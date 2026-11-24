Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Analizezi atent fiecare situație, cântărești avantajele și dezavantajele, încerci să eviți orice posibilă greșeală. Cu toate acestea, imediat ce le-ai luat, începi să te îndoiești de deciziile tale. Te întrebi dacă nu cumva exista o variantă mai bună, dacă ai fost suficient de atentă, dacă nu ar fi trebuit să alegi altfel. Ironic, tocmai dorința de a lua cele mai bune decizii poate ajunge să îți afecteze capacitatea decizională.

Decizie bună versus decizie perfectă

Dacă ai standarde foarte ridicate, este posibil să privești deciziile prin lupa exigenței, în termeni de reușită sau eșec. Vrei să alegi partenerul potrivit, să gestionezi corect conflictele, să setezi limitele excepțional, să găsești întotdeauna cea mai bună soluție pentru problemele voastre. Dar relațiile nu funcționează după o formulă matematică. O decizie poate fi potrivită în contextul actual, chiar dacă ulterior apar consecințe neprevăzute. Uneori două variante pot fi la fel de bune, dar diferite prin ceea ce presupun și prin compromisurile pe care le implică. În final, orice alegere presupune și renunțarea la alte posibilități, iar cu asta e necesar să faci pace.

Toleranța la incertitudine

Nu știi cum va evolua relația, cum se va schimba partenerul tău, tu, cum vi se vor schimba nevoile, ritmul, prioritățile, dacă o decizie luată astăzi va avea aceleași beneficii peste câțiva ani. Când ai toleranță scăzută la incertitudine, compensezi prin analiză excesivă. Reiei iar și iar conversații. Cauți indicii incriminatoare în comportamentul partenerului, ori care să îți confirme decizia optimistă. Soliciți opinii apropiaților, în număr cât mai mare, revii asupra unor decizii deja luate. Desigur, nu poți controla toate variabilele, indiferent câte informații ai. Uneori, procesul decizional presupune să alegi în baza celor pe care le știi acum și să ajustezi lucrurile pe parcurs, dacă e necesar.

Lași anxietatea să decidă în locul tău

Nu alegi ce îți dorești cu adevărat, ci ce te sperie mai puțin. Accepți o situație anume deoarece te temi de conflict. Eviți o conversație importantă pentru că nu vrei să destabilizezi relația. Decizia nu mai este în acord cu valorile, nevoile, prioritățile tale, ci are ca scop imediat reducerea disconfortului emoțional. Dar evitarea anxietății nu înseamnă rezolvarea problemei. Fă diferența între o decizie care protejează relația și una care te protejează temporar de o emoție negativă.

Blocajul scenariilor alternative

După ce ai luat o decizie, începi să construiești scenarii despre ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi procedat diferit. Adică evaluezi realitatea prin raportare la alternative imaginare, ceea ce evident are mare potențial de a-ți afecta încrederea în propriile alegeri. Mai mult, compari realitatea, cu toate imperfecțiunile ei, cu o variantă imaginară în care lucrurile ar fi evoluat exact așa cum îți doreai. O comparație inegală și complet nerealistă.

Reacția partenerului

Poți considera că ai luat o decizie greșită atunci când partenerul nu este de acord cu ea sau a fost dezamăgit de rezultatul obținut. Astfel, ajungi să îți evaluezi alegerile prin prisma aprobării celuilalt, nu prin raportare la ceea ce e important pentru tine și la informațiile din momentul respectiv. Da, se poate să nu iei întotdeauna decizii care îl mulțumesc pe partener, dar e esențial să puteți discuta deschis, inclusiv despre consecințe, să îți recunoști partea de responsabilitate și să negociezi fără să te anulezi.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro