Cum să îți vopsești părul într-o culoare cât mai deschisă, fără să-l distrugi

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Dacă vrei să îți vopsești părul într-o culoare cât mai deschisă, chiar blond, știi deja că peroxidul și întreaga procedură de decolorare îți afectează părul. Cu toate acestea, vopsitul nu înseamnă automat că vei distruge părul, mai ales dacă respecți și aceste sfaturi care te vor ajută să îl păstrezi cât mai sănătos.

1. Fii conștientă că orice ai face tot va fi deteriorat

Orice acțiune chimică sau termică asupra părului îl afectează, acest lucru este inevitabil. Nu poți ajunge să obții un blond perfect fără să deteriorezi firul de păr, deoarece compușii chimici atacă structura acestuia, iar reacția prin care se obține culoarea dorită este un proces ireversibil.

2. Mergi la un salon profesional

Uită de vopsitul acasă. Deși poate era un lucru cool în liceu, dacă vrei să faci o schimbare dramatică și să te vopsești într-o culoare deschisă, mai ales blond, alege întotdeauna să te vopsești la un salon profesional. De obicei, specialiștii au formule mai delicate, iar șansele ca rezultatul să nu fie cel dorit sunt mult mai mici, așadar vei deteriora mai puțin părul.

3. Nu mai căuta soluții de decolorare care nu afectează părul

Așa cum am precizat anterior, orice acțiune pe care o faci asupra părului îl poate afecta. Nu există metode miraculoase sau ingrediente magice care să te ajute să obții blondul perfect fără decolorare. În plus, alege mereu produsele de calitate, care conțin și ingrediente care hrănesc părul, ajutându-l să rămână fin.

4. Găsește un specialist în care ai încredere

Caută pe Instagram sau cere recomandări de la prietenele care au părul minunat. Imaginile te pot ajuta să îți dai seama ce îți dorești cu adevărat și, totodată, văzând portofoliul unui hairstylist, știi dacă el te poate ajuta să obții culoarea perfectă pentru tine.

5. Schimbă-ți rutina de îngrijire

Dacă faci marele pas și te vopsești într-o culoare foarte deschisă, asta înseamnă că trebui să fii foarte atentă cu ingredientele pe care le folosești. Măștile trebuie să facă parte din rutina ta săptămânală, iar tratamentele vor fi nelipsite.

6. Nu aștepta până în ultima clipă pentru retușuri

Atunci când ai părul blond, rădăcinile trebuie vopsite destul de des. Dacă vei aștepta prea mult timp, este posibil să fie nevoie să refaci întreaga culoare a părului, deoarece acesta se poate schimba destul de ușor. Asta ar însemna că ți-ai distruge părul cu o nouă vopsire completă în fiecare lună, ceea ce nu este deloc recomandat.

7. Folosește produse mov pentru a păstra strălucirea

Produsele mov (șampon/balsam) sunt recomandate mai ales atunci când părul blond are un ton mai rece. Acestea au un pigment special care contraatacă oxidarea naturală a părului, care duce la apariția acelui galben.

8. Folosește uleiuri

Așa cum spuneam, trebuie să ai mai multă grijă de părul tău, iar asta înseamnă că este indicat să folosești cât mai multe uleiuri. Aplică ulei de argan, de cocos și chiar și de măsline, acestea ajutând la hidratarea părului. Totodată, îi oferă strălucire și părul tău va fi moale și catifelat.

9. Nu-ți spăla părul cu câteva zile înainte de vopsire

Specialiștii recomandă acest lucru, deoarece uleiurile naturale de pe scap ajută la protejarea scalpului, dar și a firului de păr, așadar încearcă să nu îl speli cu 2-3 zile înainte de programare.

10. Folosește un pieptăn

Înainte și după spălare folosește un pieptăn pentru a te asigura că nu ai părul încurcat. Acest lucru este foarte important, deoarece dacă aplici ulei sau alte produse de îngrijire și părul se încurcă, există riscul ca în anumite zone să apară o decolorare mai puternică sau o diferență de nuanță din cauza cantității inegale de produs sau a timpul de acționare.

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Foto: Arhiva ELLE

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