Paula Seling dezvăluie dieta prin care a slăbit 10 kilograme. Cum se menține în formă artista: „Am renunțat la…”

Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a slăbit 10 kilograme.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Paula Seling dezvăluie dieta prin care a slăbit 10 kilograme. Cum se menține în formă artista: "Am renunțat la..."

Paula Seling impresionează astăzi prin silueta sa impecabilă și energia debordantă, dar totul este rezultatul unui stil de viață disciplinat și al alegerilor sănătoase făcute de-a lungul anilor. La 46 de ani, artista a reușit să elimine mai mult de 10 kilograme, iar vitalitatea ei este evidentă în tot ceea ce face.

Paula Seling dezvăluie dieta sa

Transformarea a început acum 15 ani, când Paula Seling a decis să renunțe complet la carne și la produsele de origine animală, adoptând un regim vegetarian.

„Nu știu dacă am un secret, pur și simplu mă bucur de fiecare clipă! Pe mine muzica mă ține în formă. Încă din liceu am fost mereu atentă la ce mănânc și am făcut destul de mult sport pentru că am înțeles că e necesar. Între timp, a început să-mi placă și mă simt nefiresc dacă nu practic sporturi. Mă plimb mult, merg și la sală. Acum aștept să mă refac după operația la umăr ca să reiau mersul la sală și înotul cu fiica mea. Am renunțat la zahăr definitiv. Am renunțat la carne și orice produse de origine animală de 15 ani. Am renunțat la dulciuri, rareori consum dulciuri vegane, bazate pe semințe, pe fructe”, a explicat artista pentru Click!.

Cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică

Paula Seling a vorbit cu sinceritate despre cum și-a descoperit dragostea pentru pian și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și clădi o carieră în muzică. A muncit intens pentru a ajunge la succesul de azi, fiind acum una dintre cele mai apreciate artiste din România.

Paula Seling a început să cânte la doar 10 ani, iar la 15 ani era deja elevă la Școala Populară de Arte. În scurt timp, și-a dedicat viața muzicii, iar familia a sprijinit-o necondiționat, renunțând la multe pentru a-i susține visul.

„Când eu aveam cinci ani, iar fratele meu șase, Școala de Arte Baia Mare trimitea o comisie care să testeze copiii în grădinițe, pentru a vedea dacă au calitățile necesare pentru a urma cursurile sale. Am fost testați, și eu, și Paul, fratele meu, și ni s-a comunicat că suntem talentați. Părinții nu au stat pe gânduri, mai ales că erau destul de impresionați de rezultatele unchiului meu, taragotist, care cânta la nunți și avea o viață lipsită de griji și s-au gândit că studiul unui instrument ne va ajuta să suplimentăm bugetul familiilor noastre, când vom fi mari. Am început cursurile, fratele meu, pentru început, nu a studiat la pian deoarece atunci costa cam cât o mașină, iar ai mei, din salariul de profesor de matematică și fizică și inginer constructor, nu își permiteau să cumpere. Astfel că Paul studia pe un carton pe care erau desenate clapele unui pian… Îl priveam fascinată și nu înțelegeam cum poate fi asta muzica. Mama și tata au făcut economii un an întreg și, când am ajuns eu în clasa întâi, Paul și cu mine am primit pianul. Îmi plăcea enorm. Voiam să cânt non-stop, la început, chiar dacă ceea ce făceam nu se numea cântat, ci clămpăneală”, a povestit Paula Seling pentru revista VIVA!

Citește și:
Daniela Nane, confesiuni despre iubitul ei, tenorul Octavian Ene. Care secretul relației lor: „E important ca partenerul să înțeleagă că…'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Iris, fiica Alinei Pușcaș, a trecut prin a doua intervenție chirurgicală pentru pietre la rinichi: "Ne recuperăm"
People
Iris, fiica Alinei Pușcaș, a trecut prin a doua intervenție chirurgicală pentru pietre la rinichi: "Ne recuperăm"
EXCLUSIV: O întâlnire stylish cu Ed Westwick
People
EXCLUSIV: O întâlnire stylish cu Ed Westwick
Gheorghe Hagi, declarații emoționante despre fiica lui. Fostul fotbalist este foarte mândru de Kira: "Începe și ea să capete experiență"
People
Gheorghe Hagi, declarații emoționante despre fiica lui. Fostul fotbalist este foarte mândru de Kira: "Începe și ea să capete experiență"
Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette după ce s-a luptat cu "gânduri intruzive"
People
Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette după ce s-a luptat cu "gânduri intruzive"
Theo Rose, despre comentariile negative primite la începutul relației cu Anghel Damian: "Nimănui nu-i pasă cu adevărat"
People
Theo Rose, despre comentariile negative primite la începutul relației cu Anghel Damian: "Nimănui nu-i pasă cu adevărat"
Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista lui naște speculații legate de relația lor
People
Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista lui naște speculații legate de relația lor
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
catine.ro
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Mai multe din people
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: "Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat..."
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: "Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat..."
People

Gina Pistol are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și le dezvăluie constant problemele ei.

+ Mai multe
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: "De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea..."
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: "De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea..."
People

Catinca și Calina au părăsit primele emisiunea Asia Express - Drumul Eroilor.

+ Mai multe
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă
People

Elena și Ianis Hagi și-au creștinat băiețelul și au decis să țină secret totul.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC