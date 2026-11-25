Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alina Pușcaș a venit cu o veste care i-a dezamăgit pe fanii emisiunii „Te cunosc de undeva!”. După ce a publicat mai multe imagini de la filmări, prezentatoarea TV a primit numeroase întrebări despre un posibil nou sezon al show-ului de la Antena 1. Aceasta a clarificat situația pe Instagram și a explicat la ce proiect lucrează în prezent.

Alina Pușcaș a dezvăluit de ce nu au început filmările pentru „Te cunosc de undeva!”

Fanii emisiunii „Te cunosc de undeva!” așteaptă cu nerăbdare revenirea show-ului pe micile ecrane, iar recentele postări ale Alinei Pușcaș le-au dat speranțe că filmările pentru un nou sezon ar fi început deja. Prezentatoarea TV a decis însă să lămurească lucrurile, după ce a observat că urmăritorii săi au interpretat imaginile de pe platourile de filmare drept un indiciu al reluării producției.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, vedeta a explicat că, deși și-ar fi dorit să le ofere fanilor o veste bună, filmările pentru un nou sezon al emisiunii nu au început. În schimb, Alina Pușcaș și echipa de producție sunt implicate în prezent în pregătirile pentru programul special de Revelion 2027.

„Da, dragii mei, din păcate nu, n-am început filmările la Te cunosc de undeva. Suntem ocupați cu filmările de Revelion 2027. Da, mi-ar fi plăcut să vă dau o veste super bună, adică exact asta, că începem ‘Te cunoscul’. Dar mai avem puțin de așteptat să vedem ce se întâmplă.”, a transmis Alina Pușcaș pe Instagram.

Alina Pușcaș, prima reacție după plecarea lui Pepe

Alina a mărturisit că și-ar fi dorit ca Pepe să rămână alături de ea până la finalul proiectului, însă consideră că schimbarea poate fi una benefică pentru colegul său. Prezentatoarea a vorbit cu apreciere despre anii în care au lucrat împreună și despre relația de prietenie dintre ei.

„Hello! Oficial, azi am aflat că dragul meu coleg Pepe m-a părăsit. Ne-a părăsit, m-a părăsit și pe mine și ‘Te Cunosc de Undeva!’, din păcate. Dar, chiar dacă, să zic așa, sunt un pic supărată pe el, în sensul că mi-aș fi dorit să continuăm împreună, să ducem până la capăt proiectul ‘Te Cunosc de Undeva!’, sunt convinsă că pentru el alegerea pe care a făcut-o este una pozitivă. Exact cum ziceam, mi-aș fi dorit în continuare să duc până la capăt proiectul, pentru că este un coleg… a fost și este un coleg extrem de generos și extrem de plăcut, simpatic, glumeț, extrem de talentat. Chiar îi doresc tot binele din lume. Sper să se descurce foarte bine în noua calitate, la postul pe care l-a ales”, a transmis Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș speră să lucreze din nou cu PepeDincolo de colaborarea de pe micul ecran, cei doi au construit o relație apropiată în cei aproximativ 15 ani de când se cunosc. Alina i-a transmis lui Pepe că îi este recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul oferit de-a lungul timpului și nu exclude o viitoare colaborare.

„Pepe, ești în sufletul meu oriunde ai fi tu și chiar, chiar îmi doresc ca, la un moment dat, cine știe cum, să lucrăm din nou împreună. Sunt așa, un pic melancolică. Te pup, Pepe! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în toți anii ăștia. Ne cunoaștem de vreo 15 ani, cred”, a mai spus prezentatoarea.

Citește și:

Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat în justiție, la 7 ani de la decesul celebrului designer. Ce se întâmplă cu moștenirea de 200 milioane de euro

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro