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Theo Rose pregătește un nou proiect în actorie, după succesul înregistrat cu serialul „Clanul”, difuzat de PRO TV. Artista va face parte din distribuția unui film care urmează să ajungă în cinematografe la sfârșitul anului 2027. Vestea a fost confirmată chiar de soțul ei, regizorul Anghel Damian, care a povestit și cum a ajuns cântăreața să fie distribuită în producție.

Theo Rose va juca într-un nou film. Anghel Damian a dezvăluit primele detalii

Theo Rose își continuă cariera în actorie, în paralel cu proiectele muzicale și cu activitatea sa de jurat la „Vocea României”. După rolul interpretat în serialul „Clanul”, artista se pregătește pentru o nouă apariție pe marile ecrane. Anghel Damian a dezvăluit, într-un interviu acordat recent, că lucrează deja la mai multe producții care vor fi lansate în perioada următoare. Printre acestea se numără și un lungmetraj programat să apară în cinematografe la finalul anului 2027.

„Am proiecte pentru la anul, pe care nu am voie să le divulg. Dar deja lucrez la ele! Ne-am ținut constant la 2-3 proiecte pe an. Sunt și niște proiecte pe care le reluăm, dintre cele vechi, pentru că publicul le așteaptă foarte tare și mă tot întreabă. Și folosesc prilejul ăsta să îi asigur că vor veni și ele. Și proiecte cu totul noi. O să fie un film, dar care o să apară la finalul anului 2027. Îl am deja în plan. Suntem într-o etapă incipientă de preproducție. Nu pot să vă spun mai multe, că n-am libertatea, dar va fi un film care va fi în toate cinematografele din țară pe finalul anului 2027”, a afirmat Anghel Damian pentru Libertatea.

Regizorul a confirmat că Theo Rose va avea un rol în această producție, însă a precizat că artista nu a primit automat un loc în distribuție. Dimpotrivă, aceasta s-a arătat interesată de povestea filmului și a decis să participe la casting.

„Da! Nu mă așteptam, dar la un moment dat… Lucrez la… Este vorba despre acel film din 2027! Și în momentul în care vorbeam despre subiect, a fost atât de intrigată, încât a zis: ‘Vreau și eu să dau un casting’. A dat casting-ul și o să aibă un rol în următorul film”!

Deocamdată, Anghel Damian nu a oferit informații despre titlul producției sau despre personajul pe care îl va interpreta soția sa.

Theo Rose, despre rolul de antrenoare de la Vocea României

Theo Rose este mândră de concurenții care fac parte din echipa formată din ea și Horia Brenciu. Amândoi sunt preocupați să le ofere acestora cele mai bune sfaturi, astfel încât să ajungă cât mai departe în competiția muzicală.

„Nu știu cum am făcut, ce-am făcut, dar eu zic că sezonul ăsta ne-am ales cu unii dintre cei mai buni concurenți. Sunt tare mândră de ei și, sincer, nici nu vreau să mă gândesc la ce urmează. Că vin battle-urile și începe chinul nostru. Ne dăm peste cap să le alegem piesele potrivite, să-i punem pe fiecare în valoare și, după toată munca și repetițiile, trebuie să renunțăm la jumătate dintre ei. Nu-mi place deloc partea asta, dar am eu așa un sentiment că, la ce concurenți avem în echipă, vor fi mulți dintre ei salvați de ceilalți antrenori”, a spus Theo Rose pentru tvmania.ro.

Theo Rose a bifat experiența de a juca într-un serial. În „Clanul”, producția de la PRO TV, artista a interpretat-o pe avocata Vera. Fanii sunt curioși să afle dacă va mai apărea pe ecran în viitorul apropiat.

„Am mai spus că mi-a plăcut foarte mult experiența pe care am avut-o în „Clanul” și m-am bucurat că am avut ocazia să fac asta, alături de actori și oameni extraordinari. Probabil dacă ar fi vreodată un rol pe care să-l simt cu adevărat, nu voi spune nu.”

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Foto: Arhiva ELLE

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