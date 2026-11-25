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Paula Seling impresionează astăzi prin silueta sa impecabilă și energia debordantă, dar totul este rezultatul unui stil de viață disciplinat și al alegerilor sănătoase făcute de-a lungul anilor.

Paula Seling, despre modul în care a slăbit 12 kilograme

La aproape 47 de ani, Paula Seling a reușit să slăbească mai mult de 12 kilograme, iar vitalitatea ei este evidentă în tot ceea ce face.

Artista a povestit pe rețelele de socializare că a apelat la ajutorul unui specialist în nutriție și este foarte mândră de modul în care arată acum.

„De o vreme sunt suspect de fericită, iar rezultatele se văd: 12 kilograme în minus! Și nu ne oprim aici. Mergem împreună către cea mai frumoasă, sănătoasă și armonioasă formă a mea.

Am ajuns la performanța de a o vedea pe Carmen (n.red. – nutriționista ei) chiar și atunci când nu este lângă mine. De fiecare dată când întind mâna spre ceva ce știu că nu-mi face bine, îi aud vocea blândă:

‘Paula, eu te iubesc pe tine. Tu te iubești?’

Și, în mod miraculos, merdeneaua cade înapoi exact de unde a venit. Gravitația funcționează impecabil în prezența iubirii de sine”, a povestit ea pe internet.

Paula Seling a dezvăluit că se pregătește de un turneu pe care îl va face cu ocazia sărbătorilor de iarnă și chiar își pregătește caserolele cu mâncare pentru a se asigura că urmează pe deplin planul alimentar stabilit de nutriționist.

„M-a învățat să-mi pregătesc mâncăruri sănătoase, gustoase, să-i ofer organismului meu nutrienții de care are nevoie și energia vitală pentru toate lucrurile pe care mi le propun. Am descoperit că disciplina nu exclude plăcerea și că grija față de propriul corp este, de fapt, una dintre cele mai frumoase declarații de iubire pe care ni le putem face.

Așa mă pregătesc eu pentru turneul „Magia Crăciunului}. Cu studiu, cu repetiții, cu sport, cu disciplină, cu multă bucurie și cu o logistică alimentară care începe să rivalizeze cu cea a echipamentului de scenă.

Și sosesc! Cu tot cu caserolele mele, cu nucile pecan, cu cele 12 kilograme lăsate în urmă și cu imensa mea fericire de a fi pe scenă”, a mai zis ea.

Paula Seling, detalii neștiute despre relația cu Alexandru Gorgos

În 2022, s-a aflat că Paula Seling și fostul ei partener de viață, Radu Bucura, cel care s-a ocupat și de cariera ei artistică, au divorțat după 17 ani de căsnicie. Cei doi au adoptat în secret o fată, pe nume Elena. După separare, Paula Seling și Radu Bucura au decis să fie implicați împreună în creșterea și educația fiicei lor, iar artista vorbește în fiecare interviu cu multă mândrie de fiica ei.

Paula Seling este acum din nou fericită pe plan amoros, iar relația ei cu Alexandru Gorgos a devenit publică odată cu participarea la Festivalul Mamaia 2026, în calitate de compozitori. În plus, cei doi s-au logodit în mare discreție.

Într-un interviu recent, Paula Seling a vorbit cu emoție despre actualul ei partener de viață. Artista și Alexandru Gorgos trăiesc o poveste de iubire ferită de ochii publicului.

„Frumusețea unei relații stă și în faptul că omul de lângă tine continuă să te surprindă. La Alexandru apreciez capacitatea de a găsi soluții, de a construi și de a rămâne concentrat în situații complicate. Eu pot să vin cu o idee care pare imposibilă, iar el începe să caute cum am putea să o realizăm. Deși, uneori, primul lui răspuns este „Nu se poate”, a declarat Paula Seling pentru VIVA!

Paula Seling a enumerat o parte dintre planurile de viitor pe care dorește să le aibă împreună cu Alexandru Gorgos.

„Îmi doresc să nu ne pierdem curiozitatea. Să avem proiecte, să călătorim, să descoperim, să învățăm și să nu trăim doar din amintirile a ceea ce am fost. Îmi doresc să ne păstrăm bucuria de a fi împreună. La tinerețe te întrebi „Cât de mult mă iubește omul acesta?.” Mai târziu întrebarea devine „Cât de frumos putem construi împreună?”. Nu caut perfecțiunea, ci adevărul, liniștea, râsul, admirația și libertatea de a fi eu însămi.”

La rândul său, Alexandru Gorgos a vorbit despre viitorul alături de Paula Seling.

„Îmi doresc să avem lucruri frumoase de construit, dar și timp să ne bucurăm de ele. Suntem uneori atât de ocupați cu următorul proiect, încât uităm să sărbătorim ce am realizat deja.”

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Foto: Arhiva ELLE

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