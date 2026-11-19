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Să recunoaștem, cardigan-ul nu a avut întotdeauna cea mai spectaculoasă reputație. Multă vreme a fost asociat cu uniformele școlare, ținutele cuminți și, inevitabil, cu garderoba bunicii. Dar moda are un talent special de a transforma piesele pe care credeam că le cunoaștem prea bine în obiecte ale dorinței. Iar în colecțiile FW26, cardigan-ul pare hotărât să ne demonstreze că poate avea mult mai multă personalitate decât un simplu pulover cu nasturi.

La Tory Burch, modelele fine, în nuanțe pastelate, au fost combinate cu pantaloni în tonuri neutre, păstrând ceva din farmecul stilului preppy, dar fără aerul prea cuminte al uniformelor școlare. Designer-ul a propus și cardigane decorate cu broderii metalice, care adaugă o doză neașteptată de strălucire garderobei de zi.

La Dries Van Noten, Julian Klausner a mizat pe combinații și mai îndrăznețe. Cardiganele cu imprimeuri și motive decorative au fost purtate cu cămăși, cravate și pantaloni cu imprimeuri florale sau cu fuste brodate, într-un amestec de texturi și influențe care transformă o piesă clasică într-una cu multă personalitate.

Chanel a propus o variantă lungă, crem, cu fermoar și guler înalt, purtată cu o fustă neagră, demonstrând cât de ușor poate un cardigan să preia rolul unei jachete. La Prada, un model gri, tot cu fermoar, a fost combinat cu o fustă verde, transparentă, într-un contrast interesant între practic și delicat.

Dar poate cea mai spectaculoasă transformare vine de la Dior, unde Jonathan Anderson a reinterpretat celebra jachetă Bar sub forma unui cardigan gri, cu talia marcată și un peplum sculptural, purtat cu o fustă albă, voluminoasă. În aceeași colecție, tricotajele au însoțit și ținute elaborate, demonstrând că pot avea un loc și în garderoba de seară.

La Simone Rocha, cardiganele clasice au primit aplicații florale și au fost combinate cu cămăși în carouri și fuste plisate, într-un joc de contraste între romantic și casual.

Partea cea mai bună? Nu trebuie să cumpărăm neapărat un cardigan nou. Putem purta unul fin în locul unui top, putem alege un model mai gros în locul jachetei sau îl putem combina cu o fustă elegantă. Uneori, tot ce îi trebuie unei piese familiare pentru a ne surprinde este puțină imaginație și un mod diferit de a o purta.

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Foto: Profimedia

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