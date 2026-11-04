UNFAMILIAR, expoziția care transformă fotografia de modă într-un exercițiu de imaginație

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Câte personaje poți deveni în fața unui aparat de fotografiat? Și cât din ceea ce vedem într-o fotografie de modă aparține persoanei surprinse în cadru și cât este, de fapt, rezultatul imaginației unei întregi echipe creative?

Acestea sunt câteva dintre întrebările de la care pornește UNFAMILIAR, o expoziție care explorează construcția identității prin intermediul fotografiei de modă. Proiectul reunește o serie de portrete în care modelele abandonează, pentru câteva clipe, propria identitate pentru a întruchipa o serie de personaje imaginare.

Rezultatul? Un univers vizual în care vestimentația, machiajul, coafura și lumina devin mijloace de transformare.

Într-una dintre fotografii, o siluetă este aproape înghițită de volumele unei creații albe, cu franjuri supradimensionați, care amintește de o sculptură textilă. În alta, chipul unui model este acoperit de mici sfere colorate, transformând machiajul într-o compoziție suprarealistă. Apar apoi corsete sculpturale, siluete cu proporții exagerate, intervenții grafice asupra pielii și portrete în care frumusețea convențională este deliberat abandonată.

Nu există o singură estetică și nici o definiție universală a frumuseții. Unele imagini evocă teatralitatea modei haute couture, altele experimentele avangardiste sau fotografia de beauty abordată într-o manieră abstractă.

Dincolo de rezultatul vizual, expoziția atrage atenția asupra unui aspect rareori discutat atunci când privim o fotografie de modă: procesul creativ din spatele ei.

Fotograful Robert Boscai construiește realitatea din interiorul cadrului prin lumină, perspectivă și compoziție, dar și prin felul în care își îndrumă modelele. Însă imaginea finală nu îi aparține exclusiv. Stilistul Ovidiu Buta redefinește siluetele prin intermediul vestimentației, make-up artista Bojița Ilici transformă chipurile în suprafețe de experiment, iar hairstylist-ul Sebastian Sârghie intervine asupra formelor și proporțiilor. Modelele completează acest proces, conferind personajelor expresie și atitudine. Rezultatul este o identitate imaginară pe care niciunul dintre ei nu ar fi putut să o creeze singur.

Este un proces colectiv în care fiecare decizie contribuie la apariția unei identități inexistente în afara fotografiei. În acest context, moda depășește funcția sa vestimentară și devine un instrument de expresie artistică, capabil să construiască povești, să provoace convențiile estetice și să transforme familiarul în ceva complet neașteptat.

UNFAMILIAR propune însă și o reflecție asupra felului în care consumăm astăzi imaginile. Într-o industrie în care o fotografie poate necesita ore întregi de pregătire, dar primește doar câteva secunde de atenție pe Instagram, timpul investit în creație pare să fie invers proporțional cu cel dedicat contemplării.

Expoziția inversează această logică. Pe o suprafață de 400 de metri pătrați, imaginile părăsesc dimensiunile familiare ale ecranului și devin parte dintr-o experiență fizică. Scroll-ul este înlocuit de mersul printre fotografii, iar privitorul este invitat să descopere detalii pe care, probabil, le-ar fi ignorat pe telefon.

Poate că tocmai aici se află cea mai interesantă idee a proiectului: fotografia de modă nu documentează întotdeauna o identitate, ci poate inventa una. Iar personajele care au existat doar pentru fracțiunea de secundă necesară realizării unui cadru primesc, în sfârșit, ocazia de a fi privite mai mult timp.

Expoziția UNFAMILIAR poate fi vizitată la Strata Modul, în București, până pe 20 noiembrie.

Fotografii: @robiboscai

Styling: @ovidiubuta

Machiaj: @bojita_ilici

Coafură: @sebastian.sarghie

Modele: @anisa.mustafa @andreea.nenetu @cezaratomenco @syzygyema @ivanclaudiuvlad @kozlovski_nazar @sarghieolgaa @vlazuv @_winniekaranja

Designeri: @anghel.studio @alexandra_oegar @cristinadaiamh @dominik_lenard_ @dh__visuals @ioanaciolacu @jessica.durco @koniakow @lunar.laboratories @marapopa.studio

Asistenți: @iuliasturdza @dominik_lenard_ @g.raul @camilleflorescu

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