cei nouă copii și întreținerea familiei. Câți bani îi trebuie lunar
Iuliana Pepene a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține în formă. Ce preparate a ales prezentatoarea Observator
Iuliana Pepene a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține în formă. Ce preparate a ales prezentatoarea Observator
Unica.ro
Se vorbește despre el în întreaga lume! Ce s-a aflat despre Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA. La doar 42 de ani, îmbrăcat adesea în blugi și tricou, el a reușit o performanță fără precedent
Se vorbește despre el în întreaga lume! Ce s-a aflat despre Abdul El-Sayed, primul senator musulman din istoria SUA. La doar 42 de ani, îmbrăcat adesea în blugi și tricou, el a reușit o performanță fără precedent
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la lansarea campaniei pentru construirea primei clinici de diabet pediatric din România
Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la lansarea campaniei pentru construirea primei clinici de diabet pediatric din România
People

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat marți, 3 noiembrie, la lansarea campaniei pentru construirea primei clinici integrate de diabet pediatric din România.

+ Mai multe
Andreea Bănică, dezvăluiri despre relația cu fiica ei, Sofia, în vârstă de 17 ani: "Sunt conștientă de treaba asta și nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece. Am văzut..."
Andreea Bănică, dezvăluiri despre relația cu fiica ei, Sofia, în vârstă de 17 ani: "Sunt conștientă de treaba asta și nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece. Am văzut..."
People

Andreea Bănică a vorbit deschis într-un interviu despre abordarea sa în ceea ce privește viitorul fiicei sale, Sofia, în vârstă de 17 ani.

+ Mai multe
Modul neașteptat în care se alintă Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei: "Sunt niște chestii inventate de mine"
Modul neașteptat în care se alintă Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei: "Sunt niște chestii inventate de mine"
People

Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru sunt discreți cu povestea lor de dragoste, dar actrița a dezvăluit recent un detaliu neașteptat despre relația lor de cuplu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC