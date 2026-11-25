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În luna octombrie a anului 2026, Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinți pentru prima dată. Fosta gimnastă și multiplă campioană la gimnastică aerobică a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Aria.

Anca Surdu, declarații sincere despre nașterea fiicei sale

Anca Surdu și Denis Alibec au dezvăluit cu multă emoție în luna octombrie faptul că s-a născut fiica lor, Aria.

Într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Anca Surdu a fost sinceră cu privire la experiența nașterii fiicei sale, Aria. Fosta gimnastă a detaliat complicațiile în urma cărora a fost nevoită să o nască prin cezariană de urgență.

„Nici eu nu am povestit prea mult despre venirea pe lume a Ariei.

Totul s-a întâmplat repede. O problemă medicală, contracții tot mai dese și o cezariană de urgență. În câteva ore, toate planurile mele despre cum avea să arate ziua în care îmi voi ține pentru prima dată fetița în brațe au dispărut.

Aria s-a născut cu 2.580 g, iar în loc să o am lângă mine, așa cum visasem, a avut nevoie de îngrijiri medicale, incubator și oxigen. Au urmat suspiciunea unei infecții, analize, antibiotice și zile în care așteptam cu sufletul la gură fiecare veste despre evoluția ei.

Îmi amintesc cât de ciudat era sentimentul acela. Să fiu mamă, dar să nu-mi pot ține copilul lângă mine. Nu cred că poți fi vreodată pregătit pentru sentimentul de neputință pe care îl ai atunci când copilul tău are nevoie de ajutor, iar tu nu poți face altceva decât să ai încredere, să aștepți și să speri.”

În continuare, Anca Surdu a povestit că starea de sănătate a fiicei sale, Aria, s-a îmbunătățit, iar astăzi se bucură de fiecare clipă petrecută alături de totuși. Totuși, fosta gimnastă nu a ascuns faptul că în acele momente a experimentat unele dintre cele mai mari frici din viața ei.

„Din fericire, povestea noastră a avut o evoluție bună. Astăzi, Aria este acasă, crește, ne umple zilele și nopțile și mă învață în fiecare zi ce înseamnă să fiu mamă.

Dar experiența aceea a rămas cu mine.

Știu că există părinți care au trecut prin mult mai mult. Bebeluși care au petrecut luni întregi în terapie intensivă, mame care au așteptat săptămâni pentru prima îmbrățișare și familii pentru care drumul până acasă a fost mult mai lung.

Nu compar povești și nici suferințe. Fiecare experiență are greutatea ei. Poate tocmai de aceea am simțit să împărtășesc și eu o parte din a noastră.

Pentru că în spatele unei fotografii frumoase poate exista o perioadă despre care nu știm nimic. În spatele unui zâmbet pot exista multe lacrimi. Și în spatele unei mame care pare că le are pe toate sub control poate exista o poveste pe care încă încearcă să o înțeleagă.

Să fim puțin mai blânzi unii cu ceilalți. Nu știm niciodată întreaga poveste.”

Anca Surdu, despre relația cu Denis Alibec

Anca Surdu și Denis Alibec s-au căsătorit pe 7 iunie 2026 la Constanța, după o relație de mai bine de doi ani. Ceremonia lor a debutat la Cazinoul din Constanța și au spus da-ul cel mare în fața ofițerului stării civile într-un cadru spectaculos, lângă mare, așa cum se cuvine pentru doi constănțeni. Fotbalistul este originar din Mangalia și joacă acum ca atacant la Farul Constanța, iar de-a lungul carierei sale se poate lăuda cu 45 de prezențe în echipa națională, dar și cu titlul de fotbalistul anului, câștigat în 2016. Partenerea sa este, și ea, o atletă redutabilă, fiind fostă campioană mondială și europeană la gimnastică aerobică.

Anca Surdu se poate lăuda cu o carieră remarcabilă, ce include medalii la Campionatul Mondial de la Cancun, dar și o activitate intensă ca antrenoare de fitness. Cu toate că este discretă cu viața ei personală, acum ceva timp a vorbit despre relația pe care o are cu Denis Alibec, dar și despre cum a perceput atenția îndreptată spre ei după ce s-a aflat că formează un cuplu.

„Nu, nu m-am gândit la niciun val de atenție. M-am gândit că el are parte de mai multă atenție, fiind încă un sportiv în activitate, fiind foarte bun în ceea ce face. Dar nu m-am gândit la niciun fel de atenție asupra noastră. De fel nu-mi place atenția, deci dacă m-aș fi gândit, probabil aș fi avut dubii. (…) Da, Denis, într-adevăr, din ce am înțeles, a avut perioade mai tumultuoase, ca orice om. Dar de când ne cunoaștem, îl văd un om destul de liniștit, împăcat și care știe, la fel, care este obiectivul lui în sport, în primul rând, și în viață”, a declarat Anca Surdu în emisiunea „La Feminin” produsă de Gazeta Sporturilor.

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Foto: Instagram

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