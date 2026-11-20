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Aceste filme despre maturizare explorează prietenia, dragostea adolescentină, experiențele stânjenitoare, revelatoare și poveștile de iubire queer.

1. I Wish You All the Best

I Wish You All the Best este o dramă coming of age foarte înduioșătoare, regizată de Tommy Dorfman, despre o realitate dureroasă cu care se confruntă persoanele non-binare. Adaptat după romanul scris de Mason Deaver, filmul îl prezintă pe Ben, care atunci când le dezvăluie părinților săi cum se identifică, e dat afară din casă. Din fericire, primește sprijin, dragoste, compasiune și acceptare din partea surorii sale mai mari și soțului ei. Astfel, Ben pornește într-o călătorie interioară de explorare și descoperire a sinelui.

2. Bones and All

Luca Guadagnino a regizat Bones and All, cu Timothée Chalamet și Taylor Russell drept protagoniști. Cei doi joacă rolurile unor canibali care pleacă într-o călătorie prin S.U.A. și se îndrăgostesc unul de celălalt. Un coming of age turbulent și chiar monstruos, care aduce împreună doi oameni.

3. Angus, Thongs and Perfect Snogging

În Angus, Thongs and Perfect Snogging, Georgia Nicolson este o adolescentă timidă și retrasă, care vrea să trăiască fiorii dragostei. Ea se confruntă cu nesiguranțe când vine vorba de aspectul fizic și își dorește să facă pace cu felul în care arată. Filmul este adaptat după două cărți scrise de Louise Rennison.

4. Are You There God? It’s Me, Margaret

În Are You There God? It’s Me, Margaret, Margaret Simon, în vârstă de 11 ani, încearcă să facă față provocărilor care apar după ce se mută împreună cu familia ei din oraș în suburbii. Schimbarea aceasta din viața ei aduce alți prieteni, experiențe noi și frică de necunoscut, toate acestea întâmplându-se în perioada adolescenței. Din distribuția filmului Are You There God? Its Me, Margaret, care are la bază romanul lui Judy Blume, fac parte Rachel McAdams, Kathy Bates și Abey Ryder Foster.

5. The Kings of Summer

În The Kings of Summer, Nick Robinson, Moisés Arias și Gabriel Basso interpretează rolurile a trei adolescenței care vor să scape de mediul disfuncțional din familia lor. Așa că, pentru a afla ce înseamnă libertatea, pleacă de la părinții lor și fug în pădure, unde intenționează să își construiască o casă și să o ia de la zero, chiar în sălbăticie.

6. La petite dernière

În La Petite Dernière, filmul regizat de Hafsia Herzi, facem cunoștință cu Fatima, o tânără franceză de origine algeriană în vârstă de 17 ani, care își descoperă sexualitatea pe măsură ce încheie școala și se pregătește de un nou capitol, intrarea la universitate. La Petite Dernière a fost răsplătit cu premiul Queer Palm la Festivalul de Film de la Cannes, iar Nadia Melliti a obținut premiul pentru cea mai bună actriță.

7. Urchin

Actorul Harris Dickinson și-a facut debutul regizoral cu Urchin, o dramă în care ne îndeamnă să avem mai multă înțelegere față de persoanele fără adăpost, care se confruntă cu o mulțime de inegalități sistemice. Frank Dillane l-a interpretat pe Mike, un tânăr carismatic care, odată ce iese din închisoare, vrea să își pună viața în ordine. Însă vechile dependențe îi dau din nou târcoale echilibrului său deja fragil.

8. Les amours imaginaires

Les amours imaginaires, cel de-al doilea film al lui Xavier Dolan, a fost răsplătit la Festivalul de Film de la Cannes cu premiul Regards Jeunes. În centrul poveștii se află un triunghi amoros pasional, pentru că Francis și Marie vor să câștige inima aceluiași tânăr, Nicolas. Un film care dezvăluie granițele prieteniei, iubirii și obsesiei.

9. Weekend

Scris și regizat de Andrew Haigh, în filmul Weekend vedem cum se derulează o aventură de o noapte între doi bărbați, dar și cum se transformă în ceva mai mult decât și-ar fi propus inițial protagoniștii. Russell și Glen se întâlnesc într-un club gay, acolo unde simt instant o atracție unul față de celălalt. Scurta lor întâlnire se prelungește tot weekend-ul, timp în care se descoperă mult mai bine.

10. All Over Me

Atmofera anilor ’90 din New York este redată în drama All Over Me, debutul în regie al regizoarei Alex Sichel. Viața aparent liniștită a două adolescente și prietene foarte bune, Claude și Ellen, este zdruncinată de o noapte când are loc o moarte brutală. Împreună, cele două descoperă ce înseamnă maturitatea și greutățile care vin odată cu această etapă.

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Foto: PR

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