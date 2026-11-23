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Unele filme au ratat șansa de a fi de succes și au rămas în istorie drept neinspirate sau dezamăgitoare. Dar, dincolo de asta, publicul a apreciat intenția din spate și s-a bucurat de experiența cinematografică oferită.

1. Showgirls

Showgirls este o dramă erotică din 1995 care ne poartă prin culisele cluburilor de striptease din Las Vegas. Filmul a fost catalogat drept derutant și cu scene misogine, care nu fac cinste niciunei femei, dar a primit aprecieri pentru că oferă acces la o lume prea puțin știută.

2. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 e filmul care încheie franciza Twilight. În acest capitol, Bella, jucată de Kristen Stewart, care devine vampiriță, și vampirul Edward, au împreună o fiică, care ajunge motivul izbucnirii unor conflicte care nu și-au găsit rezolvare. Nu mai era nevoie de încă un film care să continue acțiunea, dar, cum publicul a fost mai mult decât implicat în confruntările dintre vampiri, iată că apariția sa a fost justificată.

3. Mommie Dearest

Mommie Dearest e catalogat drept un film biografic, în care Faye Dunaway a jucat-o pe actrița Joan Crawford, pelicula având la bază cartea de memorii a fiicei sale adoptive, Christina Crawford, în care descrie cum a fost copilăria ei plină de abuzuri din partea mamei sale. Deși filmul a fost tratat per total superficial, în ciuda subiectului său serios, Faye Dunaway a fost apreciată pentru dramatismul prestației sale.

4. My Fair Lady

My Fair Lady intră în categoria filmelor clasice cu Audrey Hepburn. În acest musical, Eliza Doolittle este o tânără care muncește pentru a se întreține. Profesorul ei, Henry Higgins, îi promite că o va transforma într-o persoană care face parte din înalta societate. Deși publicul se aștepta să vadă pe ecrane o poveste de dragoste, nu este nici pe departe așa, și arată, de fapt, comportamentul nepotrivit al unui bărbat față de o femeie. Cu toate astea, Audrey Hepburn a captivat atenția tuturor, care au trecut peste aspectele slabe ale peliculei.

5. Crash

Filmul Crash regizat de Paul Haggis a obținut trei premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. Dar, titlurile câștigate nu l-au ferit neapărat de comentariile negative și critice la adresa lui. Povestea surprinde rasismul din Los Angeles și tensiunile între oameni de-a lungul a 36 de ore. Dar, înlănțuirea faptelor mult prea haotică nu i-a derutat atât de mult pe privitori. Din distribuție au făcut parte Sandra Bullock, Thandiwe Newton, Karina Arroyave și Don Cheadle.

6. The Menu

Filmul The Menu cu Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes și Hong Chau în rolurile principale pornește de la o premisă captivantă. Acțiunea se petrece în cadrul unui restaurant elitist și de lux, acolo unde Margot și Tyler sunt serviți de către bucătarul șef Slowik. Acesta le pregătește o serie de surprize înfiorătoare la care nu se așteaptă, prin care le scoate la iveală lipsa asumării privilegiilor, bogăția extremă și deconectarea de la realitatea socială. În principal, publicul a gustat din umorul negru și satira filmului, însă a fost criticat pentru producția mult prea superficială și cum critica la adresa bogaților nu este dusă până la final.

7. For Your Eyes Only

În filmul For Your Eyes Only, regizat de către John Glen, Roger Moore l-a jucat pe James Bond, care pornește într-o cursă haotică de găsire a unei nave britanice dispărute. Din distribuția filmului din 1981 au mai făcut parte Carole Bouquet, Lynn-Holly Johnson, Cassandra Harris și Julian Glover. Ce a dezamăgit a fost faptul că filmul avea potențial, dar a sfârșit printr-o acțiune plictisitoare și superficială.

8. Fateful Findings

Neil Breen a scris, regizat, dar și jucat rolul principal în filmul Fateful Findings. În centrul poveștii sale, un informatician și prietenul lui din copilărie pătrund în bazele de date ale guvernului, iar acțiunile lor nu rămân fără urmări. Publicul a înțeles acest demers, în timp ce criticii au considerat că filmul nu este credibil și că personajul regizorului, Dylan, nu transmite vreo emoție dincolo de ecran.

9. Kick-Ass

În Kick-Ass, un elev de liceu își ia inima în dinți și devine supererou, deși nu are pregătirea necesară ca să își ia responsabilitatea de a salva lumea. Dar ce a deranjat în principal la acest film, cu o premisă accesibilă și ușor de urmărit, este faptul că personajele sunt descrise dintr-o lentilă extrem de stereotipică.

10. Venom

În Venom, film bazat pe benzi desenate și regizat de Ruben Fleischer, Tom Hardy îl joacă pe Eddie Brock, un reporter de investigații din San Francisco care lucrează pentru un canal de cablu care abordează problemele reale ale societății. Când un parazit extraterestru pune stăpânire pe corpul său, suferă o transformare radicală și devine un monstru cu abilități supranaturale. Fanii i-au apreciat interpretarea acestui personaj dificil.

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Foto: PR

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