Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ion Alexandru Țiriac a fost căsătorit cu Ileana Lazariuc, fiica artistei Anastasia Lazariuc. Din relația celor doi au rezultat doi băieți, Alexandru și Nicholas Noah.

Ion Alexandru Țiriac, mesaj public pentru cei doi băieți

Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac au format timp de 17 ani un cuplu. Relația lor a început în 2002, iar alături de fostul ei partener de viață, vedeta are doi copii, pe Alexandru și Nicholas Noah. Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac au fost discreți în legătură cu divorțul lor, care s-a produs în 2017. Anunțul referitor la separarea lor s-a aflat abia în anul 2019, iar cei doi nu au oferit detalii legate de divorț.

După despărțire, Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac au păstrat o relație armonioasă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Ion Alexandru Țiriac, care s-a despărțit recent de Sorana Cîrstea, nu vorbește des despre copii săi și postează foarte rar imagini cu aceștia, însă de această dată a surprins cu un mesaj public publicat pe rețelele de socializare.

„Pentru copiii mei

Viața e un lucru al naibii de ciudat. Crezi că știi cine va rămâne lângă tine. Apoi, viața te lovește ca o nenorocită. Unii te trădează. Unii pleacă. Pe alții îi pierzi pentru totdeauna. Și, indiferent cât de mult lupți, nu ai absolut nimic de făcut”, a scris fiul miliardarului Ion Țiriac, la secțiunea Stories, de pe Instagram.

El și-a continuat mesajul cu mai multe sfaturi în care își îndeamnă cei doi copii să nu uite de calitățile bune pe care le au și să învețe să își regăsească echilibrul, chiar și în momentele dificile.

„Lumea merge mai departe, în timp ce lumea ta se prăbușește. Devii furios. Amar. Rece. Dar să devii un nemernic este ușor. Adevărata luptă este să nu lași durerea să-ți fure ultimul lucru care contează: umanitatea. Să-ți regăsești echilibrul. Să accepți. Să rămâi bun. Mai ales atunci când viața îți oferă toate motivele din lume să nu mai fii”, a mai scris el.

Ion Alexandru Țiriac, dezvăluiri despre rolul de tată

Recent, pe Instagram, Ion Alexandru Țiriac a transmis un mesaj surprinzător prin care își exprimă mândria față de cei doi băieți ai săi, Alexandru și Nicholas Noah.

„Am avut parte de multe realizări importante, dar și de multe eșecuri în viață. Viața mi-a adus bucurii pe care nu le-aș putea răsplăti vreodată, precum și lecții pe care nu le voi uita niciodată. Dar Dumnezeu mi-a oferit cea mai mare răsplată prin acești doi tineri și nu va trece nicio zi fără să-L laud pentru că m-a binecuvântat cu ei. Apropo, domnișoarelor, încă sunt singuri și sunt destul de pretențioși din fire.”

Ileana Lazariuc, declarații despre cei doi copii ai ei

Într-un interviu acordat recent, Ileana Lazariuc a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit cu foarte multă emoție și admirație despre cei doi copii ai ei, Alexandru și Nicholas Noah.

„Da, parcă ieri erau mici, iar acum mă uit în sus la ei și nu-mi vine să cred ce mari s-au făcut. Trecerea timpului se vede cel mai frumos și mai curat prin copii. Fiecare etapă și fiecare vârstă are farmecul ei, cu bune și cu provocări. Am crescut împreună cu ei, am învățat unii de la alții în fiecare zi, iar astăzi sunt doi copii buni, calzi și foarte înțelegători. Sunt mândria mea cea mai mare”, a spus Ileana Lazariuc pentru OK! Magazine.

Citește și:

Romina Gingașu, adevărul despre relația cu soțul ei, Piero Ferrari, după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro