Paula Seling dezvăluie dieta prin care a slăbit 10 kilograme. Cum se menține în formă artista: "Am renunțat la..."

Paula Seling impresionează astăzi prin silueta sa impecabilă și energia debordantă, dar totul este rezultatul unui stil de viață disciplinat și al alegerilor sănătoase făcute de-a lungul anilor. La 46 de ani, artista a reușit să elimine mai mult de 10 kilograme, iar vitalitatea ei este evidentă în tot ceea ce face.

Paula Seling dezvăluie dieta sa

Transformarea a început acum 15 ani, când Paula Seling a decis să renunțe complet la carne și la produsele de origine animală, adoptând un regim vegetarian.

„Nu știu dacă am un secret, pur și simplu mă bucur de fiecare clipă! Pe mine muzica mă ține în formă. Încă din liceu am fost mereu atentă la ce mănânc și am făcut destul de mult sport pentru că am înțeles că e necesar. Între timp, a început să-mi placă și mă simt nefiresc dacă nu practic sporturi. Mă plimb mult, merg și la sală. Acum aștept să mă refac după operația la umăr ca să reiau mersul la sală și înotul cu fiica mea. Am renunțat la zahăr definitiv. Am renunțat la carne și orice produse de origine animală de 15 ani. Am renunțat la dulciuri, rareori consum dulciuri vegane, bazate pe semințe, pe fructe”, a explicat artista pentru Click!.

Cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică

Paula Seling a vorbit cu sinceritate despre cum și-a descoperit dragostea pentru pian și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și clădi o carieră în muzică. A muncit intens pentru a ajunge la succesul de azi, fiind acum una dintre cele mai apreciate artiste din România.

Paula Seling a început să cânte la doar 10 ani, iar la 15 ani era deja elevă la Școala Populară de Arte. În scurt timp, și-a dedicat viața muzicii, iar familia a sprijinit-o necondiționat, renunțând la multe pentru a-i susține visul.

„Când eu aveam cinci ani, iar fratele meu șase, Școala de Arte Baia Mare trimitea o comisie care să testeze copiii în grădinițe, pentru a vedea dacă au calitățile necesare pentru a urma cursurile sale. Am fost testați, și eu, și Paul, fratele meu, și ni s-a comunicat că suntem talentați. Părinții nu au stat pe gânduri, mai ales că erau destul de impresionați de rezultatele unchiului meu, taragotist, care cânta la nunți și avea o viață lipsită de griji și s-au gândit că studiul unui instrument ne va ajuta să suplimentăm bugetul familiilor noastre, când vom fi mari. Am început cursurile, fratele meu, pentru început, nu a studiat la pian deoarece atunci costa cam cât o mașină, iar ai mei, din salariul de profesor de matematică și fizică și inginer constructor, nu își permiteau să cumpere. Astfel că Paul studia pe un carton pe care erau desenate clapele unui pian… Îl priveam fascinată și nu înțelegeam cum poate fi asta muzica. Mama și tata au făcut economii un an întreg și, când am ajuns eu în clasa întâi, Paul și cu mine am primit pianul. Îmi plăcea enorm. Voiam să cânt non-stop, la început, chiar dacă ceea ce făceam nu se numea cântat, ci clămpăneală”, a povestit Paula Seling pentru revista VIVA!

Foto: Arhiva ELLE

